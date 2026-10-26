ARTICLE · 26 OCTOBER 2026
Chronique Radio Classique : Loi Sapin, 10 Ans Après
Geoffroy Goubin de DELSOL Avocats analyse sur Radio Classique les 10 ans de la loi Sapin II et son impact sur la lutte anticorruption en entreprise. Il met en lumière l'évolution de la jurisprudence de l'Agence française anticorruption et l'importance cruciale pour les entreprises de mettre en place des programmes de conformité adaptés pour éviter des sanctions financières.
DELSOL Avocats sur la matinale de Radio Classique tous les mardis, mercredis et jeudis.
Cette semaine, Geoffroy Goubin revient sur la loi Sapin II qui tend à lutter contre la corruption au sein des entreprises et fête ses 10 ans. Aussi, il alerte sur le caractère nouveau de la jurisprudence de la Commission des sanctions de l’Agence française anticorruption qui n’hésite dorénavant plus à prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises qui ne mettent pas en place un programme de lutte contre la corruption conforme à la loi, et insiste sur la nécessité de mettre en place rapidement un tel programme pour éviter de telles sanctions sans attendre un éventuel contrôle de l’Agence.
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