Die Matrix wird in Konzernen – national oder international – zunehmend zur Standardorganisationsform. Damit kommt es naturgemäß auch häufiger zu betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten zu Matrixthemen. Das BAG hat nunmehr in einer Grundsatzentscheidung (v. 27.01.2026 – 1 AZR 18/25) Eckpunkte festgelegt, wann die Steuerung von Arbeitnehmern in einer Matrix ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nach § 99 BetrVG wegen einer Einstellung der Matrix-Führungskraft auslöst. Die Entscheidung hat Bedeutung für nationale wie internationale Matrixstrukturen.

Sachverhalte in Matrixstrukturen sind oft komplex – so auch hier: Vereinfacht ging es um die Notwendigkeit der Beteiligung des Betriebsrates nach § 99 BetrVG hinsichtlich der Einstellung einer Matrix-Führungskraft mit Tätigkeitsort im Ausland. Dieser Matrix-Führungskraft waren indes fünf Außendienstmitarbeiter in Deutschland im deutschen Tochterunternehmen des Konzerns unterstellt; diese Außendienstmitarbeiter fielen in den Zuständigkeitsbereich des Betriebsrates. Die Besonderheit lag nun darin, dass die Matrix-Führungskraft ihrerseits einem Mitarbeiter aus einem anderen Tochterunternehmen im Ausland unterstellt war. Dieser Vorgesetzte unterlag zweifelsfrei keinen Weisungen des deutschen Tochterunternehmens; für die streitgegenständliche Matrix-Führungskraft war dies streitig.

Die Eckpunkte des BAG

Das BAG hat für diesen Sachverhalt wichtige Eckpfeiler und Kriterien benannt, in welchen Fällen eine (auch ausländische) Matrix-Führungskraft in einen deutschen Betrieb eingegliedert und demnach vor der Aufnahme der Tätigkeit durch die Matrix-Führungskraft der Betriebsrat in Deutschland zu beteiligen sei. Ausgangspunkt ist dabei die Feststellung, dass die Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes auf die Matrix-Führungskraft im Ausland gegeben ist: Weder der Tätigkeitsort im Ausland noch das ausländische Vertragsstatut der Matrix-Führungskraft stehe entgegen, weil Anknüpfungspunkt für die rechtliche Beurteilung die Eingliederung in den deutschen Betrieb sei. Insoweit sei das Territorialitätsprinzip maßgeblich.

Weiter stellt das BAG allerdings fest, dass diese Eingliederung in den deutschen Betrieb voraussetze, dass die Matrix-Führungskraft selbst eine weisungsgebundene Tätigkeit ausübe. Dieses Weisungsrecht gegenüber der Matrix-Führungskraft müsse dabei dem deutschen Betriebsinhaber zustehen, zumindest in einem „betriebsverfassungsrechtlich relevanten“ Umfang. Die eigene Weisungsbefugnis der Matrix-Führungskraft gegenüber den Außendienstmitarbeitern des deutschen Betriebes allein reiche nicht aus. Eine Eingliederung und damit Einstellung nach § 99 BetrVG erfordere eine Einbindung der Matrix-Führungskraft in die im deutschen Betrieb zu erledigenden operativen Aufgaben oder Arbeitsprozesse. Hier sei wiederum irrelevant, ob das geleitete Team weitgehend selbstständig arbeite und die Matrix-Führungskraft im Ausland ansässig und tätig sei. Maßgeblich sei vielmehr, welche konkreten Aufgaben zur Verwirklichung des arbeitstechnischen Zweckes des deutschen Betriebes durch die Matrix-Führungskraft gemeinsam mit den deutschen Arbeitnehmern verrichtet werden.

Komplexe Fragen, komplexe Antworten

Die Komplexität der Matrix-Strukturen hätte es wünschenswert erscheinen lassen, wenn die juristischen Antworten schlicht und leicht anwendbar gewesen wären. Dies ist nun nicht der Fall. Die Entscheidung des BAG macht klar, dass es keine pauschalen und einfachen Lösungen für die Frage der Eingliederung von (ausländischen) Matrix-Führungskräften in deutsche Betriebe gibt. Einfach greifbare Kriterien wie der Tätigkeitsort oder das Vertragsstatut der Matrix-Führungskraft wurden ausdrücklich verworfen. Messbare quantitative Kriterien wie der Umfang oder die Häufigkeit der Zusammenarbeit der Matrix-Führungskraft mit den unterstellten Mitarbeitern sind nur ein Indiz. Vielmehr ist eine detaillierte zweiteilige Prüfung für die Frage der Eingliederung der Matrix-Führungskraft in den Betrieb notwendig:

Unterliegt die Matrix-Führungskraft dem Weisungsrecht hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt ihrer Tätigkeit durch den Betriebsinhaber – zumindest partiell? Ist die Matrix-Führungskraft in konkrete Aufgaben zur Verwirklichung des arbeitstechnischen Zweckes des deutschen Betriebes eingebunden und verwirklicht sie diese gemeinsam mit den deutschen Arbeitnehmern?

Wenn das Weisungsrecht des deutschen Betriebsinhabers auf der 1. Ebene nicht festgestellt werden kann, ist die Prüfung beendet. Die Intensität der Zusammenarbeit der Matrix-Führungskraft mit den unterstellten Mitarbeitern des deutschen Betriebes zur Verfolgung des Betriebszweckes ist dann irrelevant. Vorschnelle Ergebnisse wird man hier aber häufig nicht erzielen können, denn auch ein partielles Weisungsrecht (hier liegt naturgemäß viel Streitpotential) reicht aus.

Nur auf der 2. Ebene der Prüfung kommt es im Weiteren auf sämtliche Umstände des Einzelfalles der Zusammenarbeit an. Typischerweise sind Matrix-Führungskräfte dann in die Betriebe ihrer Mitarbeiter eingegliedert, wenn sie ihre fachlichen Weisungsbefugnisse in der Matrix tatsächlich und regelmäßig wahrnehmen. Diese Frage kann naturgemäß nur nach einer umfassenden Analyse der konkreten Arbeitsbeziehung beantwortet werden. Es ist mithin eine Entscheidung jedes Einzelfalles, über den – ungeachtet der nun vorliegenden Eckpunkte – ebenfalls viel Streit in der Praxis entstehen kann.

Praktische Relevanz

Die praktische Relevanz der Fragen ist nicht gering. Denn die Prüfungsschritte des BAG wird man nicht nur bei internationalen Matrixstrukturen und ausländischen Matrix-Führungskräften – wie in der konkreten Entscheidung vom 27.01.2026 – anwenden müssen. Auch bei reinen Inlandsachverhalten (also inländischen Matrix-Führungskräften), die in unterschiedlichen Betrieben und ggf. Unternehmen eines Konzerns Führungsaufgaben in der Matrix wahrnehmen, wird die zweiteilige Prüfung für etwaige Streitfälle vorzunehmen sein. Dabei können die Streitfragen jederzeit im Zusammenhang mit einer personellen Einzelmaßnahme nach § 99 BetrVG (oder bei Unterlassung der Beteiligung des Betriebsrates jederzeit später in einem Verfahren nach § 101 BetrVG) und im Zusammenhang mit Betriebsratswahlen gehäuft auftreten. Denn der Streit kann sich insbesondere im Rahmen von Betriebsratswahlen entzünden, wenn es um die Anzahl der in der Regel Beschäftigten und die Aufstellung der Wählerliste geht.

Arbeitgeber sind daher gut beraten, sich bei der Gestaltung einer Matrixstruktur und der Verteilung der Führungsaufgaben in der Matrix frühzeitig Gedanken über die betriebsverfassungsrechtliche Zuordnung der einzelnen Führungskräfte zu machen. Anderenfalls drohen Streitigkeiten mit dem Betriebsrat und überraschende Mehrfachzuordnungen von Führungskräften zu unterschiedlichen Betrieben. Das Argument, die Matrix-Führungskraft sei leitender Angestellter, wird dann selten weiterhelfen: Denn bei dieser Rechtsfrage des Status eines leitenden Angestellten sind die ebenso strengen wie kleinteiligen Prüfungskriterien der Rechtsprechung schon seit langem bekannt.