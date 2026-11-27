„Head of“, „Director“ oder „Vice President“: Führungskräfte werden intern schnell als leitende Angestellte eingeordnet. Arbeitgeber verbinden damit häufig größere Spielräume bei Kündigungen, Gremiumsbeteiligung und Arbeitszeit. Eine falsche Zuordnung kann jedoch teuer werden. Dieser Beitrag zeigt anhand von fünf Mythen, was vor Beförderungen, Reorganisationen und Trennungen geklärt werden sollte.

1. Mythos: Führungskräfte sind leitende Angestellte

Nicht jede Führungskraft ist zugleich leitender Angestellter. Für die betriebsverfassungsrechtliche Einordnung gelten die hohen Anforderungen des § 5 Abs. 3 BetrVG. Entscheidend sind nicht Titel oder Hierarchieebene, sondern die übertragenen Aufgaben und Befugnisse. Das Gesetz unterscheidet drei Fallgruppen:

Selbständige Einstellung und Entlassung: Der Mitarbeiter muss zu beiden Personalentscheidungen berechtigt sein. Die Befugnis muss auch im Innenverhältnis zum Arbeitgeber bestehen („nicht nur können, sondern auch dürfen“) und eine für das Unternehmen oder den Betrieb nach Anzahl oder Bedeutung der betroffenen Arbeitnehmer bedeutsame Personalverantwortung

Der Mitarbeiter muss zu Personalentscheidungen berechtigt sein. Die Befugnis muss auch im Innenverhältnis zum Arbeitgeber bestehen („nicht nur können, sondern auch dürfen“) und eine für das Unternehmen oder den Betrieb nach Anzahl oder Bedeutung der betroffenen Arbeitnehmer Generalvollmacht oder Prokura: Die Prokura darf auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend sein. Eine formale Vertretungsmacht ohne entsprechend gewichtige Aufgaben genügt nicht.

Die Prokura darf auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend sein. Eine formale Vertretungsmacht ohne entsprechend gewichtige Aufgaben genügt nicht. Wesentliche unternehmerische Aufgaben: Der Mitarbeiter nimmt regelmäßig Aufgaben wahr, die für Bestand und Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs bedeutsam sind und besondere Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzen. Dabei muss er Entscheidungen im Wesentlichen weisungsfrei treffen oder maßgeblich beeinflussen.

Ein „Head of“ oder „Director“ kann diese Voraussetzungen erfüllen, muss es aber nicht. Auch die eigenverantwortliche Betreuung wichtiger Kunden ist nicht ohne Weiteres mit unternehmerischer Leitung gleichzusetzen. Für Arbeitgeber lohnt deshalb der Blick hinter das Organigramm: Welche Entscheidungen darf die Führungskraft tatsächlich selbst treffen, und welche bleiben der Geschäftsführung vorbehalten?

Auch besonderes Fachwissen oder eine fachlich-technische Schlüsselstellung reichen nicht. Wer lediglich Vorgaben umsetzt oder fachlich berät, ist regelmäßig kein leitender Angestellter. Nur wer unternehmerische Entscheidungen selbst trifft oder diese aufgrund seiner Stellung faktisch vorgibt, kann die Voraussetzungen erfüllen.

2. Mythos: Eine vertragliche Vereinbarung erspart den Streit

Die gesetzliche Einordnung steht nicht zur freien Verfügung der Parteien. Maßgeblich ist, ob die Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 BetrVG tatsächlich erfüllt sind. Eine Statusklausel im Arbeitsvertrag ersetzt diese Prüfung nicht. Maßgeblich ist, ob die Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 BetrVG nach Arbeitsvertrag und tatsächlicher Stellung erfüllt sind. Arbeitsvertrag, Kompetenzordnung und gelebte Organisation müssen deshalb zusammenpassen. Gerade nach Umstrukturierungen, Kompetenzverlagerungen oder in Matrixorganisationen weicht die tatsächliche Stellung häufig von der arbeitsvertraglichen Einordnung ab – die Einordnung gehört spätestens dann auf den Prüfstand.

3. Mythos: Leitende Angestellte haben keinen Kündigungsschutz

Auch für die ordentliche Kündigung leitender Angestellter benötigt der Arbeitgeber einen personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Grund. Der leitende Status eröffnet keine freie Kündigungsmöglichkeit.

Allerdings kann der Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess einen Antrag auf gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses stellen, ohne diesen begründen zu müssen. Die Auflösung erfolgt dann gegen eine gerichtlich festzusetzende Abfindung nach §§ 9, 10 KSchG, die maximal 18 Monatsverdienste vorsieht.

Wichtig: Diese Besonderheit besteht nur für leitende Angestellte, die zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind (vgl. § 14 Abs. 2 KSchG). Prokura oder eine unternehmerisch bedeutsame Aufgabe allein reichen nicht.

Die gleiche Bezeichnung in beiden Gesetzen kann dazu verleiten, die Trennungsstrategie auf einen vermeintlich sicheren Auflösungsantrag zu stützen („herauskaufen“). Erfüllt der Arbeitnehmer zwar die Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 BetrVG, ist jedoch nicht zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt (wie für § 14 Abs. 2 KSchG erforderlich), steht diese Erleichterung jedoch nicht zur Verfügung. Das sollte vor Ausspruch der Kündigung geklärt werden.

4. Mythos: Der Betriebsrat vertritt leitende Angestellte nicht – deshalb entfällt jede Gremiumsbeteiligung

Richtig ist: Leitende Angestellte sind wegen ihrer unternehmerischen Aufgaben und Befugnisse grundsätzlich aus dem persönlichen Anwendungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes ausgenommen. Beteiligungsfrei sind Personalmaßnahmen deshalb aber nicht.

Besteht aber ein Sprecherausschuss, ist dieser über beabsichtigte Einstellungen und personelle Veränderungen rechtzeitig zu informieren. Vor jeder Kündigung eines leitenden Angestellten muss er angehört werden. Eine ohne Anhörung ausgesprochene Kündigung ist gemäß § 31 Abs. 2 SprAuG unwirksam.

Daneben bleibt auch der Betriebsrat nicht vollständig außen vor. Nach § 105 BetrVG ist er über Einstellungen und personelle Veränderungen leitender Angestellter rechtzeitig zu informieren. Zwar führt ein Verstoß nicht zur Unwirksamkeit der Maßnahme, bei groben Pflichtverletzungen kommen jedoch betriebsverfassungsrechtliche Sanktionen in Betracht. Arbeitgeber sollten die Unterrichtung daher als festen Bestandteil der Prozesse personeller Einzelmaßnahmen etablieren.

5. Mythos: Auch für leitende Angestellte gilt das Arbeitszeitgesetz

Für leitende Angestellte gilt das Arbeitszeitgesetz nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG gerade nicht. Arbeitgeber haben bei ihrem Einsatz deshalb größere zeitliche Spielräume: Die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen und Ruhezeiten greifen für diesen Personenkreis nicht.

Die Ausnahme ist allerdings kein pauschales Privileg für die Managementebene. Wird etwa ein „Head of“ wegen seines Titels vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen, obwohl ihm die erforderlichen Befugnisse fehlen, gelten die gesetzlichen Grenzen weiterhin. Aus vermeintlicher Flexibilität kann dann ein Compliance- und Bußgeldrisiko entstehen.

Für Arbeitgeber lautet die praktische Frage daher: Welche Führungskräfte werden außerhalb der üblichen Arbeitszeitgrenzen eingesetzt – und trägt ihre tatsächliche Stellung diese Ausnahme?

Fazit: Der Status des leitenden Angestellten schafft Chancen, birgt aber auch Risiken. Wer ihn vorschnell annimmt, plant unter Umständen mit rechtlichen Spielräumen, die tatsächlich nicht bestehen. Eine belastbare Prüfung der konkreten Befugnisse schützt vor kostspieligen Fehleinschätzungen bei Organisation, Arbeitszeit und Trennung.

In unserem Blog finden Sie weitere Beiträge zu leitenden Angestellten:

Gibt es den Leitenden Angestellten im Sinne des Befristungsrechts? – Kliemt.blog

Leitende Angestellte im Aufsichtsrat – Wer darf zur Wahl? – Kliemt.blog

Keine Mitbestimmung: Auch „Stellvertreter“ sind leitende Angestellte – Kliemt.blog