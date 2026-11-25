Les données relatives aux transferts de propriété de brevets (reassignments) fournissent des informations précieuses sur la circulation des actifs liés à l’innovation au sein des différents écosystèmes industriels. Au-delà des dépôts et des délivrances de brevets, les changements de propriété révèlent des décisions stratégiques d’entreprise, telles que les fusions-acquisitions, l’optimisation de portefeuilles, les stratégies de concession de licences technologiques ou encore les évolutions des orientations stratégiques des entreprises. Dans notre dernière analyse du paysage des brevets, Amira Tiga étudie ce que les données relatives aux transferts de propriété de brevets révèlent sur les transferts de technologies au sein du secteur des batteries.

Les changements de propriété des brevets constituent un volet essentiel de la gestion de la propriété intellectuelle (PI). Grâce aux opérations de transfert, les entreprises peuvent acquérir des technologies à forte valeur ajoutée, renforcer leur position sur le marché, accéder à de nouvelles compétences techniques ou consolider leurs portefeuilles de brevets existants. Dans le secteur des batteries, où l’innovation s’accélère dans des domaines tels que la chimie des cellules, les systèmes de gestion des batteries, les procédés de fabrication et les technologies de recyclage, les transferts de brevets offrent un éclairage précieux sur les tendances technologiques et les stratégies concurrentielles.

Cette analyse examine les opérations de transfert de brevets dans l’industrie des batteries, en identifiant les principaux acquéreurs et en étudiant l’évolution des tendances en matière d’acquisition. En croisant les données relatives aux transferts avec les informations issues de la classification des brevets, cette étude met en lumière la manière dont les entreprises s’appuient sur les acquisitions pour développer et renforcer leurs portefeuilles de brevets. Elle apporte ainsi un éclairage complémentaire aux indicateurs traditionnels de l’innovation, fondés uniquement sur les dépôts de brevets.

Analyse du paysage des transferts de brevets dans les technologies des batteries

Contrairement aux études traditionnelles du paysage brevets, qui se concentrent sur l’activité inventive, cette analyse porte sur les transferts de propriété de brevets dans le secteur des batteries.

L’étude repose exclusivement sur les brevets américains liés aux batteries ayant fait l’objet, depuis 2020, d’un transfert de propriété entre deux entreprises distinctes (company-to-company, ou C2C). Elle offre ainsi une perspective inédite sur la circulation des actifs de propriété intellectuelle au sein de l’industrie.

L’analyse de ces transactions permet d’identifier les entreprises qui renforcent activement leur position en matière de PI par le biais d’acquisitions, ainsi que les technologies des batteries qui suscitent le plus d’intérêt sur le marché.

Cette étude a été réalisée à l’aide d’Orbit Intelligence, la plateforme avancée de recherche et d’analyse brevets de Questel.

Un jeu de données spécifique a été constitué en identifiant les brevets liés aux batteries ayant fait l’objet d’opérations de transfert, puis en filtrant les changements de propriété afin de ne retenir que les transactions entre entités juridiques distinctes. Les données relatives aux transferts ont ensuite été croisées avec les informations sur les titulaires, l’historique de propriété et les classifications des brevets (CIB/CPC), afin d’étudier les tendances d’acquisition, les flux technologiques et les stratégies de développement des portefeuilles.

Les 20 principaux acquéreurs de brevets

Le classement des principaux acquéreurs de brevets met en évidence le rôle prépondérant des fabricants historiques de batteries sur le marché des transferts de propriété. LG Energy Solution et Contemporary Amperex Technology (CATL) arrivent largement en tête, avec respectivement plus de 4 000 et 3 000 brevets acquis.

Ces deux entreprises figurent parmi les plus grands fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et comptent parmi les principaux fournisseurs de l’industrie des véhicules électriques. L’ampleur de leurs activités d’acquisition témoigne d’une stratégie délibérée visant à renforcer leurs capacités technologiques existantes et à accéder à des innovations complémentaires par le biais d’acquisitions d’actifs de PI.

La présence de Panasonic et de SK On parmi les principaux acquéreurs confirme également le poids du secteur de la fabrication de batteries dans les opérations de transfert de propriété de brevets. En tant que fournisseurs majeurs de technologies de batteries avancées pour les applications automobiles et le stockage de l’énergie, ces entreprises évoluent sur des marchés particulièrement concurrentiels, où la PI joue un rôle déterminant dans le maintien de leur leadership technologique.

Chart showing top 20 patent acquirers ©Novagraaf 2026

Au-delà des fabricants de batteries, le classement rassemble des entreprises issues de secteurs industriels variés. Rivian IP Holdings et Toyota Motor illustrent l’implication croissante des constructeurs automobiles dans les acquisitions de brevets liés aux batteries. Alors que l’électrification transforme en profondeur l’industrie automobile, l’accès aux technologies des batteries est devenu un enjeu stratégique, incitant les constructeurs à renforcer activement leurs portefeuilles de PI.

De même, GE Infrastructure Technology et Aptiv Technologies témoignent de l’intérêt des entreprises spécialisées dans les technologies industrielles et de mobilité pour les innovations liées aux batteries, qui contribuent au développement des systèmes énergétiques, de l’électrification et des technologies connectées.

Autre particularité notable de ce classement : la présence d’entités spécialisées dans la gestion de la PI, telles que Malikie Innovations. Contrairement aux fabricants traditionnels, ces organisations se consacrent à l’acquisition, à la gestion et à la valorisation d’actifs de PI. L’importance de leurs opérations de transfert de propriété montre que les technologies des batteries sont désormais considérées non seulement comme des actifs industriels, mais aussi comme des investissements stratégiques en PI.

Dans son ensemble, la composition du Top 20 reflète la diversité de l’écosystème de l’innovation dans le domaine des batteries. Le classement ne se limite pas à un seul secteur d’activité, puisqu’il réunit des fabricants de batteries, des constructeurs automobiles, des fournisseurs de matériaux, des entreprises spécialisées dans les technologies industrielles ainsi que des acteurs de la PI.

Cette diversité souligne l’importance stratégique des technologies des batteries dans de nombreux secteurs et montre comment les transferts de brevets sont devenus un levier essentiel pour accéder à l’innovation, accélérer le développement technologique et renforcer les positions concurrentielles dans un secteur des batteries en pleine évolution.

Évolution annuelle des acquisitions de brevets dans le secteur des technologies des batteries

Un filtre temporel a été appliqué au jeu de données afin de ne prendre en compte que les acquisitions de brevets réalisées depuis 2020.

©Novagraaf 2026

L’activité d’acquisition de brevets dans le secteur des batteries a considérablement évolué depuis 2020. Son analyse permet de mieux comprendre comment les entreprises s’appuient sur ces acquisitions pour renforcer leurs portefeuilles technologiques et consolider leur position concurrentielle. Les données de 2026 n’ont pas été prises en compte, l’année étant encore en cours et les informations disponibles sur les transferts de propriété de brevets étant, à ce stade, incomplètes.

La forte hausse des transferts de propriété de brevets observée en 2021, avec un total de 10 334 transactions, s’explique en grande partie par le transfert massif d’environ 4 058 actifs brevets de LG Chem à LG Energy Solution, à la suite de la scission de l’activité batteries de LG Chem en décembre 2020. LG Energy Solution n’est ainsi plus une simple division de LG Chem, mais une entité juridique distincte, qui a ensuite fait l’objet d’une cotation indépendante à la Bourse de Corée (KOSPI) en janvier 2022.

Entre 2022 et 2024, l’activité d’acquisition est restée relativement stable, suggérant une évolution vers des transactions plus sélectives et ciblées. Plutôt que de chercher à élargir leurs portefeuilles de manière générale, les entreprises semblent avoir privilégié l’acquisition de brevets venant compléter leurs compétences existantes, répondre à des besoins technologiques spécifiques ou renforcer leur position sur le marché.

Acquisitions et portefeuilles : zoom sur quatre des principaux acquéreurs

Share of battery patent portfolio ©Novagraaf 2026

Ce graphique présente la part des brevets acquis et des brevets développés en interne dans le portefeuille de brevets liés aux technologies des batteries de chaque entreprise.

CATL : 3 294 brevets acquis sur un portefeuille américain de 4 853 brevets, soit 67,9 %. Près de deux brevets sur trois proviennent donc d’acquisitions, qui constituent un levier majeur de développement de son portefeuille. Parmi les brevets acquis figurent notamment ceux obtenus auprès de CF Traverse, Dongguan Poweramp Technology et Amperex Technology .

: 3 294 brevets acquis sur un portefeuille américain de 4 853 brevets, soit 67,9 %. Près de deux brevets sur trois proviennent donc d’acquisitions, qui constituent un levier majeur de développement de son portefeuille. Parmi les brevets acquis figurent notamment ceux obtenus auprès de . Panasonic : 800 brevets acquis sur un portefeuille américain de 7 950 brevets, soit 10,1 %. Malgré le deuxième portefeuille américain le plus important parmi les entreprises étudiées, Panasonic recourt relativement peu aux acquisitions et s’appuie principalement sur le développement interne de ses brevets.

: 800 brevets acquis sur un portefeuille américain de 7 950 brevets, soit 10,1 %. Malgré le deuxième portefeuille américain le plus important parmi les entreprises étudiées, Panasonic recourt relativement peu aux acquisitions et s’appuie principalement sur le développement interne de ses brevets. SK On : 558 brevets acquis sur un portefeuille américain de 2 127 brevets, soit 26,2 %. Environ un quart de son portefeuille provient d’acquisitions, ce qui témoigne d’une approche combinant recherche et développement (R&D) en interne et croissance externe.

: 558 brevets acquis sur un portefeuille américain de 2 127 brevets, soit 26,2 %. Environ un quart de son portefeuille provient d’acquisitions, ce qui témoigne d’une approche combinant recherche et développement (R&D) en interne et croissance externe. Honeycomb Battery (désormais Solidion) : 364 brevets acquis sur un portefeuille américain de 402 brevets, soit 90,5 %. Son portefeuille repose très largement sur des acquisitions.

En matière de recours aux acquisitions, Honeycomb Battery (90,5 %) et CATL (67,9 %) se distinguent par la part particulièrement élevée de brevets acquis dans leur portefeuille américain. À l’inverse, Panasonic semble privilégier davantage l’innovation développée en interne pour constituer et renforcer son portefeuille de brevets aux États-Unis.

Les 10 principales paires d’acteurs impliquées dans les transferts de brevets américains

©Novagraaf 2026

Ce graphique met en évidence les principales relations de transfert de propriété de brevets au sein de l’écosystème des batteries. Il montre que les acquisitions de brevets se concentrent autour d’un certain nombre de relations stratégiques entre acquéreurs et cédants.

Le classement révèle que les transferts de portefeuilles les plus importants s’inscrivent dans plusieurs grandes opérations entre entreprises. Honeycomb Battery (sous cette ancienne dénomination) a ainsi acquis un portefeuille conséquent auprès de Global Graphene Group, tandis que Malikie Innovations a obtenu des brevets auprès de BlackBerry. Ces opérations illustrent la manière dont les entreprises peuvent renforcer rapidement leur position en matière de PI en acquérant des technologies développées par des tiers.

Plusieurs transactions concernent le transfert d’actifs technologiques de grandes entreprises établies vers des entités davantage spécialisées dans l’innovation. C’est notamment le cas d’Intel, qui a transféré des brevets à Tahoe Research, de Dolby IP Licensing, qui a cédé des actifs à Edison Innovations, ou encore de BlackBerry, qui a transféré des brevets à Malikie Innovations. Ces opérations semblent illustrer le passage d’actifs de PI détenus par de grands groupes technologiques diversifiés vers des entreprises axées sur la valorisation, la commercialisation ou le développement stratégique de portefeuilles de brevets.

Le graphique met également en lumière des mouvements de consolidation dans des secteurs à forte intensité technologique. Dans le domaine des semi-conducteurs, Fairchild Semiconductor a transféré des brevets à Semiconductor Components Industries (désormais connue sous le nom d’onsemi), tandis que Cypress Semiconductor a transféré des brevets à Infineon Technologies. Ces opérations illustrent le rôle des acquisitions de brevets dans le renforcement des positions sur le marché de l’électronique de puissance et des technologies connexes. De même, le portefeuille de Maxwell Technologies a été transféré à Tesla, contribuant aux efforts de ce dernier pour élargir son socle technologique dans le domaine du stockage de l’énergie et des innovations liées aux batteries.

Au-delà des secteurs des batteries et des semi-conducteurs, les transactions impliquant Japan Display, Applied Materials et Dolby montrent que des actifs de PI pertinents pour les technologies des batteries peuvent également provenir de secteurs connexes, tels que les technologies d’affichage, les équipements de fabrication avancés et l’électronique.

Dans leur ensemble, ces principaux transferts montrent que les acquisitions de brevets ne visent pas uniquement à accroître la taille d’un portefeuille, mais permettent également d’accéder à des technologies complémentaires et à des expertises issues d’un large éventail de secteurs industriels.

Les 5 principaux cédants ayant transféré des brevets à plusieurs entités

Nous avons porté une attention particulière aux cédants ayant transféré des brevets à plusieurs entités distinctes. Ces entreprises semblent chercher à maximiser la valeur de leurs portefeuilles de brevets et peuvent, à ce titre, constituer des sources de technologies potentiellement intéressantes pour les acteurs souhaitant acquérir des technologies liées aux batteries.

IBM constitue un exemple notable de cédant ayant transféré des brevets à plusieurs entités distinctes. Dans les données de transfert de propriété examinées depuis 2020, IBM apparaît comme cédant dans des transactions impliquant un large éventail d'entreprises, parmi lesquelles Daedalus Group et Kyndryl . Ces données montrent que les brevets d' IBM ont été transférés à plusieurs entités indépendantes, et non à un acquéreur unique. IBM représente ainsi un exemple significatif de cédant intervenant auprès de plusieurs entités dans le paysage des transferts de propriété de brevets.

constitue un exemple notable de cédant ayant transféré des brevets à plusieurs entités distinctes. Dans les données de transfert de propriété examinées depuis 2020, apparaît comme cédant dans des transactions impliquant un large éventail d'entreprises, parmi lesquelles et . Ces données montrent que les brevets d' ont été transférés à plusieurs entités indépendantes, et non à un acquéreur unique. représente ainsi un exemple significatif de cédant intervenant auprès de plusieurs entités dans le paysage des transferts de propriété de brevets. Alcatel-Lucent est un autre exemple de cédant ayant transféré des brevets à plusieurs entités. Nokia Technologies se distingue comme l'un des principaux bénéficiaires de ces transferts, avec des brevets américains cédés par Alcatel-Lucent depuis 2020. Ces opérations illustrent la circulation des portefeuilles de brevets d' Alcatel-Lucent entre différentes entreprises et en font un autre exemple de cédant intervenant auprès de plusieurs entités.

est un autre exemple de cédant ayant transféré des brevets à plusieurs entités. se distingue comme l'un des principaux bénéficiaires de ces transferts, avec des brevets américains cédés par Alcatel-Lucent depuis 2020. Ces opérations illustrent la circulation des portefeuilles de brevets d' entre différentes entreprises et en font un autre exemple de cédant intervenant auprès de plusieurs entités. General Electric apparaît également comme une source importante de transferts de brevets impliquant plusieurs contreparties. Parmi les bénéficiaires, ABB Schweiz se distingue comme un acquéreur majeur, ayant reçu de nombreux brevets américains de General Electric . Westinghouse Air Brake Technologies figure également parmi les entités ayant reçu des brevets du groupe.

apparaît également comme une source importante de transferts de brevets impliquant plusieurs contreparties. Parmi les bénéficiaires, se distingue comme un acquéreur majeur, ayant reçu de nombreux brevets américains de . figure également parmi les entités ayant reçu des brevets du groupe. Les opérations de transfert de propriété de Siemens témoignent de la cession d'actifs de PI à plusieurs entreprises dans différents domaines technologiques. Les transferts recensés impliquent notamment Fluence Energy , Innomotics et Rolls-Royce , avec plusieurs transactions enregistrées au bénéfice d' Innomotics et de Rolls-Royce . Ces opérations ne se limitent donc pas à un seul bénéficiaire : elles montrent que Siemens a transféré des brevets à plusieurs entreprises distinctes.

témoignent de la cession d'actifs de PI à plusieurs entreprises dans différents domaines technologiques. Les transferts recensés impliquent notamment , et , avec plusieurs transactions enregistrées au bénéfice d' et de . Ces opérations ne se limitent donc pas à un seul bénéficiaire : elles montrent que a transféré des brevets à plusieurs entreprises distinctes. Les transferts de propriété de Mitsubishi couvrent un large éventail de secteurs, de l'automobile à la santé, en passant par les matériaux avancés et l'électronique. Les transactions impliquant notamment Canon Medical Systems, Hitachi, Nissan Motor, Daimler et MU Ionic Solutions illustrent la manière dont les actifs technologiques peuvent circuler entre différents secteurs, au gré de l'évolution des activités des entreprises, du regroupement de compétences ou de leur spécialisation dans certains domaines d'innovation.

Les 5 principaux acquéreurs ayant obtenu des brevets auprès de plusieurs entités

Nous nous sommes intéressés aux acquéreurs ayant obtenu des brevets auprès de plusieurs entités afin de constituer ou de renforcer leur portefeuille dans ce domaine. Ces entreprises semblent chercher à consolider rapidement leur position en acquérant des technologies prometteuses auprès de sources variées, parmi lesquelles figurent aussi bien des entreprises que des organismes universitaires et de recherche.

LG Energy Solution se distingue par l'acquisition de droits de PI auprès de nombreuses organisations externes. Les transferts recensés impliquent notamment UNIST , l' Université de Californie , POSTECH et Hitachi Chemical , ainsi que d'autres entreprises et organismes de recherche. Cette diversité de sources, allant des universités et instituts de recherche aux entreprises technologiques établies, illustre la stratégie de LG Energy Solution visant à enrichir son portefeuille de brevets en s'appuyant sur des entités externes.

se distingue par l'acquisition de droits de PI auprès de nombreuses organisations externes. Les transferts recensés impliquent notamment , l' , et , ainsi que d'autres entreprises et organismes de recherche. Cette diversité de sources, allant des universités et instituts de recherche aux entreprises technologiques établies, illustre la stratégie de visant à enrichir son portefeuille de brevets en s'appuyant sur des entités externes. Le profil d'acquisition de Panasonic associe la consolidation de portefeuilles internes à une sélection ciblée de technologies externes. Outre de nombreux transferts entre différentes entités liées à Panasonic et à Sanyo , le groupe a acquis des actifs de PI auprès d'organisations telles que Tesla , Toyota Motor , Toray Industries , Sumitomo Metal Mining , GS Yuasa et Japan Display .

associe la consolidation de portefeuilles internes à une sélection ciblée de technologies externes. Outre de nombreux transferts entre différentes entités liées à et à , le groupe a acquis des actifs de PI auprès d'organisations telles que , , , , et . Nokia illustre une stratégie active d'acquisition de de droits PI, combinant l'intégration de portefeuilles issus de grandes opérations de rapprochement et l'acquisition ciblée de technologies. Au-delà de l'intégration des acquisitions de brevets d' Alcatel-Lucent , Nokia a enrichi son portefeuille grâce à des transactions impliquant notamment Eta Devices , Google Technology Holdings , Huawei , OPPO et Vivo .

illustre une stratégie active d'acquisition de de droits PI, combinant l'intégration de portefeuilles issus de grandes opérations de rapprochement et l'acquisition ciblée de technologies. Au-delà de l'intégration des acquisitions de brevets d' , a enrichi son portefeuille grâce à des transactions impliquant notamment , , , et . SK On illustre une stratégie d'acquisition associant recherche universitaire et innovation industrielle. L'entreprise a obtenu des actifs de PI auprès d'organisations telles que KAIST , UNIST , Kyungpook National University , Sejong University , NEC , Nexeon et IBM . Cette diversification des sources semble traduire une volonté de développer ses capacités technologiques et d'accélérer l'innovation en accédant à des technologies externes dans les domaines des batteries et des matériaux avancés.

illustre une stratégie d'acquisition associant recherche universitaire et innovation industrielle. L'entreprise a obtenu des actifs de PI auprès d'organisations telles que , , , , , et . Cette diversification des sources semble traduire une volonté de développer ses capacités technologiques et d'accélérer l'innovation en accédant à des technologies externes dans les domaines des batteries et des matériaux avancés. Samsung illustre la manière dont un acteur technologique peut s'appuyer sur de multiples sources externes pour renforcer sa position en matière de PI. Les acquisitions réalisées auprès d'AU Optronics, Fujifilm, Intel, Powermat Technologies, TDK et Robert Bosch témoignent d'une démarche continue d'élargissement de ses compétences dans les domaines de l'électronique, des technologies d'affichage, des semi-conducteurs, du stockage de l'énergie et des objets connectés.

Les transferts de brevets : un levier stratégique pour le secteur des batteries

Comme le montre cette analyse, les transferts de propriété de brevets constituent un levier important pour accéder à l’innovation et renforcer sa position concurrentielle dans le secteur des batteries, avec près de 5 000 transferts enregistrés chaque année. L’analyse de ces mouvements apporte ainsi un éclairage complémentaire aux indicateurs traditionnels de l’innovation brevetée. Elle permet non seulement d’identifier où l’innovation voit le jour, mais aussi de comprendre comment les technologies à forte valeur ajoutée circulent, sont intégrées et exploitées tout au long de la chaîne de valeur des batteries. Elle permet notamment de distinguer les acteurs qui cherchent à consolider leur portefeuille de brevets de ceux qui souhaitent céder leurs actifs.

LG Energy Solution : devenue une entité pleinement indépendante de LG Chem à la suite de la scission de 2020, l’entreprise a repris le portefeuille de brevets de LG Chem consacré aux batteries. Elle poursuit également ses acquisitions de technologies auprès de tiers, notamment UNIST, l’Université de Californie et POSTECH .

: devenue une entité pleinement indépendante de LG Chem à la suite de la scission de 2020, l’entreprise a repris le portefeuille de brevets de LG Chem consacré aux batteries. Elle poursuit également ses acquisitions de technologies auprès de tiers, notamment . CATL : une part importante de son portefeuille de brevets dans le domaine des batteries provient de transferts réalisés par d’autres entités, parmi lesquelles CF Traverse, Amperex Technology et Dongguan Poweramp Technology .

: une part importante de son portefeuille de brevets dans le domaine des batteries provient de transferts réalisés par d’autres entités, parmi lesquelles . Panasonic, Nokia, SK On et Samsung acquièrent activement des technologies auprès d’entreprises, d’universités et d’organismes de recherche variés afin de renforcer leurs capacités d’innovation.

acquièrent activement des technologies auprès d’entreprises, d’universités et d’organismes de recherche variés afin de renforcer leurs capacités d’innovation. Des entités spécialisées dans la gestion et la valorisation de la PI, telles que Malikie , peuvent représenter une option intéressante pour les entreprises souhaitant céder leurs portefeuilles de brevets.

, peuvent représenter une option intéressante pour les entreprises souhaitant céder leurs portefeuilles de brevets. Des entreprises telles qu’IBM, Alcatel-Lucent, General Electric, Siemens et Mitsubishi illustrent la manière dont les titulaires de brevets redistribuent leurs actifs de PI entre plusieurs bénéficiaires, dans le cadre de stratégies d’optimisation de portefeuille, de restructuration de leurs activités ou de commercialisation de technologies.

L’analyse des transferts de propriété de brevets permet ainsi de mieux comprendre les tendances en matière d’acquisition de technologies, le positionnement concurrentiel des acteurs et l’évolution des écosystèmes d’innovation.