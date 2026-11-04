Logo-ruzie: New Balance daagt Decathlon voor de rechter

Sportmerk New Balance heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen Decathlon. Volgens New Balance lijkt het logo op bepaalde Kiprun-hardloopschoenen van Decathlon zo sterk op zijn bekende ‘N’ dat consumenten de merken met elkaar kunnen verwarren.

Waarom New Balance Decathlon beschuldigt van merkinbreuk

De klacht werd op 15 september 2026 ingediend bij de federale rechtbank in Massachusetts en richt zich tegen de Amerikaanse bedrijven van Decathlon.

New Balance stelt dat het betwiste beeldmerk inbreuk maakt op zijn merkrechten. De rechter heeft daar nog geen oordeel over gegeven.

Centraal staat een hoekig letter K die Kiprun op haar hardloopschoenen gebruikt. Volgens New Balance lijkt de gespiegelde versie aan de andere kant van de schoen echter op een ‘N’. Daardoor zouden kopers kunnen denken dat de hardloopschoenen van New Balance zijn of dat beide merken samenwerken.

Het bekende N-logo van New Balance

New Balance gebruikt het ‘N’-logo sinds de jaren zeventig op zijn schoenen. Het bedrijf noemt dit beeldmerk een belangrijk onderdeel van zijn identiteit en stelt honderden miljoenen dollars te hebben besteed aan de bescherming en promotie ervan.

Volgens de klacht nam New Balance in januari 2026 voor het eerst contact op met Decathlon en vroeg het bedrijf om het ontwerp niet langer te gebruiken. Decathlon zou hebben volgehouden dat het logo duidelijk een ‘K’ voorstelt. New Balance vindt die uitleg onvoldoende, juist omdat het teken gespiegeld op de schoenen verschijnt.

Wat eist New Balance van Decathlon?

New Balance vraagt de rechtbank om Decathlon te verbieden het logo te gebruiken. Daarnaast wil het bedrijf dat betrokken producten worden teruggeroepen of vernietigd. Ook vraagt het om een financiële vergoeding; de hoogte daarvan moet tijdens de procedure worden vastgesteld.

Eerdere rechtszaken over het N-logo

Het is niet de eerste keer dat New Balance zijn ‘N’-logo juridisch verdedigt. Het merk voerde eerder vergelijkbare zaken tegen onder meer Michael Kors en kreeg in China een schadevergoeding van 1,5 miljoen dollar toegewezen. In de huidige zaak draait het uiteindelijk om de vraag of het Kiprun logo bij consumenten werkelijk voor verwarring kan zorgen.

Het belang van merkbescherming in de sport

Ook buiten deze zaak blijft merkbescherming binnen de sport een belangrijk aandachtspunt. Bij het ontwikkelen van een nieuwe merkidentiteit kunnen merknaamkeuze en de bescherming van commerciële rechten een rol spelen. Dat geldt niet alleen voor sportmerken, maar ook voor individuele sporters. Een zorgvuldig merkonderzoek kan helpen om mogelijke conflicten vroegtijdig te identificeren.

Bron: Retail Gazette.

FAQ

Waarom heeft New Balance Decathlon aangeklaagd?

New Balance stelt dat het logo op bepaalde Kiprun-hardloopschoenen van Decathlon te veel lijkt op zijn bekende N-logo. Volgens het sportmerk kan hierdoor verwarring ontstaan over de herkomst van de schoenen of een mogelijke samenwerking tussen beide merken.

Wanneer maakt een logo inbreuk op een ander merk?

Een logo kan inbreuk maken op een ouder merk wanneer de overeenstemming tussen beide tekens, in combinatie met de betrokken producten of diensten, tot verwarringsgevaar leidt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de visuele gelijkenis, het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk.

Kan een bekend logo extra merkbescherming krijgen?

Ja. Bekende merken kunnen onder bepaalde voorwaarden een ruimere bescherming genieten. Dit kan ook gelden wanneer consumenten niet direct in verwarring raken, maar het gebruik van een overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het bekende merk.

Hoe kunnen bedrijven voorkomen dat hun logo inbreuk maakt op bestaande merkrechten?

Door vóór de introductie van een nieuw logo merkonderzoek uit te voeren en bestaande beeldmerken te vergelijken. Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de afzonderlijke elementen te kijken, maar ook naar de totale visuele indruk en de manier waarop het logo op producten wordt gebruikt.