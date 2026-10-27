Juridisch conflict tussen Outkast en Ovrkast over artiestennaam

Het hiphopduo Outkast stelt dat de artiest Ovrkast een verwarrende naam gebruikt en daarmee inbreuk maakt op het merk Outkast.

Hiphopduo Outkast heeft een rechtszaak aangespannen tegen rapper en producer Ovrkast wegens vermeende merkinbreuk. Volgens de aanklacht gebruikt de artiest een naam die zodanig op Outkast lijkt dat consumenten ten onrechte een verband tussen beide acts zouden kunnen leggen. . High Schoolers LLC, de onderneming die de naam en het handelsmerk van Outkast beheert, diende de klacht in bij de rechtbank.

In de rechtszaak wordt gesteld dat partijen eerder een vertrouwelijke schikking hebben bereikt. Daarin zou Ovrkast hebben toegezegd zijn artiestennaam te wijzigen naar het door Outkast goedgekeurd alternatief “Overkxst”. Volgens de eisers heeft hij die afspraak niet nageleefd.

Het ongeoorloofde gebruik van het sterk overeenstemmende merk Ovrkast door de gedaagde heeft volgens eiser al schade toegebracht en die schade zal in de toekomst toenemen volgens de advocaten van Outkast. Zij stellen dat zij ruim een jaar geleden al een sommatie hebben gestuurd met het verzoek de eerder overeengekomen naamswijziging door te voeren.

De advocaten verwijzen ook naar een eerder interview in het blad Rolling Stone, waarin Ovrkast, wiens echte naam Silas Wilson is, liet weten dat sommige mensen zijn artiestennaam lezen als Outkast. Volgens de eisers ondersteunt dit de stelling dat er sprake is van daadwerkelijke verwarring.

Bewijs van daadwerkelijke verwarring is een belangrijke factor in merkzaken, die raaien om de vraag of consumenten twee namen door elkaar zullen halen en de advocaten van Outkast citeerden deze uitspraak prominent in hun klacht tegen Ovrkast.

Het is zaak om niet alleen bewijs van gebruik van een merk te verzamelen maar ook -mocht zich dat voordoen- bewijs van verwarring te verzamelen. Die informatie is van essentieel belang in procedures over merkbescherming.

FAQ

Kan een artiestennaam als merk worden beschermd?

Ja. Een artiestennaam kan als merk worden geregistreerd wanneer deze voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Merkregistratie kan artiesten helpen hun naam en commerciële identiteit te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden.

Wanneer is er sprake van verwarringsgevaar tussen twee merken?

Van verwarringsgevaar kan sprake zijn wanneer consumenten denken dat twee merken afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Hierbij spelen onder andere de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming een rol.

Waarom klaagt Outkast rapper Ovrkast aan?

Outkast stelt dat de artiestennaam Ovrkast te veel lijkt op het merk Outkast en daardoor verwarring kan veroorzaken. Volgens de eisers heeft Ovrkast bovendien een eerder overeengekomen naamswijziging niet doorgevoerd. Ovrkast betwist dat hij een bindende overeenkomst heeft gesloten.

Waarom is bewijs van merkgebruik belangrijk?

Bewijs van merkgebruik kan essentieel zijn om merkrechten te behouden en te handhaven. Denk aan promotiemateriaal, online publicaties, verkoopcijfers en andere documenten die aantonen hoe en wanneer een merk daadwerkelijk wordt gebruikt.