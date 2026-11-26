L’INPI a publié son palmarès régional des déposants de brevets pour l’année 2025. Outre les demandes publiées à l’INPI, cette édition intègre désormais les demandes publiées à l’OEB, y compris celles issues de la procédure Euro-PCT, afin de mieux refléter les inventions susceptibles de conduire à une protection en France. A noter également que l’analyse de l’INPI repose sur l’adresse des inventeurs et non sur celle des déposants.

Selon l’INPI, ces choix permettent de mieux identifier les régions pourvoyeuses d’innovations en limitant l’effet de concentration lié aux sièges sociaux des groupes.

En 2025, l’Île-de-France concentre ainsi 44 % des demandes de brevet considérées issues de personnes morales, devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (18,3 %) et l’Occitanie (6,8 %). Le classement fait également apparaître des disparités régionales dans le recours aux différentes voies de dépôt. Alors que plus de 80 % des premières demandes sont publiées à l’INPI en Centre-Val de Loire, en Normandie et en Île-de-France, la part des premières publications à l’OEB est sensiblement plus élevée en Bretagne, dans le Grand Est et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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