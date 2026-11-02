50 Mio. Euro An Betrüger Überwiesen – Und Die D&O-Versicherung Verschärft Die Haftung?

Das LAG Köln (Urteil v. 31.07.2026 – 8 SLa 603/25) hat einen Head of Global Treasury nach einem CEO-Fraud zur Zahlung eines Millionenschadens verurteilt und die fristlose Kündigung bestätigt.

Die wichtigsten Punkte:

D&O statt Haftungsprivileg : Eine vom Arbeitgeber finanzierte D&O-Versicherung schließt die Haftungserleichterungen der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung aus – nach Ansicht des Gerichts sogar für Zahlungen vor Eintritt grober Fahrlässigkeit. Hier bleibt abzuwarten, ob das BAG diese Rechtsfortbildung zur den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung mit trägt.

: Eine vom Arbeitgeber finanzierte D&O-Versicherung schließt die Haftungserleichterungen der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung aus – nach Ansicht des Gerichts sogar für Zahlungen vor Eintritt grober Fahrlässigkeit. Hier bleibt abzuwarten, ob das BAG diese Rechtsfortbildung zur den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung mit trägt. Grobe Fahrlässigkeit : Spätestens mit dem eigenen Chat-Eintrag, Millionen „ohne jeden Nachweis“ zu überweisen, war die Grenze überschritten. Pikant: Der Mitarbeiter hatte selbst in einem Awareness-Video mitgewirkt („Call me, don't just act“).

: Spätestens mit dem eigenen Chat-Eintrag, Millionen „ohne jeden Nachweis“ zu überweisen, war die Grenze überschritten. Pikant: Der Mitarbeiter hatte selbst in einem Awareness-Video mitgewirkt („Call me, don't just act“). Fristlose Kündigung ohne Abmahnung : Ein einmaliger, grob fahrlässiger Pflichtverstoß mit außergewöhnlich hohem Schaden kann genügen.

: Ein einmaliger, grob fahrlässiger Pflichtverstoß mit außergewöhnlich hohem Schaden kann genügen. Kein Mitverschulden des Arbeitgebers : Schulungen, IT-Sicherheit, Reporting – alle Einwände blieben erfolglos.

: Schulungen, IT-Sicherheit, Reporting – alle Einwände blieben erfolglos. Darlegungslast beim Arbeitnehmer: Wer sich auf fehlende Deckung beruft, muss sie beweisen.

Das letzte Wort hat das BAG (Revision zugelassen, Az. 8 AZR 164/26). Unternehmen sollten D&O-Programme, Zahlungsfreigaben und Verifizierungsprozesse jetzt überprüfen. Für D&O-Versicherer steigt das Risiko, weil die Haftung von Arbeitnehmern nicht schon vorab durch Haftungsprivilegien ausscheidet. Das kann sich künftig auf die Prämien auswirken.