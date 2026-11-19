Die Abgrenzung zwischen selbstständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung bleibt ein Dauerbrenner. Häufig stehen sog. freie Mitarbeiter, Honorarkräfte oder externe Dienstleister im Fokus. Die sozialgerichtliche Rechtsprechung betrifft aber auch Konstellationen, die viele Verantwortliche gar nicht mit dem Thema „Scheinselbstständigkeit“ in Verbindung bringen: Geschäftsführer, die über Gesellschaftsanteile verfügen, und somit vermeintliche Unternehmer, deren Tätigkeit für die Gesellschaft ebenfalls sozialversicherungspflichtig sein kann.

Die Statusbeurteilung durch die Sozialgerichte unterliegt strengen Voraussetzungen. Dies verdeutlichen vier Entscheidungen vom 23. Juli 2026, nach denen der 12. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) die Sozialversicherungspflicht in unterschiedlich gelagerten Fallkonstellationen jeweils bejaht hat. Das BSG hatte nicht nur die Tätigkeit von zwei Gesellschafter-Geschäftsführern mit einer Beteiligung von jeweils 50 % an einer gemeinsamen Gesellschaft zu beurteilen (Az. B 12 BA 10/24 R). Den weiteren Entscheidungen lagen mehr oder weniger typische Fallkonstellationen des Fremdpersonaleinsatzes zugrunde:

ein niedergelassener Neurochirurg, der zusätzlich Rufbereitschaftsdienste in einem Krankenhaus übernahm (Az. B 12 BA 7/24 R),

eine Honorardozentin in Schulabschlussklassen an einer Volkshochschule (Az. B 12 BA 12/24 R) sowie

eine Kommanditistin, die auf der Grundlage einer mündlichen Vereinbarung Verwaltungsaufgaben für die Kommanditgesellschaft erledigte (Az. B 12 BA 9/24 R).

Abgrenzung von abhängiger und selbständiger Beschäftigung beim Fremdpersonaleinsatz

Maßgebliches Abgrenzungskriterium einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach § 7 Abs. 1 SGB IV beim Fremdpersonaleinsatz ist die persönliche Abhängigkeit, mithin (1.) eine Eingliederung in den Betrieb und (2.) eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Auftraggeber, insbesondere in zeitlicher und örtlicher Hinsicht. Demgegenüber ist eine selbständige Tätigkeit vornehmlich gekennzeichnet durch das eigene Unternehmerrisiko, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit.

Häufig beruht eine Fehleinschätzung darauf, einzelne „Selbständigkeitsmerkmale“ isoliert zu betrachten, obwohl sie die tatsächlich bestehende persönliche Abhängigkeit nicht aufwiegen, oder primär darauf abzustellen, wie die Parteien ihren Vertrag bezeichnen oder ausgestalten, wie sie abrechnen oder wie hoch die Vergütung ist. Entscheidend ist aber eine einzelfallbezogene Gesamtwürdigung der tatsächlichen Vertragsdurchführung, und zwar insbesondere auch, soweit das Vertragsverhältnis abweichend von ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarungen umgesetzt wird. Im Zweifelsfalle kann schon das Vorliegen von einem (gewichtigen) Indiz eine abhängige Beschäftigung begründen.

Sozialversicherungspflicht bei Organmitgliedern und Gesellschaftern

Die Kriterien Weisungsgebundenheit und betrieblichen Eingliederung stoßen bei der Beurteilung des Status von Organmitgliedern und Gesellschaftern an ihre Grenzen. Anders als der typische Auftragnehmer bzw. Arbeitnehmer sind sie regelmäßig Teil der Unternehmensleitung und üben gegenüber anderen Beschäftigten Arbeitgeberfunktionen aus. Die Rechtsprechung prüft den Umfang der Kapitalbeteiligung und das Ausmaß des sich daraus ergebenden Einflusses auf die Gesellschaft. Indizien für eine selbständige Tätigkeit sind anknüpfend an § 47 Abs. 1 GmbHG das Halten von mindestens 50% des Stammkapitals, bzw. bei weniger Kapitalbeteiligung eine umfassende („echte“ oder „qualifizierte“) Sperrminorität. Zwar erhält der Geschäftsführer im Alltag häufig keine konkreten Arbeitsanweisungen. Entscheidend ist aber, ob andere Gesellschafter oder Gesellschaftsorgane die Möglichkeit haben, ihm verbindliche Vorgaben zu machen, seine Geschäftsführung zu steuern oder seine Organstellung zu beenden.

Entscheidung des BSG zu Gesellschafter-Geschäftsführern

In diesem Sinne hat auch das BSG in der zitierten Entscheidung die Sozialversicherungspflicht von zwei Gesellschafter-Geschäftsführern mit einer Beteiligung von jeweils 50 % an einer gemeinsamen Gesellschaft festgestellt. Nach dem Gesellschaftsvertrag waren Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit zu fassen. Im Falle der Stimmengleichheit und einer nicht möglichen Einigung war eine Stichentscheidsregelung vorgesehen, nach der die Entscheidungsgewalt auf einen von den Gesellschaftern zu bestimmenden neutralen Dritten, oder bei fehlender Einigung auf dessen Person ein von der Handelskammer benannter Schiedsgutachter oder eine nach dem Losprinzip zusammengesetzte Kommission überging. Zwar verfügten die Gesellschafter jeweils über 50% der Anteile am Stammkapital. Jedoch sah das BSG sie aufgrund der – gesellschaftsrechtlich zulässigen und hinreichend bestimmten – Stichentscheidsregelung nicht in der Lage, ihnen nicht genehme Beschlüsse der Gesellschafterversammlung oder die eigene Abberufung zu verhindern.

Folgen einer Fehleinschätzung

In unseren Blog-Beiträgen vom 01.09.2021 und 14.08.2018 haben wir bereits auf die gravierenden Konsequenzen der Falscheinordnung als selbständige Tätigkeit hingewiesen. Gerade für das Unternehmen bzw. die Arbeitgeberseite drohen neben erheblichen Nachforderungen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteilen an den Sozialversicherungsbeiträgen, Säumniszuschlägen und einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit der betreffenden Person steuer- und unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen.

Fazit: Statusfragen nach der Aufnahme der Tätigkeit kommen zu spät

Ob ein Geschäftsführer sozialversicherungsrechtlich als Unternehmer oder abhängig Beschäftigter gilt, entscheidet sich im Wesentlichen bereits bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags. Wer Beteiligungs-, Stimm- und Mehrheitsverhältnisse festlegt, gestaltet damit nicht nur die Corporate Governance des Unternehmens, sondern zugleich die sozialversicherungsrechtliche Kostenstruktur hinsichtlich der Geschäftsführung. Statusfragen sind daher bereits vor der Aufnahme der operativen Geschäfte mitzudenken. Gerade auch für junge Unternehmen können zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge einen erheblichen Kostenfaktor darstellen, der in der Gründungs- und Wachstumsphase von Anfang an einzukalkulieren ist.

Für die Anstellung eines Geschäftsführers und sonstige Vertragsverhältnisse unter der Annahme einer selbständigen Tätigkeit gilt daher gleichermaßen: Sowohl in der Vertragsgestaltung als auch in der gelebten Praxis sollte umsichtig agiert werden, um ungewollt sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu vermeiden. Im Zweifel ist vor Aufnahme der Tätigkeit die Klärung des Beschäftigungsstatus in einem Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) – Clearingstelle – zu empfehlen. Das Abwarten einer Betriebsprüfung ist in jedem Fall zu spät.