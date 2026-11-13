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ARTICLE · 13 NOVEMBER 2026

Autonome Verkehre Im ÖPNV: Die – Noch – Nicht Genutzte Chance

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Wie der Durchbruch gelingen kann: In unserem Whitepaper analysieren wir die Ursachen der Marktblockade und Lösungsansätze für den autonomen ÖPNV.

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Executive Summary

Europa verfügt über die Voraussetzungen für den Durchbruch des autonomen öffentlichen Verkehrs, nutzt diese Chance bislang jedoch nicht konsequent. Autonomes Fahren auf Level 4 hat in den USA und China bereits den Schritt in den kommerziellen Betrieb vollzogen. Auch Europa und insbesondere Deutschland verfügen über starke Industrie- und Technologieakteure, zahlreiche Pilot projekte sowie einen grundsätzlich geeigneten Rechtsrahmen. Dennoch gelingt der Über gang vom Projekt zum skalierbaren Regelbetrieb bislang nicht. Der Hochlauf autonomer Mobilität ist nicht nur eine sozial- und verkehrspolitische, sondern auch eine industrie- und wirtschaftspolitische Zukunftsfrage für Europa.

Das zentrale Problem ist keine technologische, sondern eine strukturelle Marktblockade. Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger benötigen verfügbare, zugelassene und wirtschaftlich kalkulierbare Fahrzeuge, bevor sie größere Flotten beschaffen. Hersteller wiederum können Typgenehmigung, Industrialisierung und wettbewerbs fähige Preise erst rechtfertigen, wenn belastbare Nachfrage und verbindliche Beschaffungsvolumina bestehen. Beide Seiten warten aufeinander, wodurch der Markthochlauf ins Stocken gerät. Diese Blockade wird durch drei Faktoren verstärkt:

  • Finanzielle Unsicherheit: Der Markt benötigt erhebliche Anfangsinvestitionen, während die bestehende Förderlandschaft vor allem Pilotprojekte statt skalierbarer Regelbetriebe unterstützt.
  • Regulatorische Komplexität: Obwohl Deutschland bereits über einen Rechtsrahmen verfügt, erschweren komplexe Genehmigungs- und Betriebsanforderungen sowie fehlende europäische Harmonisierung die Skalierung.
  • Strategische Unsicherheit: Viele Verkehrsunternehmen haben noch keine klare Vorstellung von ihrer künftigen Rolle sowie den dafür erforderlichen Fähigkeiten und Organisationsstrukturen.

Die Blockade lässt sich auflösen, wenn Nachfrage, Finanzierung und Regulierung gemeinsam angegangen werden. Drei Handlungsfelder sind dabei entscheidend:

  1. Strategische Klarheit schaffen und frühzeitig Fähigkeiten für den autonomen Betrieb aufbauen.
  2. Beschaffung und Finanzierung neu denken, etwa durch Full-Service-Modelle, gebündelte Beschaffungen und befristete staatliche Risikoabsicherungen.
  3. Den Rechtsrahmen vereinfachen und europäisch harmonisieren, um Skalierung und Investitionssicherheit zu ermöglichen.

Alle drei Handlungsfelder müssen darauf ausgerichtet werden, den Übergang vom Pilotprojekt zum skalierbaren Regelbetrieb zu ermöglichen, indem Projekte von Beginn an auf Verstetigung, Wirtschaftlichkeit und Skalierung ausgerichtet werden.

Wer abwartet, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Wertschöpfung und Gestaltungsmacht. Wer jetzt handelt, schafft die Grundlage für einen wettbewerbsfähigen europäischen Markt für einen autonomen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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