G 1/25 : la fin de l’adaptation systématique de la description aux revendications ?

Avec sa décision G 1/25, la Grande Chambre de recours de l’OEB précise dans quels cas la description d’une demande de brevet doit être adaptée aux revendications modifiées et remet en cause l’approche d’une adaptation systématique. De Catherine Caspar.

La décision G 1/25 de la Grande Chambre de recours, rendue le 1er septembre 2026, porte sur la question très pratique de la nécessité de l’adaptation de la description d’une demande de brevet aux revendications modifiées.

La Grande Chambre confirme tout d’abord l’approche retenue dans la décision G 1/24 : les revendications doivent être interprétées en tenant compte de la description et des dessins, qui doivent toujours être consultés pour déterminer leur sens, et non uniquement lorsqu’une revendication apparaît ambiguë.

Elle précise en outre qu’une simple absence de concordance formelle entre la description et les revendications n’impose pas, en elle-même, de modifier la description. Il y a « incohérence » au sens de la décision lorsqu’un passage de la description ou des dessins conduit à une compréhension de la revendication qui est incompatible avec le sens apparent de celle-ci, et que cette incompatibilité ne peut être résolue par l’interprétation.

La Grande Chambre rejette ainsi l'idée selon laquelle l’article 84 CBE imposerait de manière générale que la description soit adaptée aux revendications. L’exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description ne signifie pas que la description doit systématiquement être « nettoyée » de tout mode de réalisation ou enseignement qui ne tombe plus sous la portée des revendications. En particulier, la présence dans la description d’exemples, de modes de réalisation ou d’enseignements techniques qui ne relèvent pas de l’objet revendiqué ne constitue pas, à elle seule, une incohérence. Il n’existe donc pas d’obligation générale d’adapter la description pour la seule recherche d'une concordance formelle avec les revendications.

En revanche, lorsqu’une modification des revendications entraîne le non-respect d’une exigence de la CBE du fait d’une incohérence avec la description ou les dessins, une adaptation reste nécessaire. La base juridique pour cette adaptation n’est alors pas nécessairement l’article 84 CBE : elle dépend de la nature de la conséquence juridique de l’incohérence. Celle-ci peut par exemple affecter la clarté au sens de l’article 84 ou, parce qu’elle influence l’interprétation des revendications, l’appréciation de la nouveauté ou de l’activité inventive au titre des articles 52 à 57 CBE. La Grande Chambre envisage également, quoique plus théoriquement, des difficultés au titre des articles 76(1) (extension d’une demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande mère), 83 (suffisance de description) ou 123 CBE (extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée).

Pour l’article 56 CBE, la Grande Chambre donne un exemple concret aux §37-38 dans le cas d’une description qui suggère une compréhension de la revendication incompatible avec la signification apparente de la revendication. Par exemple, lorsqu’une revendication a été modifiée avec succès pour satisfaire à l’exigence d’activité inventive, mais que la description contient encore un passage exprimant un enseignement technique se rapportant à la revendication avant modification et que ce passage rentre en conflit avec le respect de l'exigence d'activité inventive qui a été reconnue pour la revendication telle que modifiée, ce passage constitue une incohérence qui doit être supprimée.

Cet exemple semble, sous toutes réserves, indiquer que le passage de la description pourrait affecter l'interprétation - effectuée conformément à la décision G 1/24 - de la revendication modifiée et/ou avoir un impact sur les effets techniques associés de sorte qu’elle ne serait en fait pas inventive car son objet ne permettrait pas d’obtenir le ou les effets techniques sur lesquels repose le respect de l’activité inventive.

Pour l’article 83 CBE, en revanche, la décision ne donne pas d'exemple concret comparable. Elle indique seulement que des incohérences entre les revendications et la description pourraient en théorie soulever des difficultés au regard notamment des articles 83, 76(1) ou 123 CBE, tout en ajoutant qu'elle s'attend à ce que de telles situations soient rares, voire inexistantes.

En conclusion, l’adaptation n’est donc requise que dans la mesure nécessaire pour supprimer ou neutraliser une incohérence entraînant un défaut de conformité avec les exigences de la CBE.

En pratique, la décision devrait donc sensiblement limiter l’obligation d’adaptation systématique de la description devant l’OEB. Il ne devrait notamment plus être nécessaire de supprimer ou de reformuler mécaniquement tous les passages décrivant des modes de réalisation qui ne sont plus couverts par les revendications, ni nécessairement de les identifier comme « non couverts par l’invention », dès lors qu’ils ne créent pas d’incompatibilité avec l’interprétation des revendications.

Il faudra néanmoins continuer à examiner la description après modification des revendications afin d’identifier les véritables contradictions susceptibles d’influencer leur interprétation ou de conduire à une violation d’une disposition de la CBE.