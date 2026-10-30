Geen parodie-exceptie voor De Kapotte Kachels

Carnavalsband De Kapotte Kachels dacht het helemaal voor elkaar te hebben. Hun nummer “Dikke Pens (Clap Your Pens)” zou na winst in 2025 van een Carnavalsliedjes wedstrijd van Omroep Brabant een blijvende bijdrage leveren aan Carnaval. Nadat hun nummer op Spotify geplaatst was behaalde het in korte tijd al meer dan één miljoen streams. Het doel van De Kapotte Kachels om via online platforms een groot publiek te bereiken, bekendheid te verwerven en inkomsten te genereren uit streams lag dan ook binnen handbereik. Helaas maakte de rechter een einde aan die droom.

Toen het nummer Universal Music ter ore kwam, liet Universal het nummer namens ABBA offline halen. Universal meent namelijk dat de muziek van “Dikke Pens” te veel lijkt op ABBA’s hit “Take A Chance On Me”, waardoor er sprake is van auteursrechtinbreuk.

De Kapotte Kachels stellen dat hun nummer een parodie is, waarbij alleen de melodie van het nummer van ABBA is gebruikt als vertrekpunt met een volledig eigen tekst. Zij beroepen zich op Artikel 18b Auteurswet waarin de parodie-exceptie is vastgelegd.

Parodie-exceptie

Volgens vaste rechtspraak 1 is voor toepassing van de parodie-exceptie in beginsel vereist dat:

de parodie een bestaand werk oproept, terwijl zij daarvan duidelijke verschillen vertoont,

en de parodie een uiting van humor of spot vormt.

Daarnaast moet er bij toepassing van de parodie-exceptie een rechtvaardig evenwicht worden bereikt tussen de belangen en rechten van de auteursrechthebbende enerzijds en de vrijheid van meningsuiting van degene die zich beroept op de exceptie anderzijds. Bij deze belangenafweging wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval.

Argumenten Universal

Universal heeft zich namens ABBA beroepen op artikel 25 lid 1 sub c en d van de Auteurswet, waarin de zogenoemde Persoonlijkheidsrechten zijn geregeld. Op basis daarvan kan een maker zich verzetten tegen elke wijziging (waaronder misvorming, verminking of andere aantasting) van zijn werk dat een nadeel kan toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. Hiermee wordt de maker dus bescherming geboden tegen ongewenste associatie en reputatieschade.

In het geval van carnavalsnummer “Dikke Pens” is het van belang dat het nummer van ABBA een geheel andere inhoud en strekking heeft dan dat van De Kapotte Kachels: de hit van ABBA gaat over de liefde, waar het carnavalsnummer gaat over zwaarlijvigheid. Daarbij komt dat er een directe link wordt gelegd met ABBA door een expliciete verwijzing in de tekst van het carnavalsnummer naar de Zweedse band.

Argumenten De Kapotte Kachels

De Kapotte Kachels voeren onder meer aan dat zij een commercieel belang hebben. Via streams willen zij een groot publiek bereiken, alsook inkomsten en boekingen voor optredens genereren. Ook de vrijheid van meningsuiting en artistieke expressie worden aangevoerd door De Kapotte Kachels. Zij menen dat hun nummer een carnavaleske uiting is en dat carnaval als cultureel verschijnsel ruimte biedt voor dergelijke bewerkingen. Het nummer bevat immers geen discriminerende of andere ontoelaatbare uitingen.

Oordeel

De belangenafweging valt uit in het voordeel van Universal. Diens belangen wegen zwaarder dan het belang van commerciële exploitatie van De Kapotte Kachels. De rechter oordeelt dan ook dat het beroep van De Kapotte Kachels op de parodie-exceptie in dit geval niet opgaat, nu deze geen rechtvaardiging biedt voor de commerciële exploitatie van “Dikke Pens”. Het gebruik van het nummer zal niet tijdelijk of incidenteel van aard zijn gezien de commerciële plannen van De Kapotte Kachels. Daarnaast is de melodie zeer herkenbaar en zal daarmee een groot publiek bereikt worden. Hierdoor kan een blijvende koppeling tussen het werk van ABBA en dat van De Kapotte Kachels ontstaan.

Ook al bevat het nummer “Dikke Pens” geen discriminerende teksten, dat neemt niet weg dat ABBA een belang kan hebben bij het voorkomen van een dergelijke koppeling tussen haar werk en een uiting/ thema waarmee zij niet geassocieerd wil worden.

De beslissing in deze zaak geeft uitdrukkelijk geen algemene maatstaf dat elke bewerking van een bekend nummer of iedere carnavaleske uiting ontoelaatbaar is: de beoordeling in deze zaak ziet uitsluitend op de concrete omstandigheden van dit geval. Het nummer “Dikke Pens” is als carnavaleske uiting dan ook toegestaan. De rechter legt echter een beperking op ten aanzien van de commerciële exploitatie. Deze is zowel online (via platforms als Spotify), als via radio of fysieke exploitatie niet toegestaan. Het nummer mag wél uitgevoerd worden door de carnavalsband tijdens live optredens (zelfs tijdens carnaval!) en tv-optredens. Daarnaast mogen beeldopnames van dergelijke optredens op online platforms, zoals YouTube, geplaatst worden. Hiermee is de vrijheid van meningsuiting van De Kapotte Kachels niet volledig beperkt.

Vooralsnog brengt het carnavalsnummer De Kapotte Kachels niet het gehoopte succes. Naast dat ze het nummer niet commercieel mogen exploiteren, veroordeelde de rechter hen ook nog in de proceskosten ter hoogte van € 21.903,-. Dit bedrag werd via een crowdfund actie razendsnel bijeengebracht door fans van De Kapotte Kachels.

FAQ

Wat is de parodie-exceptie in het auteursrecht?

De parodie-exceptie, vastgelegd in artikel 18b van de Auteurswet, maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming te gebruiken voor een parodie. De parodie moet een bestaand werk oproepen, daarvan duidelijke verschillen vertonen en een uiting van humor of spot vormen.

Mag je de melodie van een bekend lied gebruiken voor een parodie?

Dat hangt af van de omstandigheden. Het gebruik van een herkenbare melodie kan onder de parodie-exceptie vallen, maar daarbij moet een rechtvaardig evenwicht bestaan tussen de rechten van de oorspronkelijke maker en de vrijheid van meningsuiting van degene die de parodie maakt.

Mag je een parodie commercieel exploiteren?

Commerciële exploitatie is niet automatisch verboden, maar kan een belangrijke rol spelen in de belangenafweging. In de zaak De Kapotte Kachels oordeelde de rechter dat de commerciële exploitatie van het carnavalsnummer niet gerechtvaardigd was onder de parodie-exceptie.

Waarom mocht De Kapotte Kachels hun nummer niet op Spotify aanbieden?

De rechter oordeelde dat de herkenbare melodie van ABBA, gecombineerd met het grote commerciële bereik, kon leiden tot een blijvende associatie tussen beide nummers. Daarom werd commerciële exploitatie via onder andere Spotify niet toegestaan. Bepaalde live- en televisieoptredens bleven wel mogelijk.