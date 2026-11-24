Nach einer unwirksamen Kündigung können Forderungen auf Annahmeverzugsvergütung für Arbeitgeber schnell zu einem erheblichen Kostenfaktor werden. Arbeitgeber haben sich nicht zuletzt deshalb in den letzten Jahren verstärkt mit der Möglichkeit zur Reduzierung dieses Riskos durch gezielte Hinweise an gekündigte Arbeitnehmer über konkrete anderweitige Verdienstmöglichkeiten beschäftigt.

Wendepunkt war insoweit ein Urteil des BAG vom 27. Mai 2020 – 5 AZR 387/19 -, in welchem dem Arbeitgeber erstmals ein Auskunftsanspruch gegen den Arbeitnehmer über die von Agentur für Arbeit und Jobcenter unterbreiteten Vermittlungsvorschläge zugebilligt wurde. Mit dieser und weiteren Folgeentscheidungen des BAG entwickelte sich eine als arbeitgeberfreundlicher wahrgenommene Richtung der Rechtsprechung, die die Anforderungen an den böswillig unterlassenen Zwischenverdienst mehrfach konkretisierte.

In seiner jüngsten Entscheidung wendet sich das BAG vom 26. August 2026 – 5 AZR 37/25 nun einer wichtigen Folgefrage zu: Welche Auskünfte kann der Arbeitgeber über die Stellensuche und das Bewerbungsverhalten des Arbeitnehmers verlangen?

Die Entscheidung liegt bislang nur als Pressemitteilung vor. Die Entscheidung grenzt den selbständig einklagbaren Auskunftsanspruch des Arbeitgebers ein. Auch nach dieser Entscheidung hat sich der Arbeitnehmer jedoch um eine anderweitige Beschäftigung zu bemühen. Wir zeigen, was sich aus der Pressemitteilung für die Praxis bereits ableiten lässt und welche Fragen noch offenbleiben.

Die Grundlagen des Annahmeverzugslohns und der Anrechnung böswillig unterlassenen anderweitigen Verdienstes haben wir u.a. bereits in Blogbeiträgen vom 5. März 2026, vom 10. Juni 2025 und vom 25. März 2025 besprochen. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich daher ausschließlich auf die Entscheidung vom 26. August 2026 zur Reichweite des Auskunftsanspruchs und den praktischen Folgen der Entscheidung.

Der Ausgangsfall

Ein Arbeitnehmer verlangte nach unwirksamer Kündigung Annahmeverzugsvergütung. Die Arbeitgeberin wandte ein, der Arbeitnehmer habe anderweitigen Verdienst böswillig unterlassen. Im Wege der Stufenwiderklage verlangte sie nicht nur Auskunft über Stellenangebote der staatlichen Arbeitsvermittlung unter Angabe von Tätigkeit, Arbeitszeit, Arbeitsort und Vergütung. Der Arbeitnehmer sollte auch seine Bewerbungen und deren Ergebnisse mitteilen, Bewerbungsunterlagen vorlegen und über eigene Bemühungen um eine anderweitige Beschäftigung informieren.

Das BAG hob das Teilurteil des Hessischen LAG aus prozessualen Gründen auf und verwies die Sache zurück. Das Teilurteil durfte nicht ergehen, weil die Widerklage unter einer unzulässigen Bedingung stand. Für das fortgesetzte Verfahren gab das BAG zugleich Hinweise zur Reichweite des Auskunftsanspruchs, aus denen bereits jetzt Rückschlüsse für die Praxis möglich sind.

Grenzen des Auskunftsanspruchs

Die Darlegungslast für den Einwand des böswillig unterlassenen Zwischenverdienstes trägt grundsätzlich der Arbeitgeber. Er muss zunächst konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigen, die für den Arbeitnehmer im maßgeblichen Zeitraum geeignet und zumutbar waren. Gerade hinsichtlich behördlicher Vermittlungsvorschläge besteht jedoch ein Informationsgefälle: Ob die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter dem Arbeitnehmer passende Stellen vorgeschlagen hat und welche Konditionen diese aufwiesen, entzieht sich regelmäßig der Kenntnis des Arbeitgebers.

Deshalb kann der Arbeitgeber auf Grundlage von § 242 BGB Auskunft darüber verlangen, welche Vermittlungsvorschläge der Arbeitnehmer von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter erhalten hat und welchen Inhalt diese hatten. Der Auskunftsanspruch dient damit insbesondere dazu, das Informationsdefizit des Arbeitgebers zu beseitigen, soweit dies für seinen eigenen Prozessvortrag erforderlich ist.

Weiter reicht der Auskunftsanspruch jedoch nicht. Der Arbeitgeber kann insbesondere keine Auskunft darüber verlangen, ob und wie sich der Arbeitnehmer auf die Vermittlungsvorschläge beworben hat und welches Ergebnis die Bewerbungen hatten. Dies gilt auch für eigene Bemühungen des Arbeitnehmers um eine anderweitige Beschäftigung. Auch die Vorlage der Bewerbungsunterlagen kann der Arbeitgeber auf dieser Grundlage nicht verlangen.

Diese Informationen können gleichwohl im Annahmeverzugsprozess relevant werden. Hat der Arbeitgeber geeignete Stellen hinreichend konkret aufgezeigt, muss sich der Arbeitnehmer im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast dazu erklären, wie er auf die betreffenden Stellenangebote reagiert hat und wie die jeweiligen Bewerbungsverfahren verlaufen sind.

Wie diese wechselseitigen Darlegungslasten im Einzelnen ausgestaltet sind und welche Anforderungen der Fünfte Senat an den jeweiligen Vortrag von Arbeitgeber und Arbeitnehmer stellt, lässt sich der Pressemitteilung nicht entnehmen. Insoweit bleibt die Veröffentlichung der Entscheidungsgründe abzuwarten.

Konsequenzen für die Praxis

Für Arbeitgeber bleibt es sinnvoll, bereits während des Kündigungsschutzverfahrens die tatsächlichen Grundlagen für einen möglichen Einwand des böswillig unterlassenen Zwischenverdienstes zu schaffen. Dazu können sie in Betracht kommende Beschäftigungsmöglichkeiten für den Arbeitnehmer recherchieren und konkrete Stellenangebote nachweisbar übermitteln. Solche vom Arbeitgeber selbst ermittelten Stellen können für die spätere Auseinandersetzung über Annahmeverzugsvergütung relevant werden. Arbeitgeber sind dabei nicht auf Vermittlungsvorschläge der staatlichen Arbeitsvermittlung angewiesen.

Daneben sollte ein Auskunftsverlangen gezielt auf die Informationen gerichtet werden, die nach der Entscheidung selbständig verlangt werden können, also die von der staatlichen Arbeitsvermittlung unterbreiteten Vermittlungsvorschläge und deren Inhalt. Angaben dazu, ob und mit welchem Erfolg sich der Arbeitnehmer beworben hat, sind von dem Auskunftsanspruch des Arbeitgebers nicht umfasst.

Für die Vorbereitung eines möglichen Annahmeverzugsprozesses kommt es damit auf zwei Punkte an: Arbeitgeber sollten geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten frühzeitig ermitteln und deren Übermittlung an den Arbeitnehmer dokumentieren. Zudem können sie bei behördlichen Vermittlungsvorschlägen den vom BAG anerkannten Auskunftsanspruch nutzen, um die für ihren Prozessvortrag erforderlichen Informationen zu erhalten.