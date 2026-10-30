Culture du « dupe » : quelle menace pour les marques de luxe ?

Si les « dupes » (produits similaires ou inspirés d’originaux) sont avant tout perçus comme une menace juridique, le flot constant de comparaisons et de recommandations sur les réseaux sociaux peut aussi renforcer la visibilité des produits copiés. Cela ne diminue toutefois en rien les enjeux de protection auxquels sont confrontées les marques de luxe, comme l’explique Megan Creemers.

Un sac Birkin d’Hermès, une sandale Oran ou un parfum Maison Francis Kurkdjian… Aujourd’hui, il existe une alternative moins chère à pratiquement tous les produits iconiques du luxe. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, ces produits sont largement présentés comme des « dupes » : des alternatives abordables qui promettent un style ou une expérience similaire à l’original.

Traditionnellement considérés comme une menace juridique, les dupes peuvent pourtant avoir un impact plus nuancé. À force de comparaisons et de recommandations sur les réseaux sociaux, ils peuvent aussi accroître la visibilité des produits originaux. Une question se pose alors : les dupes ne contribuent-ils pas, malgré eux, à promouvoir les marques de luxe qu’ils imitent ?

Les dupes peuvent-ils renforcer l’exclusivité d’une marque ?

Les consommateurs savent qu’un dupe n’est pas l’original. Le produit authentique conserve ainsi son statut de référence en matière d’authenticité, de rareté et de prestige. Plus les alternatives se multiplient, plus l’original peut s’imposer comme le modèle auquel toutes les autres sont comparées.

Cela ne signifie toutefois pas qu’un dupe est nécessairement licite. Sa conformité au droit dépend notamment de son design, des signes utilisés, de la manière dont il est présenté ainsi que des différents droits de propriété intellectuelle applicables.

À quel moment la visibilité se transforme-t-elle en dilution de la marque ?

L’existence des dupes peut aussi fragiliser les marques de luxe d’autres manières. Il existe un seuil à partir duquel les références répétées à une marque peuvent porter atteinte à son exclusivité.

Lorsque les consommateurs commencent à associer un design particulier, un packaging spécifique, voire toute une catégorie de produits, à une multitude d’alternatives moins chères, le caractère distinctif de la marque peut s’affaiblir. On parle alors de dilution de la marque.

Les marques renommées sont particulièrement exposées à ce risque. Leur valeur repose non seulement sur l’origine de leurs produits, mais également sur l’exclusivité attachée à leur image. Si le marché est saturé de produits très similaires, cette position exclusive peut progressivement s’éroder.

Les titulaires de marques doivent donc surveiller le risque de banalisation des imitations et de perte de caractère distinctif. Tous les dupes ne justifient pas nécessairement une action en justice, mais l’inaction peut, à terme, fragiliser l’exclusivité et le pouvoir distinctif d’une marque.

Pourquoi les dupes sont-ils souvent traités différemment des contrefaçons ?

Il est frappant de constater que de nombreuses marques de luxe agissent très fermement contre les produits contrefaisants, tout en adoptant une approche relativement plus mesurée face aux dupes.

Cette différence s’explique assez clairement. Les produits contrefaisants reprennent généralement le même nom de marque, le même logo ou d’autres signes protégés par des droits de propriété intellectuelle. Il existe alors un risque que le consommateur pense acheter le produit original, ce qui porte directement atteinte à la fonction essentielle de la marque en tant qu’indicateur d’origine.

La situation est différente avec les dupes. Les consommateurs savent généralement que le produit ne provient pas de la marque de luxe. L’attrait du dupe réside précisément dans sa ressemblance avec l’original, sans pour autant prétendre être l’original.

Par ailleurs, dans ce type de dossier, une action en justice ne garantit pas toujours une issue favorable. Agir contre un « dupe » peut également générer une publicité indésirable et, dans certains cas, accroître la popularité de l’alternative visée. Pour certaines marques, choisir de ne pas agir immédiatement peut donc relever d’une décision stratégique.

Cette approche commence toutefois à évoluer, notamment avec l’apparition des « ultra dupes ». Il s’agit de produits vendus sous une forme légèrement modifiée, mais qui permettent à l’acheteur de les transformer après réception afin qu’ils ressemblent à un produit portant la marque d’une maison de luxe.

Quelles conséquences pour le droit des marques ?

Traditionnellement, le droit des marques s’est largement concentré sur la prévention du risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits et services. Les consommateurs doivent pouvoir avoir confiance dans le fait qu’une marque garantit l’origine d’un produit ou d’un service.

Or, pour de nombreux dupes actuels, ce risque de confusion est totalement absent. Les consommateurs savent qu’ils achètent une alternative. Dans certains cas, la différence de prix constitue même précisément la raison pour laquelle ils choisissent le dupe.

Cette situation peut néanmoins être préjudiciable aux titulaires de marques, car elle peut affecter leur exclusivité et leur valeur. Les marques de luxe investissent massivement dans la construction d’une image exclusive et souhaitent naturellement protéger cette image ainsi que les investissements réalisés.

Dans l’Union européenne, les marques « renommées » bénéficient d’une protection plus étendue, qui va au-delà de la seule prévention du risque de confusion. Même en l’absence de confusion, les titulaires peuvent, dans certaines circonstances, faire valoir leurs droits contre des tiers qui tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque protégée, ou qui leur portent préjudice.

Lorsque le design d’un produit ou son packaging est également copié, les droits sur les dessins et modèles ou le droit d’auteur peuvent aussi entrer en jeu. Les possibilités d’action dépendent toujours des circonstances propres à chaque affaire.

Le droit des marques actuel est-il adapté à l’« économie du dupe » ?

L’essor de la « culture du dupe » montre que l’approche traditionnelle fondée sur le risque de confusion ne correspond pas toujours aux réalités actuelles du marché.

Les dupes peuvent contourner les arguments classiques liés à la tromperie, puisque les consommateurs savent qu’ils n’achètent pas le produit original.

Le débat juridique se déplace donc progressivement du risque de confusion vers des questions de renommée, d’investissement et de valeur de marque. Jusqu’où une entreprise peut-elle tirer parti de l’attractivité d’une marque renommée ? Et à partir de quel moment cette attractivité est-elle exploitée au point de justifier une intervention ?

L’appréciation n’est pas toujours simple. Au-delà des critères juridiques, il convient également de prendre en compte les enjeux commerciaux, le positionnement de la marque ainsi que l’impact potentiel d’une action sur sa valeur et sa réputation.

Pourquoi intégrer les dupes à votre stratégie de protection de marque ?

Alors que le marché des dupes continue d’évoluer, il est essentiel d’intégrer la surveillance et la lutte contre les atteintes potentielles à votre stratégie de protection de marque en ligne.

En veillant à disposer des enregistrements pertinents en matière de marques, dessins et modèles et autres droits de propriété intellectuelle, et en surveillant activement le marché à la recherche de produits similaires, de dupes et d’autres atteintes potentielles sur les canaux digitaux comme physiques, vous serez mieux à même de déterminer quand et où intervenir.