México expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (la “Ley”), misma que entró en vigor el 5 de noviembre de 2026.

La Ley tiene por objeto promover la adopción e implementación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos. Para estos efectos, se entienden como tales los Códigos QR (Códigos de Respuesta Rápida) y los dispositivos NFC (Comunicación de Campo Cercano) que permitan la realización de pagos; las tarjetas de débito y de crédito; las órdenes de transferencia de fondos, incluido el servicio conocido como domiciliación; y cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita la realización de pagos y transferencias de recursos, así como otros medios reconocidos conforme a las disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago. Posteriormente, las autoridades competentes de cada sector emitirán las disposiciones de carácter general que regulen su recepción.

Para los Proveedores de Bienes o Servicios, será clave conocer si sus actividades se ubican en alguno de esos sectores y cuáles son las reglas que se emitirán para ellos.

¿Qué deben tener presente las organizaciones?

Habrá nuevos requisitos para ciertos sectores . Una vez que la SHCP publique su determinación, las autoridades de cada sector emitirán las condiciones, obligaciones y plazos de transición aplicables, conforme al calendario de la sección 7.

. Una vez que la SHCP publique su determinación, las autoridades de cada sector emitirán las condiciones, obligaciones y plazos de transición aplicables, conforme al calendario de la sección 7. Se reconocen herramientas para la contratación digital de servicios financieros . Las entidades financieras y demás sujetos comprendidos por la Ley (las “Entidades”, conforme a la sección 2) deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano en los términos previstos por la Ley y la regulación aplicable a dichos documentos de identificación.

. Las entidades financieras y demás sujetos comprendidos por la Ley (las “Entidades”, conforme a la sección 2) deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano en los términos previstos por la Ley y la regulación aplicable a dichos documentos de identificación. La Ley complementa el marco vigente . No sustituye las leyes financieras, mercantiles y sectoriales aplicables.

. No sustituye las leyes financieras, mercantiles y sectoriales aplicables. Se prevén facultades para el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (la “Agencia”), entre otras autoridades.

I. Alcance de la Ley

La Ley es de orden público y aplica en todo el territorio nacional. Se aplica junto con, y no en sustitución de, las leyes especiales de las Entidades y los Proveedores de Bienes o Servicios, la legislación financiera y mercantil, los usos y prácticas bancarias, bursátiles y mercantiles, la legislación civil federal, las disposiciones complementarias que emitan las autoridades competentes y las demás disposiciones que pudieran resultar aplicables.

II. ¿A quiénes y a qué actividades puede alcanzar?

La Ley utiliza definiciones amplias para identificar a los participantes y las herramientas comprendidas. Entre los conceptos relevantes están:

Entidades : incluyen instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple; sociedades financieras populares y comunitarias; cooperativas de ahorro y préstamo; entidades fiduciarias que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen créditos, préstamos o financiamiento al público; uniones de crédito; instituciones de tecnología financiera; y sociedades que otorguen de manera habitual créditos, préstamos o financiamientos al público.

: incluyen instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple; sociedades financieras populares y comunitarias; cooperativas de ahorro y préstamo; entidades fiduciarias que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen créditos, préstamos o financiamiento al público; uniones de crédito; instituciones de tecnología financiera; y sociedades que otorguen de manera habitual créditos, préstamos o financiamientos al público. Proveedores de Bienes o Servicios : personas físicas o morales, públicas o privadas, que comercialicen habitualmente bienes o servicios en el marco de operaciones económicas.

: personas físicas o morales, públicas o privadas, que comercialicen habitualmente bienes o servicios en el marco de operaciones económicas. Persona Usuaria : persona física o moral que utiliza servicios financieros digitales o Medios de Pago Digitales y Electrónicos.

: persona física o moral que utiliza servicios financieros digitales o Medios de Pago Digitales y Electrónicos. Soluciones Tecnológicas : sistemas, plataformas, aplicaciones web o móviles y otros programas de cómputo relacionados con la venta de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes, o la importación de bienes o servicios.

: sistemas, plataformas, aplicaciones web o móviles y otros programas de cómputo relacionados con la venta de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes, o la importación de bienes o servicios. Contingencia: evento extraordinario, imprevisto o inevitable, por caso fortuito o fuerza mayor, que afecte temporalmente la continuidad, disponibilidad o funcionamiento de la infraestructura, los sistemas, los servicios o las operaciones realizadas mediante medios de pago digitales y electrónicos.

III. Contratación digital de servicios financieros

La Ley prevé dos mecanismos de confianza que pueden facilitar la identificación y la contratación digital:

CURP Digital . En la contratación digital de servicios financieros, deberá aceptarse como mecanismo de confianza conforme a las disposiciones generales aplicables. Esto no impide que las autoridades habiliten otros mecanismos. La Persona Usuaria podrá elegir entre utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial.

. En la contratación digital de servicios financieros, deberá aceptarse como mecanismo de confianza conforme a las disposiciones generales aplicables. Esto no impide que las autoridades habiliten otros mecanismos. La Persona Usuaria podrá elegir entre utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial. Expediente Digital Ciudadano. A solicitud de la Persona Usuaria, las Entidades deberán aceptarlo para la contratación y el acceso a servicios financieros. La Persona Usuaria también podrá solicitar la consulta y portabilidad de los documentos e información que contiene. Los documentos digitales incorporados al expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos emitidos conforme a la normativa vigente.

IV. Aceptación de pagos digitales: ¿qué cambia para proveedores y sectores?

Trámites ante el Gobierno

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar Medios de Pago Digitales y Electrónicos en sus trámites y servicios.

Proveedores de Bienes o Servicios

Los proveedores podrán implementar estos medios de pago. Si lo hacen, deberán:

habilitar la infraestructura necesaria para recibirlos y promoverlos;

informar a las Personas Usuarias qué medios y mecanismos están disponibles;

adoptar medidas para atender y corregir las Contingencias que impidan recibirlos; y

realizar las demás acciones necesarias para promover su uso.

Sectores estratégicos y actividades relevantes

La SHCP determinará en qué sectores estratégicos y actividades relevantes la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá constituir la única forma de pago.

Después de esa determinación, las autoridades competentes de cada sector deberán emitir reglas que establezcan las condiciones, requisitos, obligaciones y reglas de operación aplicables, así como los mecanismos y plazos para una transición gradual del efectivo a los pagos digitales.

Si una Contingencia impide recibir pagos digitales o electrónicos, se permitirá pagar en efectivo o mediante cheque. Sin embargo, en los sectores estratégicos o actividades relevantes determinados, las Contingencias no podrán invocarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la Ley.

V. Inclusión financiera y facultades del Banco de México

Las autoridades deberán contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Inclusión Financiera. En el ámbito de sus atribuciones, también deberán emitir disposiciones para eliminar barreras al otorgamiento de créditos y financiamientos y desarrollar planes, políticas y programas de conectividad que faciliten la implementación y el acceso a los medios de pago digitales y electrónicos.

a) realizar acciones para promover la inclusión financiera;

b) difundir sus productos y servicios financieros entre distintos sectores de la población;

c) promover distintos niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista;

d) facilitar el otorgamiento de créditos, financiamientos y préstamos por medios digitales; y

e) cumplir las demás obligaciones previstas en las disposiciones aplicables.

El Banco de México podrá, entre otras facultades:

regular los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista;

implementar programas informáticos que faciliten transferencias electrónicas para pagos;

homologar la experiencia de uso de aplicaciones de servicios financieros; y

establecer medidas o proveer infraestructura para facilitar el acceso de la población a servicios financieros.

Además, el Banco de México podrá emitir, conjuntamente con la CNBV y bajo la supervisión de esta última, disposiciones para que las Entidades que reciben pagos mediante Terminales Punto de Venta permitan aceptar pagos por códigos QR que cumplan las especificaciones técnicas y operativas que determine el propio Banco de México.

VI. Trámites y soluciones tecnológicas

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar e implementar los Modelos para la Homologación de Trámites relacionados con el desarrollo económico que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

También deberán adoptar e implementar las Soluciones Tecnológicas que desarrolle y habilite la Agencia para contribuir al cumplimiento de la Ley. Entre ellas se encuentran:

la CURP Digital;

el Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales;

la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones;

la Plataforma de Establecimientos Mercantiles; y

las demás soluciones que determine la Agencia conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la normativa que derive de ella.

VII. Plazos de implementación

El régimen transitorio de la Ley prevé el siguiente calendario:

VIII. Sanciones y regulación pendiente

La Ley no establece un régimen autónomo de infracciones y sanciones. Por ello, el análisis de cumplimiento deberá considerar las leyes especiales y las disposiciones aplicables a las Entidades, los Proveedores de Bienes o Servicios y los sectores involucrados.

En la práctica, una parte importante de la implementación dependerá de la regulación secundaria. En consecuencia, las Entidades, los Proveedores de Bienes o Servicios y los sectores involucrados deberán remitirse a la determinación de la SHCP sobre los sectores y actividades alcanzados, a las reglas de las autoridades sectoriales y a las disposiciones que, en su caso, emitan el Banco de México, la CNBV y otras autoridades competentes.

IX. Puntos de atención para las empresas

Las Entidades, los Proveedores de Bienes o Servicios y los operadores de soluciones tecnológicas de pago con actividad en México pueden considerar las siguientes acciones: