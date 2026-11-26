Si vous créez des produits originaux ou des contenus numériques, une excellente nouvelle vient d’arriver. Le gouvernement britannique a annoncé une réforme majeure du système de protection des dessins et modèles au Royaume-Uni. Comme l’explique Alice Wright, ces changements rendront la protection de vos créations beaucoup plus simple, plus équitable et moins coûteuse au Royaume-Uni.

Protection renforcée contre les copies, procédures simplifiées, meilleure prise en compte des créations numériques… Le Royaume-Uni s'apprête à moderniser en profondeur son système de protection des dessins et modèles.

Annoncée par le gouvernement britannique, cette réforme entend répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises et les créateurs, notamment les plus petites structures, en rendant la protection de leurs créations plus accessible, plus efficace et moins coûteuse.

Ces évolutions pourraient également offrir de nouvelles opportunités aux entreprises qui souhaitent sécuriser leurs innovations et développer leurs produits sur le marché britannique.

Pourquoi réformer le système britannique ?

Le design représente un secteur économique majeur au Royaume-Uni. En 2023, l'économie du design y a contribué à hauteur de près de 137 milliards de livres sterling et soutenu plus de 2 millions d'emplois.

Pourtant, près de 92 % des entreprises du secteur sont des microentreprises ou des créateurs indépendants. Or, le cadre juridique actuel, jugé complexe et parfois inadapté, peut constituer un frein pour ces acteurs, notamment lorsqu'il s'agit de protéger leurs créations ou de faire respecter leurs droits.

L'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK Intellectual Property Office – UKIPO) entend donc moderniser le système afin de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de mieux protéger et défendre leurs dessins et modèles.

Mieux lutter contre les copies et les dépôts abusifs

Certains acteurs mal intentionnés exploitent aujourd'hui les failles du système d'enregistrement des dessins et modèles pour entraver l'activité de véritables créateurs.

Il arrive notamment que des concurrents reprennent des photographies de produits appartenant à d'autres entreprises ou déposent des dessins et modèles portant sur des produits génériques qu'ils n'ont pas eux-mêmes créés. Ils utilisent ensuite ces enregistrements abusifs pour adresser des demandes de retrait de contenus sur les plateformes de vente en ligne.

Les entreprises victimes de ces pratiques indiquent parfois devoir dépenser entre 10 000 et 50 000 livres sterling pour contester ces revendications abusives.

Pour lutter contre ces détournements, le gouvernement prévoit de renforcer les pouvoirs de l'UKIPO, afin de lui permettre de vérifier plus efficacement le caractère véritablement nouveau des dessins et modèles avant leur enregistrement. L'Office étudiera également la possibilité de rejeter directement les demandes déposées de mauvaise foi, sans attendre qu'un tiers engage une procédure de contestation.

Rendre la défense des droits plus accessible aux petites entreprises

Jusqu'à présent, faire valoir ses droits sur un dessin ou modèle enregistré devant les tribunaux britanniques pouvait représenter un coût difficilement supportable pour les créateurs indépendants et les petites entreprises.

Les litiges relatifs aux dessins et modèles enregistrés devaient notamment être portés devant la Patents Court ou suivre la procédure classique de l'Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), impliquant des démarches souvent complexes et coûteuses.

Le gouvernement souhaite désormais permettre à ces litiges d'être traités dans le cadre de la procédure simplifiée des petites créances de l'IPEC (IPEC Small Claims Track).

Cette procédure, plus informelle et moins onéreuse, prévoit notamment un plafond d'indemnisation de 10 000 livres sterling, une limitation des frais susceptibles d'être mis à la charge des parties et, dans certains cas, la possibilité de se défendre sans représentation professionnelle.

Cette évolution devrait ainsi faciliter l'accès à la justice et permettre à davantage d'entreprises de faire respecter leurs droits, indépendamment de leur taille.

Disposer de davantage de temps avant la publication d'un dessin ou modèle

Le calendrier de commercialisation est un enjeu essentiel lors du lancement d'un nouveau produit. Les entreprises doivent souvent pouvoir développer, fabriquer et promouvoir leurs créations sans dévoiler trop tôt leurs innovations à leurs concurrents.

La réforme prévoit ainsi l'introduction d'une période de différé de publication de 30 mois au Royaume-Uni.

Concrètement, les entreprises pourront demander la protection de leurs dessins et modèles tout en maintenant leur confidentialité pendant une durée pouvant aller jusqu'à deux ans et demi.

Cette période représente une année supplémentaire par rapport au dispositif actuel et rapproche le Royaume-Uni du régime applicable dans l'Union européenne, qui autorise déjà un différé de publication pouvant atteindre 30 mois.

Une protection mieux adaptée aux créations numériques et animées

Le secteur du design numérique britannique a connu une croissance de 50 % entre 2019 et 2023, pour atteindre une valeur estimée à 81 milliards de livres sterling.

La réforme entend tenir compte de cette évolution en modernisant le droit britannique des dessins et modèles afin de mieux protéger les créations numériques, notamment les animations, les mouvements et les transitions visuelles.

Les entreprises qui conçoivent des applications mobiles, des interfaces numériques ou des contenus graphiques animés devraient ainsi bénéficier d'un cadre de protection mieux adapté à leurs créations.

Dans cette perspective, l'UKIPO prévoit notamment d'accepter des fichiers numériques animés, en remplacement des traditionnelles représentations statiques sous forme de captures d'écran.

Corriger les difficultés liées aux droits sur les dessins et modèles non enregistrés après le Brexit

Les droits sur les dessins et modèles non enregistrés permettent de bénéficier automatiquement d'une protection, sans avoir à effectuer de dépôt. Toutefois, le Brexit a créé une difficulté particulière pour les créateurs britanniques qui présentent leurs collections pour la première fois à l'étranger.

Jusqu'à présent, le lancement initial d'un dessin ou modèle hors du Royaume-Uni pouvait compromettre le bénéfice de la protection complémentaire britannique des dessins et modèles non enregistrés (Supplementary Unregistered Design Right).

Le gouvernement britannique entend corriger cette difficulté en modifiant la législation, afin que cette protection puisse également s'appliquer lorsque le dessin ou modèle est divulgué pour la première fois à l'étranger.

Ainsi, qu'une nouvelle collection soit présentée à la Fashion Week de Londres ou lors d'un salon professionnel à Milan, son lancement à l'étranger ne devrait plus, à lui seul, faire obstacle à la protection complémentaire au Royaume-Uni.

Des procédures de dépôt simplifiées et des règles plus pragmatiques

La réforme prévoit également plusieurs mesures destinées à fluidifier les procédures d'enregistrement des dessins et modèles.

L'UKIPO regroupera notamment l'ensemble de ses objections dans un seul rapport, plutôt que de transmettre plusieurs courriers successifs aux déposants. Les délais de réponse seront également harmonisés avec ceux déjà applicables à d'autres droits de propriété intellectuelle enregistrés.

Enfin, l'Office disposera de nouveaux pouvoirs pour corriger plus rapidement les erreurs figurant au registre, sans qu'une intervention des tiers concernés soit nécessaire. Une évolution qui devrait permettre d'éviter certaines démarches administratives pouvant actuellement prendre plusieurs mois.

Comment Novagraaf peut vous accompagner

La réforme annoncée marque une étape importante dans la modernisation du droit britannique des dessins et modèles. Elle devrait offrir aux entreprises et aux créateurs de nouvelles possibilités pour protéger et défendre leurs créations, qu'elles soient traditionnelles ou numériques, dans un cadre plus simple et potentiellement moins coûteux.

Toutefois, ces évolutions nécessiteront une approche adaptée à chaque activité et à chaque stratégie de propriété intellectuelle. Le choix du moment opportun pour déposer un dessin ou modèle, l'éventuel recours au différé de publication ou encore l'articulation entre droits enregistrés et non enregistrés resteront des questions essentielles.