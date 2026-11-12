Defense Logistics: Zivil-militärische Zusammenarbeit als Säule der Verteidigungsfähigkeit

Kernergebnisse

Deutschland muss als NATO-Drehscheibe eigene Kräfte verlegen und zugleich alliierte Streitkräfte aufnehmen, versorgen und weiterverlegen können. Dafür ist die Bundeswehr auf die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft angewiesen

60% der 85 befragten Logistikunternehmen sind bereits im Verteidigungssektor aktiv. Davon 34% für den öffentlichen Sektor, 24% für die Rüstungsindustrie und 42% für beide Auftraggeber

Die Beteiligung ist breit, aber flach: Für zwei Drittel bleibt der Umsatzanteil noch unter 5%

Rund 70% planen gezielte Investitionen in das Verteidigungsgeschäft in den kommenden drei bis fünf Jahren

Gebremst wird die Branche nicht durch mangelnde Bereitschaft, sondern durch Komplexität: Geheimschutzanforderungen, Vergabeverfahren und die Verfügbarkeit von sicherheitsüberprüftem Personal werden als größte Hürden wahrgenommen

Innovative Vorhalteverträge verbinden das Sicherungsinteresse des Staates mit dem Wirtschaftlichkeitsinteresse der Anbieter und können ein zentraler Hebel sein, um die Zusammenarbeit zu skalieren

Einleitung

Deutschland spielt als logistische Drehscheibe der NATO eine Schlüsselrolle bei der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehrlogistik und dem zivilen Transportsektor ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Bundeswehr ihren Auftrag im Verteidigungsfall erfüllen kann. Diese zivil-militärische Zusammenarbeit ist nicht neu. Aber ihr Umfang und die notwendige Skalierung auf die Dimensionen der Landes- und Bündnisverteidigung ist es.

Die gemeinsame Studie von Strategy& und der Bundesvereinigung Logistik (BVL) beleuchtet die Perspektive der privatwirtschaftlichen Logistikindustrie auf das Verteidigungsgeschäft. Im Mittelpunkt stehen vier Leitfragen: Wo steht die Verteidigungslogistik heute? Wie attraktiv ist das Verteidigungsgeschäft für die Branche? Was sind die größten Hürden und Erfolgsfaktoren? Und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich für Staat und Wirtschaft?

An der Umfrage haben 85 Transport- und Logistikunternehmen teilgenommen, rund drei Viertel davon mit Hauptsitz in Deutschland. Ergänzend flossen Interviews mit Führungskräften aus BMVg, NATO und Bundeswehr ein. Die Studie verbindet damit die Einschätzungen der Branche mit einer Analyse des Status quo der Bundeswehrlogistik.​

Wo steht die Verteidigungslogistik heute und welche Anforderungen ergeben sich für Logistikunternehmen?​

Die eigenen logistischen Verbände der Bundeswehr reichen schon heute nicht aus, um alle Bedarfsträger zu versorgen. Gleichzeitig wächst die Truppe, ohne dass Unterstützungsfunktionen wie die Logistik im gleichen Verhältnis erweitert werden.​

Engpässe zeigen sich in fünf Bereichen:​

Lagerung: Zwei Jahrzehnte Rückbau treffen auf NATO-Vorgaben, etwa einen mindestens 30-tägigen Munitionsvorrat. Für 2026 sind im Haushalt rund 12,7 Milliarden Euro für Munition vorgesehen, bis 2041 bestehen Verpflichtungsermächtigungen von rund 70 Milliarden Euro. Ehemalige Lagerstandorte werden reaktiviert Transport: Im Bündnisfall müssen Truppen über rund 13.000 Kilometer Autobahn und 39.900 Kilometer Schiene verlegt werden. Marode Infrastruktur, aufwendige Genehmigungsverfahren und begrenzte Kapazitäten beeinträchtigen die Rolle Deutschlands als logistische Drehscheibe Instandsetzung: Lange Vorlaufzeiten für Ersatzteile und der Fachkräftemangel begrenzen den Durchsatz Personal: Der Mangel an Berufskraftfahrer:innen verschärft sich bei Gefahrgut- und Munitionstransporten, zumal Sicherheitsüberprüfungen erforderlich werden können Digitalisierung: Track-and-Trace von Beständen und Sendungen muss weiter forciert werden, um eine lückenlose Steuerung zu gewährleisten

Wie blickt die Logistikbranche auf das Verteidigungsgeschäft?​

Die Branche bewertet den Verteidigungssektor bereits heute als attraktiv (3,7 von 5 Punkten) und erwartet weiteres Wachstum. Der Anteil der Unternehmen mit einem Umsatzanteil von 6-25% im Verteidigungsgeschäft soll sich in den kommenden drei bis fünf Jahren mehr als verdoppeln.​

Der Zugang läuft zum einen indirekt über Erstausrüster (27%) und deren Zulieferer (20%); der direkte Zugang zur öffentlichen Hand verteilt sich auf BAAINBw, NATO-Agenturen und BAIUDBw

Größtes Wachstumspotenzial sehen Unternehmen im Ausbau bestehender Leistungen wie Warehousing, Value-added Services in der Lagerhaltung und Transport von Standardgütern

Die Marktkenntnis ist noch gering: Unternehmen bewerten ihr Wissen über Markt und Regulatorik im Schnitt nur mit 2,6 bis 2,7 von 5 Punkten

Größte wahrgenommene Hemmnisse sind Geheimschutz- und Exportkontrollanforderungen, Vergabekomplexität, Mangel an Fachkräften mit Sicherheitsüberprüfung und hoher Investitionsbedarf. Die Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern bewerten nur 14% als gut, 48% als schlecht

75% der Unternehmen fordern vereinfachte und beschleunigte Vergabeverfahren als wirksamste Verbesserungsmaßnahme

Anteil des Jahresumsatzes, der aktuell auf den Verteidigungssektor entfällt

Was macht Vorhalteverträge zum strategischen Hebel für die Zusammenarbeit?​

Ein Vorhaltevertrag sichert dem Staat definierte Kapazitäten für den Bedarfsfall gegen eine Grundvergütung, unabhängig davon, ob die Leistung abgerufen wird. Effektiv ausgestaltet sind diese Verträge, wenn Anbietern die Vermarktung freier Kapazitäten erlaubt und wirtschaftlich attraktiv gestaltet wird.​

Vorhalteverträge entfalten ihre Wirksamkeit demnach insbesondere, wenn sie:​

auf Dual-Use-Assets aufsetzen, die auch zivil nutzbar bleiben,​

Bereitstellungsfristen staffeln (zum Beispiel zwei oder 30 Tage),​

Aufwuchsstufen modular definieren statt dauerhaft Maximalkapazität vorzuhalten,​

die kommerzielle Alternativnutzung freier Kapazitäten zulassen und wirtschaftlich attraktiv gestalten,​

Verfügbarkeit über gemeinsame Schnittstellen transparent machen,​

regelmäßig erprobt und geübt werden, um die zugesicherte Kapazität zu verifizieren.

Erste Modelle im See- und Lufttransport, etwa im gemeinsamen ARK-Projekt zwischen der Bundeswehr und der dänischen Reederei DFDS Seaways, zeigen, dass dieses Prinzip in der Praxis trägt.​

Ausblick: Was müssen Staat und Wirtschaft jetzt tun?​

Das Potenzial für eine tragfähige zivil-militärische Zusammenarbeit in der Logistik ist vorhanden. Jetzt kommt es darauf an, aus der heute breiten, aber flachen Beteiligung ein verlässliches System zu machen.​

Für Logistikunternehmen gilt:

Positionierung im Verteidigungsgeschäft bewusst entscheiden und neue Bedarfsfelder früh besetzen Vertrags- und Verfahrensfähigkeit aufbauen, insbesondere für Ausschreibungsmonitoring, vergaberechtliche Kompetenz und die Kalkulation von Vorhalteverträgen Operative Voraussetzungen schaffen: Vorbereitungen im Geheimschutz treffen und aktiv nach Teilnahmemöglichkeiten an militärischen Übungen suchen

Für die öffentliche Hand gilt:​