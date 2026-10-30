Rappel important aux titulaires de droits de PI : méfiez-vous des courriers trompeurs

Nous recevons régulièrement des signalements de clients contactés par des sociétés se faisant passer pour des organismes officiels de propriété intellectuelle. Si vous recevez un courrier, un email, une facture ou toute autre notification provenant d’un tiers, n’effectuez aucun paiement avant d’en avoir vérifié la légitimité. En cas de doute, transmettez le document à votre équipe Novagraaf afin qu’elle puisse le vérifier.

Malheureusement, le nombre et la diversité des fraudes visant les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne cessent d’augmenter. Comme nous l’expliquions dans notre article consacré à une récente arnaque aux marques au Royaume-Uni, il est essentiel de rester vigilant face à toute sollicitation non demandée émanant d’une société prétendant agir dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier lorsqu’elle vous demande d’agir ou de payer dans l’urgence.

Méfiez-vous notamment des types de fraudes suivants

À l’heure actuelle, les fraudeurs utilisent différents procédés pour induire les titulaires de droits de PI en erreur, notamment :

Demandes de paiement urgentes utilisant sans autorisation le logo d’un organisme officiel

Soyez particulièrement vigilant face à tout document vous demandant d’effectuer rapidement un paiement afin d’obtenir, de maintenir ou de publier un droit de propriété intellectuelle.

Le compte bancaire indiqué sur ce type de notification n’appartient pas à l’organisme officiel concerné, mais à une société frauduleuse cherchant à obtenir un paiement de manière trompeuse.

En règle générale, lorsque vos droits de propriété intellectuelle sont gérés par Novagraaf, vous n’êtes pas contacté directement par les offices. Si vous recevez néanmoins ce type de courrier et avez le moindre doute, contactez-nous avant d’effectuer tout paiement.

Demandes de paiement utilisant le logo d’un faux organisme officiel

Il s’agit d’une variante fréquente de la fraude précédente. Les fraudeurs cherchent à donner l’impression, par courrier, email, fax ou téléphone, qu’ils représentent un organisme officiel exigeant des paiements « nécessaires » pour obtenir, maintenir ou publier un droit de propriété intellectuelle.

Les registres mentionnés ne sont pas des registres officiels. Par conséquent, la souscription proposée et/ou le paiement demandé ne confèrent aucun droit et n’ont aucune utilité réelle.

Si vous êtes contacté par une société prétendant représenter un organisme officiel, nous vous recommandons d’ignorer la sollicitation ou de vérifier au préalable auprès de nos équipes. N’effectuez aucun paiement à ce type d’organisme non officiel.

Offres commerciales présentées comme des factures

Une autre pratique courante consiste à envoyer aux entreprises des documents qui ressemblent à des factures mais qui, après examen attentif, s’avèrent être des offres de souscription à un contrat.

Le règlement de la prétendue facture peut alors être considéré comme une acceptation du contrat portant sur certains services, souvent inutiles, et entraîner le paiement de sommes importantes.

Si vous recevez ce type de facture, ignorez-la ou contactez-nous au préalable pour vérification. Là encore, nous vous recommandons de n’effectuer aucun paiement.

Méfiez-vous notamment des organismes utilisant les noms suivants

Voici une sélection d’entités dont nous savons qu’elles ont eu recours aux pratiques décrites ci-dessus :

IRO – Varsovie, Pologne

WPTD – Prague, République tchèque

EIPA – Bruxelles, Belgique

EUIP – Genève, Suisse

INT-trademarks – Hongrie

World Patent & Trademark Agency – Brno, République tchèque

CRTP – La Haye, Pays-Bas

WIPOT – Vienne, Autriche et Belgrade, Serbie

Patent and Trademark Office – Washington D.C., États-Unis

Autres fraudes à éviter

Fraudes liées aux noms de domaine

Les fraudeurs sont également actifs dans le secteur des noms de domaine. Ils contactent notamment les entreprises par téléphone en leur proposant de « sécuriser » ou de réserver en urgence un nom de domaine.

Si vous recevez ce type de proposition, nous vous recommandons de ne pas y donner suite et de mettre immédiatement fin à l’appel. Ne communiquez aucune donnée personnelle ou information relative à votre entreprise.