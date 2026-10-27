ARTICLE · 27 OCTOBER 2026
Vom Regelwerk Zur Marktarchitektur: MiCAR 1.0, Die Entstehende „MiCAR 2.0“ Und MISP Im Vergleich Zwischen EU, Vereinigtem Königreich Und USA
The EU's digital asset market architecture is evolving beyond MiCAR, raising critical questions about service provision, supervision, and risk allocation across the value chain. This analysis examines MiCAR, the proposed MiCAR 2.0, and the EU Market Integration and Supervision Package (MISP) in an international context, focusing on market access implications, stablecoin regulation, tokenized securities, and sustainable business models.
EU RegCORE Client Alert | Digitaler Binnenmarkt der EU, Finanzdienstleistungen und Krypto-Assets
MiCAR war der Startpunkt. Jetzt rückt die Architektur des Marktes für digitale Vermögenswerte in den Mittelpunkt: Wer darf welche Leistungen anbieten, wer beaufsichtigt diese Aktivitäten – und wer trägt das Risiko, wenn ein Glied der Wertschöpfungskette ausfällt?
In unserem neuen EU RegCORE Client Alert ordnen wir MiCAR, die aktuell diskutierte „MiCAR 2.0“ und das EU-Marktintegrations- und Aufsichtspaket (MISP) im internationalen Kontext ein. Der Fokus liegt auf den konkreten Folgen für den Marktzugang, den Umgang mit Stablecoins, tokenisierten Wertpapieren und auf belastbaren, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Dabei zeigen wir auf, wo sich für Sie Chancen eröffnen und wo Handlungsbedarf entsteht.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.