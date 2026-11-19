Bei einer Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht meist die Höhe der Abfindung im Mittelpunkt. Der Zahlungstermin gerät dagegen leicht aus dem Blick. Wir zeigen, warum Arbeitgeber die Fälligkeit der Abfindung nicht dem Zufall überlassen sollten.

Einigung erzielt – Zahlungstermin vergessen?

Bei Streitigkeiten über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses verständigen sich die Parteien häufig darauf, das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung zu beenden. Ist die Abfindung ausgehandelt, erscheint ihre Auszahlung mitunter nur noch als organisatorische Aufgabe. Genau darin liegt die praktische Stolperfalle: Der nächste Gehaltslauf ist nicht automatisch der maßgebliche Zahlungstermin.

Wann wird die Abfindung fällig?

Vorrangig kommt es darauf an, was die Parteien vereinbart haben. Haben sie einen konkreten Zahlungstermin festgelegt, ist grundsätzlich dieser maßgeblich. Fehlt eine Regelung, kommt es darauf an, ob sich der Fälligkeitszeitpunkt aus den Umständen des Einzelfalls ergibt.

Wird die Beendigungsvereinbarung etwa vor dem vorgesehenen Ende des Arbeitsverhältnisses geschlossen und die Abfindung entsprechend §§ 9, 10 KSchG „wegen“ oder „aus Anlass“ der Beendigung gezahlt, spricht regelmäßig viel dafür, dass die Zahlung erst mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig wird.

Besondere Vorsicht ist jedoch geboten, wenn die Beendigung in der Vergangenheit liegt. Dann kann die Abfindung grundsätzlich sofort verlangt werden (§ 271 Abs. 1 BGB). Aber können Arbeitgeber auf einen späteren Gehaltslauf vertrauen?

Der Gehaltslauf verschafft keinen Zahlungsaufschub

Dass der interne Gehaltslauf keinen Zahlungsaufschub verschafft, verdeutlicht ein aktueller Beschluss des LAG Niedersachsen vom 7. Juli 2026 – 5 Ta 165/26.

Die Parteien hatten eine Abfindung vereinbart, aber keinen Zahlungstermin festgelegt. Das vereinbarte Beendigungsdatum lag bei Vergleichsschluss bereits in der Vergangenheit. Der Arbeitgeber berief sich darauf, dass Abrechnung und Auszahlung üblicherweise mit dem nächsten Gehaltslauf erfolgten. Das überzeugte das Gericht nicht: Ein solcher Aufschub müsse ausdrücklich vereinbart werden. Der Arbeitgeber musste deshalb die Kosten der Zwangsvollstreckung tragen, die der Mitarbeiter kurz nach Vergleichsschluss initiiert hatte.

Nach dem Gericht sei für die Abrechnung und Auszahlung der Abfindung allenfalls ein Zeitraum von maximal 14 Tagen angemessen. Auf den regulären Gehaltslauf zu warten, sei daher keine Lösung: Es wird erwartet, dass die Abrechnung und Auszahlung für bereits ausgeschiedene Mitarbeiter auch außerhalb des regulären Turnus erfolgt.

Diese Entscheidung sollte nicht dahin missverstanden werden, dass Arbeitgeber bei fehlender Fälligkeitsregelung grundsätzlich 14 Tage Zeit hätten, eine Abfindung auszuzahlen. Ausgangspunkt bleibt vielmehr die sofortige Fälligkeit nach § 271 Abs. 1 BGB.

Die vom Gericht angesprochene Frist von maximal 14 Tagen betrifft den angemessenen Zeitraum, der im entschiedenen Fall für die ordnungsgemäße Abrechnung und Auszahlung in Betracht kam. Sie ist keine pauschale Schonfrist und lässt sich nicht ohne Weiteres auf jeden Einzelfall übertragen.

Zahlungstermin mitverhandeln, Zusatzkosten vermeiden

Für Arbeitgeber bedeutet das: Wem dieser Zeitraum zu kurz ist, sollte in der Beendigungsvereinbarung darauf achten, einen späteren Fälligkeitszeitpunkt zu vereinbaren. Eine klare Regelung schafft Planungssicherheit für beide Seiten und reduziert das Risiko, dass wegen einer vermeintlich verspäteten Zahlung bereits Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Praxishinweise für Arbeitgeber