Plus de dix ans après son attribution, le « .web » ouvre enfin : du 10 décembre 2026 au 11 janvier 2027, les titulaires de marques pourront, sous conditions, y enregistrer leur marque.

Les titulaires de noms en « .com » et sous extensions chinoises bénéficieront ensuite d’un régime de priorité dédié.

Suivra l’ouverture générale, premier arrivé, premier servi, avec des tarifs libres pour certains noms.

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Eva Sheryl - Stagiaire Juriste Nom de Domaine & Internet