ARTICLE · 02 NOVEMBER 2026
50 Mio. Euro An Betrüger Überwiesen – Und Die D&O-Versicherung Verschärft Die Haftung?
Mayer Brown
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A German court has ruled that an employee with a company-funded D&O insurance policy can be held fully liable for millions in damages after falling victim to a CEO fraud scheme. The landmark decision challenges traditional employee liability protections and raises critical questions about the interplay between insurance coverage and workplace negligence standards.
Das LAG Köln (Urteil v. 31.07.2026 – 8 SLa 603/25) hat einen Head of Global Treasury nach einem CEO-Fraud zur Zahlung eines Millionenschadens verurteilt und die fristlose Kündigung bestätigt.
Die wichtigsten Punkte:
- D&O statt Haftungsprivileg: Eine vom Arbeitgeber finanzierte D&O-Versicherung schließt die Haftungserleichterungen der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung aus – nach Ansicht des Gerichts sogar für Zahlungen vor Eintritt grober Fahrlässigkeit. Hier bleibt abzuwarten, ob das BAG diese Rechtsfortbildung zur den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung mit trägt.
- Grobe Fahrlässigkeit: Spätestens mit dem eigenen Chat-Eintrag, Millionen „ohne jeden Nachweis“ zu überweisen, war die Grenze überschritten. Pikant: Der Mitarbeiter hatte selbst in einem Awareness-Video mitgewirkt („Call me, don't just act“).
- Fristlose Kündigung ohne Abmahnung: Ein einmaliger, grob fahrlässiger Pflichtverstoß mit außergewöhnlich hohem Schaden kann genügen.
- Kein Mitverschulden des Arbeitgebers: Schulungen, IT-Sicherheit, Reporting – alle Einwände blieben erfolglos.
- Darlegungslast beim Arbeitnehmer: Wer sich auf fehlende Deckung beruft, muss sie beweisen.
Das letzte Wort hat das BAG (Revision zugelassen, Az. 8 AZR 164/26). Unternehmen sollten D&O-Programme, Zahlungsfreigaben und Verifizierungsprozesse jetzt überprüfen. Für D&O-Versicherer steigt das Risiko, weil die Haftung von Arbeitnehmern nicht schon vorab durch Haftungsprivilegien ausscheidet. Das kann sich künftig auf die Prämien auswirken.
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