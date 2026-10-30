L’INTA formule ses observations sur l’Industrial Accelerator Act de l’UE

Le 4 mars 2026, la Commission européenne a publié sa proposition législative relative à l’Industrial Accelerator Act (IAA), qui constitue la réponse de l’Union européenne à un environnement industriel mondial de plus en plus concurrentiel. Dans un article publié dans INTA News, Alessia Parassina et Isabel Cortes, de PONS IP, toutes deux membres du Global Advisory Council for Europe de l’INTA, présentent les principales dispositions de l’IAA, ainsi que la position adoptée par l’International Trademark Association (INTA).

La proposition législative relative à l’Industrial Accelerator Act (IAA) vise à renforcer la base industrielle et technologique de l’Europe, à encourager les investissements stratégiques dans l’innovation et à garantir que la valeur générée par les technologies de demain reste au sein du marché européen.

Dans ce contexte, l’INTA a eu l’occasion de contribuer au débat en formulant des observations sur cette proposition. Pour l’association, l’IAA va bien au-delà d’une initiative industrielle et environnementale. Parce qu’il cible les secteurs portés par l’innovation et comporte des dispositions relatives aux investissements étrangers, aux transferts de technologies, aux licences et au savoir-faire, il soulève également des enjeux majeurs en matière de propriété intellectuelle (PI).

Présentation de l’Industrial Accelerator Act

L’IAA vise à renforcer les capacités industrielles et la résilience de l’Union européenne, tout en soutenant la transition vers une production industrielle bas carbone. Pour répondre à ces enjeux, la proposition prévoit notamment de porter la part de l’industrie manufacturière à 20 % du PIB de l’Union européenne d’ici 2035.

L’IAA introduit plusieurs mesures destinées à stimuler les investissements et la production au sein de l’Union, parmi lesquelles :

l’introduction d’exigences « Made in EU » applicables aux technologies et composants stratégiques, ainsi que des critères favorisant les solutions bas carbone dans les marchés publics et les dispositifs de soutien public ;

le renforcement du cadre applicable aux investissements directs étrangers (IDE) ;

la création de zones d’accélération industrielle ;

la simplification des procédures d’autorisation pour les projets de production industrielle.

Pourquoi l’IAA est-il important en matière de propriété intellectuelle ?

L’IAA revêt une importance particulière pour les acteurs de la propriété intellectuelle en raison de l’attention qu’il porte aux secteurs à forte intensité d’innovation de l’économie européenne, notamment les batteries, l’hydrogène, les technologies d’énergie propre, les véhicules électriques, les technologies de production avancées et les solutions de décarbonation industrielle.

Ces secteurs s’appuient fortement sur les brevets, les secrets d’affaires, les savoir-faire propriétaires, les logiciels et d’autres actifs immatériels pour créer et préserver leur avantage concurrentiel.

La proposition est également importante, car elle aborde directement des questions essentielles à la gestion et à l’exploitation des droits de PI. Ses dispositions relatives aux investissements directs étrangers et aux transferts de technologies, y compris les éventuelles obligations de licence de droits de PI prévues à l’article 18, pourraient avoir une incidence sur la manière dont les technologies stratégiques sont détenues, partagées, commercialisées et maintenues au sein de l’Union européenne.

Le texte soulève par ailleurs des questions importantes concernant la valorisation des actifs immatériels, le traitement des secrets d’affaires et du savoir-faire ainsi que la gouvernance des droits de PI développés conjointement dans le cadre de projets d’innovation collaboratifs.

Dans le même temps, face aux nouvelles réalités géopolitiques, les acteurs industriels européens reconnaissent de plus en plus que le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Europe doit aller de pair avec le maintien de son ouverture aux investissements extérieurs, qui continuent de jouer un rôle important dans le soutien à l’innovation, à la croissance industrielle et à la compétitivité dans l’ensemble de l’Union européenne.

La position de l’INTA

L’INTA a accueilli favorablement les objectifs généraux de l’IAA. L’association soutient les mesures destinées à renforcer le marché unique européen, promouvoir l’innovation, attirer les investissements et améliorer la compétitivité de l’industrie européenne.

Elle estime néanmoins que plusieurs dispositions relatives à la propriété intellectuelle gagneraient à être précisées afin de renforcer la sécurité juridique, de réduire les risques liés à leur mise en œuvre et de faciliter les investissements.

Parmi les principales recommandations formulées :

Inventaire et valorisation des actifs de PI existants : l’INTA recommande la mise en place d’un mécanisme structuré permettant d’identifier et de valoriser les droits de PI préexistants impliqués dans les projets d’investissement.

l’INTA recommande la mise en place d’un mécanisme structuré permettant d’identifier et de valoriser les droits de PI préexistants impliqués dans les projets d’investissement. Distinction entre droits de PI et secrets d’affaires : le règlement devrait préciser si le savoir-faire entre dans la définition des secrets d’affaires établie par la directive (UE) 2016/943. L’INTA recommande d’établir une distinction claire entre les droits de PI formels et les secrets d’affaires, ceux-ci étant régis par des cadres juridiques différents.

le règlement devrait préciser si le savoir-faire entre dans la définition des secrets d’affaires établie par la directive (UE) 2016/943. L’INTA recommande d’établir une distinction claire entre les droits de PI formels et les secrets d’affaires, ceux-ci étant régis par des cadres juridiques différents. Clarification des règles de copropriété : la proposition aborde également la coopération entre investisseurs étrangers et entités établies dans l’Union européenne, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles des droits de PI sont développés et détenus conjointement. L’INTA considère que le règlement devrait fournir des orientations plus claires concernant les pouvoirs de décision dans ces situations de copropriété.

la proposition aborde également la coopération entre investisseurs étrangers et entités établies dans l’Union européenne, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles des droits de PI sont développés et détenus conjointement. L’INTA considère que le règlement devrait fournir des orientations plus claires concernant les pouvoirs de décision dans ces situations de copropriété. Obligations de licence et rémunération équitable : l’une des recommandations les plus importantes concerne les obligations de licence pouvant être associées à l’autorisation d’investissements directs étrangers. L’INTA soutient le principe selon lequel toute obligation de licence devrait être limitée à ce qui est nécessaire à l’activité économique concernée, mais estime que des orientations supplémentaires sont nécessaires quant à l’application de ce critère. Tout mécanisme de licence obligatoire doit également garantir une rémunération juste et adéquate aux titulaires de droits.

Points clés et perspectives

L’Industrial Accelerator Act devrait devenir un élément important de la politique industrielle européenne au cours des prochaines années.

À mesure que le processus législatif avance, le traitement de la propriété intellectuelle sera déterminant. Le succès du texte dépendra non seulement de sa capacité à soutenir les capacités industrielles et la décarbonation, mais aussi de sa capacité à établir des règles prévisibles et équilibrées en matière d’innovation, d’investissement, de transfert de technologies et de protection de la propriété intellectuelle.

En renforçant les dispositions relatives à la valorisation des droits de PI, aux secrets d’affaires, à la copropriété et aux licences, les législateurs peuvent contribuer à faire en sorte que l’IAA favorise à la fois la croissance industrielle et un écosystème d’innovation solide, tout en renforçant durablement la compétitivité de l’Europe dans des secteurs d’importance stratégique.

*Cet article a été initialement publié dans l’INTA Bulletin et est reproduit avec l’autorisation de l’International Trademark Association (INTA).