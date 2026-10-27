Vom Regelwerk Zur Marktarchitektur: MiCAR 1.0, Die Entstehende „MiCAR 2.0“ Und MISP Im Vergleich Zwischen EU, Vereinigtem Königreich Und USA

EU RegCORE Client Alert | Digitaler Binnenmarkt der EU, Finanzdienstleistungen und Krypto-Assets

MiCAR war der Startpunkt. Jetzt rückt die Architektur des Marktes für digitale Vermögenswerte in den Mittelpunkt: Wer darf welche Leistungen anbieten, wer beaufsichtigt diese Aktivitäten – und wer trägt das Risiko, wenn ein Glied der Wertschöpfungskette ausfällt?

In unserem neuen EU RegCORE Client Alert ordnen wir MiCAR, die aktuell diskutierte „MiCAR 2.0“ und das EU-Marktintegrations- und Aufsichtspaket (MISP) im internationalen Kontext ein. Der Fokus liegt auf den konkreten Folgen für den Marktzugang, den Umgang mit Stablecoins, tokenisierten Wertpapieren und auf belastbaren, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Dabei zeigen wir auf, wo sich für Sie Chancen eröffnen und wo Handlungsbedarf entsteht.

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