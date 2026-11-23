In unserem Podcast „7 MIN. Arbeitsrecht für Entscheider (m/w/d)“ präsentieren wir Ihnen in nur sieben Minuten die neuesten Themen aus dem Arbeitsrecht im Nachrichtenformat.

In dieser Episode geht es um:

1. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist kein Privatproblem: Warum der Arbeitgeber handeln muss

Erfährt der Arbeitgeber von Belästigungsvorfällen am Arbeitsplatz, trifft ihn eine Fürsorgepflicht: Er muss seine Beschäftigten vor Übergriffen schützen. Dies gilt nicht nur bei körperlichen Übergriffen, sondern auch in Bezug auf sexualisierte Witze, zweideutige Nachrichten oder ähnliches Verhalten, das die Würde des Betroffenen verletzen kann. Maßgeblich für die Einordnung, ob ein Verhalten sexuell belästigend ist, ist nicht, wie es gemeint war, sondern wie das Verhalten objektiv zu bewerten ist und wirkt.

2. Hinweise ernst nehmen und rechtssicher aufklären

Jeder Hinweis auf ein übergriffiges Verhalten ist ernst zu nehmen und vertraulich zu behandeln. Der gemeldete Vorfall ist aufzuklären. Hierzu sind die am Vorfall Beteiligten anzuhören, Unterlagen wie E-Mails oder Chatnachrichten zu sichern und bei Bedarf Zeugen zu befragen. Die beschuldigte Person darf nicht vorschnell verurteilt, der Hinweis aber auch nicht vorschnell abgetan werden. Eine nachvollziehbare Dokumentation ist entscheidend, um potentielle Entscheidungen in Reaktion auf den Vorfall später begründen zu können.

3. Schutz der Betroffenen, angemessene Reaktion und Prävention

Während der laufenden Untersuchung des Vorfalls kann es zum Schutz der Betroffenen erforderlich sein, den Kontakt einzuschränken, etwa durch angepasste Arbeitsabläufe, räumliche Trennung oder in Einzelfällen die Freistellung von Mitarbeitenden. Bestätigt sich der Vorwurf, müssen Arbeitgeber angemessen reagieren – in dem Zuge kann etwa eine Ermahnung, Abmahnung oder auch eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen werden. Aber auch Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel Schulungen für Führungskräfte oder Sensibilisierungstrainings, können angemessen und zu einer respektvollen Unternehmenskultur beitragen.

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