El 8 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se aprueba la simplificación administrativa para la entrega de las propuestas de Emisión Mensual Anticipada (EMA) y Emisión Bimestral Anticipada (EBA) a través del Buzón IMSS.

El Acuerdo establece que las propuestas de cédulas de determinación de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, correspondientes a los formatos EMI-1 y EMI-2, elaboradas por el IMSS, estarán disponibles para consulta de los patrones mediante el apartado "Mis Documentos" del Buzón IMSS.

Asimismo, se instruye a las Unidades de Incorporación al Seguro Social y de Servicios Estratégicos para que, dentro del ámbito de sus competencias, atiendan las dudas y aclaraciones que surjan con motivo de la aplicación del Acuerdo.

El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, por lo que los patrones deberán verificar que cuentan con acceso al Buzón IMSS y consultar de manera periódica el apartado "Mis Documentos", ya que será el medio mediante el cual el Instituto pondrá a su disposición las propuestas de EMA y EBA.