Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 02 NOVEMBER 2026

50 Mio. Euro An Betrüger Überwiesen – Und Die D&O-Versicherung Verschärft Die Haftung?

Mayer Brown
Mayer Brown
Contributor
Mayer Brown

Mayer Brown

Mayer Brown is a leading international law firm positioned to represent the world’s major...

View firm profile
Explore more from Mayer Brown

A German court has ruled that an employee with a company-funded D&O insurance policy can be held fully liable for millions in damages after falling victim to a CEO fraud scheme. The landmark decision challenges traditional employee liability protections and raises critical questions about the interplay between insurance coverage and workplace negligence standards.

GermanyEmployment and HR
Hagen Köckeritz
Hagen Köckeritz
Dr. Ulrike Binder
Dr. Ulrike Binder
Author LinkedIn connections

Das LAG Köln (Urteil v. 31.07.2026 – 8 SLa 603/25) hat einen Head of Global Treasury nach einem CEO-Fraud zur Zahlung eines Millionenschadens verurteilt und die fristlose Kündigung bestätigt.
Die wichtigsten Punkte:

  • D&O statt Haftungsprivileg: Eine vom Arbeitgeber finanzierte D&O-Versicherung schließt die Haftungserleichterungen der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung aus – nach Ansicht des Gerichts sogar für Zahlungen vor Eintritt grober Fahrlässigkeit. Hier bleibt abzuwarten, ob das BAG diese Rechtsfortbildung zur den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung mit trägt.
  • Grobe Fahrlässigkeit: Spätestens mit dem eigenen Chat-Eintrag, Millionen „ohne jeden Nachweis“ zu überweisen, war die Grenze überschritten. Pikant: Der Mitarbeiter hatte selbst in einem Awareness-Video mitgewirkt („Call me, don't just act“).
  • Fristlose Kündigung ohne Abmahnung: Ein einmaliger, grob fahrlässiger Pflichtverstoß mit außergewöhnlich hohem Schaden kann genügen.
  • Kein Mitverschulden des Arbeitgebers: Schulungen, IT-Sicherheit, Reporting – alle Einwände blieben erfolglos.
  • Darlegungslast beim Arbeitnehmer: Wer sich auf fehlende Deckung beruft, muss sie beweisen.

Das letzte Wort hat das BAG (Revision zugelassen, Az. 8 AZR 164/26). Unternehmen sollten D&O-Programme, Zahlungsfreigaben und Verifizierungsprozesse jetzt überprüfen. Für D&O-Versicherer steigt das Risiko, weil die Haftung von Arbeitnehmern nicht schon vorab durch Haftungsprivilegien ausscheidet. Das kann sich künftig auf die Prämien auswirken.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Germany’s Pension Reform 2026: What The Commission's Recommendations Mean For HR And Restructuring Practice

Germany's Pension Commission has proposed sweeping reforms that would fundamentally reshape retirement planning, workforce transitions, and employment structures. From dynamic retirement ages linked to life expectancy to the potential elimination of the senior part-time block model and minijobs, these recommendations carry profound implications for employers navigating restructuring, social plans, and pension commitments.
GermanyEmployment and HR
A&O Shearman
A&O Shearman
Article

Coalition Package July 2026: What The Planned Reforms Mean For Your Company

Germany's coalition government has proposed sweeping reforms to employment law that would fundamentally alter fixed-term contracts, dismissal protections, employee co-determination, and sick leave requirements. The package aims to strengthen Germany's competitive position amid technological change and demographic pressures, offering employers expanded flexibility while maintaining worker protections. These initiatives signal the most significant restructuring of German labor law in years, with implications
GermanyEmployment and HR
PwC Legal Germany
PwC Legal Germany
Article

Koalitionspaket Juli 2026: Was die geplanten Reformen für Ihr Unternehmen bedeuten

Germany's coalition government has proposed sweeping reforms to employment law that could fundamentally reshape fixed-term contracts, dismissal protection, co-determination rights, and sick leave reporting. The measures aim to strengthen Germany's competitiveness amid technological change, demographic pressure, and international competition, offering employers significantly expanded flexibility while tightening certain compliance requirements.
GermanyEmployment and HR
PwC Legal Germany
PwC Legal Germany
Article

Fixed-Term Employment Without Objective Grounds For Up To Four Years? What The Proposed Reform Means For Employers

Germany's Coalition Committee has proposed extending fixed-term employment contracts without objective justification from 24 to 48 months, with up to six extensions permitted. The reform introduces the concept of "renewed initial hiring" and raises critical questions about prior-employment prohibitions, transitional provisions for existing contracts, and the temporal scope of application.
GermanyEmployment and HR
Littler Mendelson
Littler Mendelson
Article

DOL Announces Enforcement Actions Against Employers In H-1B And PERM Fraud Probe

The Trump Administration has launched an unprecedented enforcement action suspending permanent labor certification processing for eight major employers, linking immigration sponsorship to layoff histories and recruitment practices. This development signals a fundamental shift in how the government evaluates employer access to H-1B and green card programs, with investigations already underway and subpoenas served.
United StatesEmployment and HR
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

Trump Administration Announces New Enforcement Actions Against Employers In H-1B And PERM Fraud Probes

The Trump Administration has launched an unprecedented investigation into H-1B visa and PERM labor certification programs, with the Department of Labor's Office of Inspector General issuing dozens of subpoenas and suspending employers' ability to process applications. Federal agencies are deploying new enforcement tools including whistleblower programs and criminal prosecution threats...
United StatesImmigration
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

SEC Staff Statement On Fair Value Measurement And Disclosure Considerations For Private Assets

The SEC Staff has issued new guidance addressing fair value measurement and disclosure practices for private credit and other illiquid assets held by registered funds and business development companies. As private credit portfolios have grown nearly 60% since 2020, reaching $270 billion, regulators emphasize the critical importance of robust valuation methodologies, transparent disclosure of significant judgments, and careful application of accounting standards when market prices are unavailable.
United StatesAccounting and Audit
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

AI Regulation In Singapore And Hong Kong: A Mid-Year Checkpoint

Singapore and Hong Kong continue to regulate artificial intelligence through existing laws and voluntary frameworks rather than comprehensive AI statutes, but the first half of 2026 has brought sharper emphasis on practical controls including agentic AI governance, assurance and testing, financial-sector oversight and cyber resilience. Both jurisdictions are building concrete expectations around risk management, transparency, human accountability and operational safeguards while avoiding horizontal AI legis
GlobalStrategy
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

European Union Adopts 21st Package Against Russia & Parallel Sanctions On Belarus

The European Union has adopted its 21st package of sanctions against Russia and Belarus, significantly expanding restrictions across finance, energy, crypto, and military-industrial sectors. This comprehensive package introduces 218 new designations, freezes the oil price cap, imposes stricter LNG controls, and closes loopholes while reinforcing measures to discourage third-party sanctions evasion. The sanctions also strengthen protections for EU operators and facilitate business exits from Russia.
European UnionInternational Law
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

Russia/Ukraine Sanctions Update - Month Of August 2026

This monthly update tracks the latest developments in Russia/Ukraine sanctions across US, EU, and UK jurisdictions, covering new designations, general license extensions, legislative proposals, and enforcement actions. The update also examines Russia's countermeasures, including shadow fleet expansion and legal restrictions on foreign investors, while highlighting international coordination efforts by Switzerland, Canada, and New Zealand.
GlobalInternational Law
Mayer Brown
Mayer Brown