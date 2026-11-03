Seriemerken in de Europese Unie

Het is niet uitzonderlijk dat ondernemingen doorheen de jaren een merkenportefeuille opbouwen van merken die een gemeenschappelijk element delen. Denk bijvoorbeeld aan het prefix “Mc” bij merken van McDonalds.

Deze seriemerken versterken niet enkel de herkenbaarheid van een merkfamilie, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een ruimere bescherming genieten binnen het merkenrecht.

In dit artikel wordt verder ingegaan op de voorwaarden en voordelen van seriemerken bij het voeren van een oppositie tegen een merkaanvraag in de Europese Unie waarbij verwarringsgevaar bestaat met het gemeenschappelijke element van een merkfamilie.

Wanneer een oppositie tegen een merk gebaseerd is op meerdere merken en deze merken eigenschappen bezitten op grond waarvan zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde 'serie' of 'familie', kan gevaar voor verwarring ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het bestreden merk en de oudere merken die deel uitmaken van de serie. Dit werd bepaald in het Bainbridge arrest van 13 september 2007 van het Hof van Justitie.1

Aan twee cumulatieve voorwaarden moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een merkenfamilie:

1. Gebruiksbewijs

Allereerst moet de opposant bewijs aanleveren van het gebruik van de merken die tot de serie behoren en waarvoor associatie geclaimd wordt. Hoewel er geen hogere rechtspraak is omtrent het minimumaantal merken waarvoor gebruiksbewijzen vereist zijn, is het algemeen aangenomen dat de opposant gebruiksbewijzen moet voorleggen voor minstens drie merken die het gemeenschappelijke element bevatten. Het is niet noodzakelijk dat deze merken daadwerkelijk gedeponeerd/geregistreerd zijn.2

Enerzijds leidt de leer van de seriemerken tot een ruimere bescherming van het merk, zodat die bescherming niet zonder meer kan worden toegekend. Daarom is vereist dat de merken die de reeks vormen daadwerkelijk worden gebruikt. Anderzijds hangt deze voorwaarde nauw samen met de tweede voorwaarde, die hierna aan bod komt. Het relevante publiek moet de betrokken merken immers met elkaar associëren en herkennen als onderdeel van eenzelfde serie. Zonder daadwerkelijk gebruik is het onmogelijk dat een dergelijke associatie ontstaat.

2. Associatie

Naast het leveren van gebruiksbewijzen moet de opposant bewijzen dat het betwiste merk niet enkel overeenstemt met de merken die tot de serie behoren, maar ook dat deze kenmerken bezitten op grond waarvan het met de serie kan worden geassocieerd en tot verwarringsgevaar leiden omtrent de herkomst van het merk. De associatie moet het publiek doen geloven dat het betwiste merk eveneens deel uitmaakt van de serie en dat waren en diensten afkomstig kunnen zijn van dezelfde of verbonden ondernemingen.

Het gemeenschappelijke element van de tekens moet identiek of in hoge mate overeenstemmend zijn en moeten onderscheidend vermogen bezitten, al dan niet door gebruik.3 Een louter beschrijvend gemeenschappelijk element is niet voldoende, aangezien het relevante publiek dit niet zal associëren met een onderneming.4

Daarnaast heeft het Gerecht van de Europese Unie bepaald dat het gemeenschappelijke element zich op dezelfde plaats moet bevinden bij alle merken.5 Bijgevolg is het niet mogelijk dat het gemeenschappelijke element van de oudere serie merken in het bestreden handelsmerk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit element gewoonlijk in de serie merken staat of een andere betekenis heeft.6

De leer van de seriemerken is ontstaan in de rechtspraak en er bestaat geen wettelijke bepaling die de regelgeving rond seriemerken bepaalt. Bijgevolg is artikel 8.1b EUTMR van toepassing. Indien de opposant beroep wil doen op deze leer, moet het worden ingeroepen voor het einde van de substantiëring van het merk. Binnen deze termijn moet ook voldaan zijn aan bovenstaande voorwaarden, namelijk bewijzen dat de merken die een familie vormen in dusdanige mate op de markt gebruikt worden dat het relevante publiek vertrouwd is geraakt met de serie als aanduiding van de waren en/of diensten van een bepaalde onderneming. Uiteraard is het enkel bewijzen van het bestaan van een serie onvoldoende om ook te bewijzen dat er verwarringsgevaar bestaat tussen deze serie en het betwiste merk.7 Bijgevolg is het aangeraden om ook argumenten in te dienen die het verwarringsgevaar tussen het gemeenschappelijke element van de serie en het betwiste merk aantonen.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen is, worden alle eerder merken, ongeacht of ze daadwerkelijk een serie vormen, afzonderlijk van elkaar vergeleken met het betwiste merk.

Geconcludeerd kan worden dat de leer van de seriemerken merkhouders een waardevol bijkomend wapen biedt in oppositieprocedures. Wie kan aantonen dat een reeks merken daadwerkelijk wordt gebruikt en door het publiek als een merkfamilie wordt herkend, kan genieten van een ruimere bescherming tegen conflicterende merkaanvragen.

FAQ

Wat zijn seriemerken?

Seriemerken zijn merken die een gemeenschappelijk, onderscheidend element delen en door het publiek worden herkend als onderdeel van dezelfde merkenfamilie. Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden ruimere bescherming genieten binnen het Europese merkenrecht.

Hoeveel merken zijn nodig om een merkenfamilie te vormen?

Doorgaans moet het daadwerkelijke gebruik van minstens drie merken met een gemeenschappelijk element worden aangetoond. Het is belangrijk dat het relevante publiek deze merken herkent als onderdeel van dezelfde merkenfamilie.

Wanneer kunnen seriemerken extra bescherming bieden?

Seriemerken kunnen extra bescherming bieden wanneer een nieuw merk verwarringsgevaar veroorzaakt doordat het publiek denkt dat dit merk tot dezelfde merkenfamilie behoort. Daarbij moeten zowel het gebruik van de merkenfamilie als de associatie met het betwiste merk worden aangetoond.

Kun je oppositie voeren tegen een merk dat lijkt op een merkenfamilie?

Ja. Wanneer een onderneming kan aantonen dat haar merken een herkenbare familie vormen, kan zij onder bepaalde voorwaarden oppositie voeren tegen een nieuwe merkaanvraag. Daarbij moet worden aangetoond dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het betwiste merk en de merkenfamilie.