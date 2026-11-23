Eine Arbeitnehmerin hatte eine Betriebsratsgründung vorbereitet und die erforderliche öffentlich beglaubigte Erklärung abgegeben. Der Arbeitgeber kannte allerdings nur ihre Wahlabsicht, nicht aber die öffentliche Erklärung. Nach der Kündigung berief sich die Arbeitnehmerin zunächst nur pauschal auf § 15 KSchG; die Voraussetzungen ihres Vorfeldinitiatorenschutzes legte sie erst rund 15 Monate später konkret dar.

Mit seiner Entscheidung vom 30. Juli 2026 (Az. 2 AZR 70/25) hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt: Arbeitnehmer, die eine Betriebsratsgründung vorbereiten, können ihr Recht, sich auf den Sonderkündigungsschutz nach § 15 Abs. 3b KSchG zu berufen, verwirken, wenn dieser Schutz dem Arbeitgeber unbekannt war und der Arbeitnehmer diesen nicht rechtzeitig geltend gemacht hat.

Wer sind Vorfeldinitiatoren?

Vorfeldinitiatoren bereiten die Errichtung eines Betriebsrats vor, bevor sie förmlich zur Wahlversammlung einladen. Ihr Schutz ist in § 15 Abs. 3b KSchG geregelt und ergänzt die betriebsverfassungsrechtlichen Regeln zur Betriebsratsgründung: Gemäß § 15 Abs. 3b Satz 1 KSchG genießt ein Arbeitnehmer, der Vorbereitungshandlungen zur Errichtung eines Betriebsrats unternimmt und eine öffentlich beglaubigte Erklärung mit dem Inhalt abgegeben hat, dass er die Absicht hat, einen solchen zu errichten, besonderen Kündigungsschutz vor einer ordentlichen Kündigung, soweit sie aus personen- oder verhaltensbedingten Gründen erfolgt. Es bedarf daher (nur) zweier Voraussetzungen: Der Arbeitnehmer muss eine Vorbereitungshandlung unternehmen und eine öffentlich beglaubigte Erklärung des in § 15 Abs. 3b Satz 1 KSchG bezeichneten Inhalts abgeben. Dieser Kündigungsschutz gilt von der Abgabe der Erklärung bis zum Zeitpunkt der Einladung zu einer Betriebs- oder Wahlversammlung, längstens jedoch für drei Monate.

Betriebsbedingte Kündigungen und außerordentliche Kündigungen aus wichtigem Grund bleiben grundsätzlich möglich, müssen aber ihre jeweiligen Voraussetzungen erfüllen.

Entscheidung des BAG

Die vom Gesetz vorgesehenen tatbestandlichen Voraussetzungen für den besonderen Kündigungsschutz als Vorfeldinitiatorin waren im vorliegenden Fall vor dem BAG „an sich“ erfüllt. Allerdings war dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung weder sämtliche den Kündigungsschutz nach § 15 Abs. 3b KSchG begründenden Umstände bekannt noch hat sich die Arbeitnehmerin binnen angemessener Frist auf den besonderen Kündigungsschutz als Vorfeldinitiatorin berufen. Erst ca. 15 Monate später legte die Arbeitnehmerin die notariell beglaubigte Absichtserklärung schriftsätzlich vor.

Das BAG bestätigte die Entscheidung des LAG Thüringen, wonach sich die Arbeitnehmerin nicht auf den besonderen Kündigungsschutz berufen könne, da sie diesen gemäß § 242 BGB verwirkt habe, obwohl dies nicht ausdrücklich vom Gesetz vorgesehen ist (anders als z.B. in § 17 Abs. 1 MuSchG). Sonstige Gründe, aus denen sich die Rechtsunwirksamkeit der Kündigung ergibt, lagen nicht vor – die Arbeitnehmerin war mit ihrem Kündigungsschutzantrag erfolglos.

Die zentrale Botschaft lautet daher: Bei Unkenntnis des Arbeitgebers muss der Sonderkündigungsschutz – mit den entsprechenden Voraussetzungen – grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht werden. Es handelt sich dabei um eine Regelfrist und keine starre (gesetzliche) Ausschlussfrist. Das bedeutet, dass die Überschreitung der Frist zwar regelmäßig, aber nicht zwingend zur Verwirkung führt.

Die Entscheidung schafft für Arbeitgeber eine höchstrichterlich geklärte Verteidigungsmöglichkeit gegen die verspätete Berufung auf einen zuvor unbekannten Schutzstatus. Das BAG überträgt damit seine bisherigen Grundsätze zum unbekannten Sonderkündigungsschutz schwerbehinderter Menschen auf Vorfeldinitiatoren.

Konsequenzen für die Praxis

Die Entscheidung des BAG verbessert vor allem die Planbarkeit für die prozessuale Verteidigung in Bezug auf den Sonderkündigungsschutz von Betriebsratswahlinitiatoren. Ein dem Arbeitgeber zuvor unbekannter Schutzstatus lässt sich nicht beliebig spät gegen eine Kündigung ins Feld führen. Arbeitgeber können deshalb gezielt prüfen, welche Tatsachen ihnen bekannt waren und wann der Schutz konkret geltend gemacht wurde. Entscheidend ist nicht allein die Kenntnis einer Wahlabsicht, sondern eine Kenntnis der Voraussetzungen nach § 15 Abs. 3b KSchG (siehe oben).

Empfehlung: Informationsinhalt präzise einordnen

Vor dem Hintergrund der neuen Entscheidung des BAG ist eine präzise Sicherung des tatsächlich eingegangenen Informationsinhalts sinnvoll. Im Ausgangsfall wusste die Arbeitgeberin (allenfalls) lediglich von der Wahlabsicht, aber nicht von der beglaubigten Erklärung. Gerade diese Abgrenzung war im vorliegenden Fall entscheidend.

Für Arbeitgeber empfiehlt es sich daher, die tatsächlich eingegangene Mitteilung im Original aufzubewahren und deren konkreten Inhalt zu prüfen. Es ist klar zwischen einer bloß bekannten Wahlabsicht und der Kenntnis der weiteren Voraussetzungen des Vorfeldinitiatorenschutzes zu unterscheiden.

Eine pauschale Notiz oder gar Mitteilung „Sonderkündigungsschutz bekannt“, obwohl gar nicht alle Informationen für die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 3b KSchG mitgeteilt wurden, würde diesen Unterschied verwischen und eine tragfähige Verwirkungseinrede durch unpräzise eigene Aussagen klar schwächen. Daher empfiehlt sich stets eine präzise Einordnung der bekanntgegebenen Information.