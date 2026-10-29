Regeringens lovprogram for folketingsåret 2026/2027: De arbejds- og ansættelsesretlige tiltag

Første tirsdag i oktober blev folketingsåret skudt i gang, og som vanligt offentliggjorde regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2026/2027.

Nedenfor har vi samlet de lovforslag fra lovprogrammet, som har særlig relevans for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Som altid følger vi lovforslagenes behandling i Folketinget og vender løbende tilbage med opdateringer, når der er nyt.

Ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder m.v. (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/970 af 10. maj 2023 om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer)

Lovforslaget gennemfører løngennemsigtighedsdirektivet, som har til formål at styrke håndhævelsen af ligelønsprincippet gennem øget åbenhed omkring lønninger.

Ændring af barselsloven (Sorgorlov til en efterlevende forælder til et mindreårigt barn)

Lovforslaget har til formål at indføre ret til 12 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvor den ene forælder dør, og der er mindreårige børn i familien.

Lov om platformsarbejde

Med lovforslaget implementeres direktivet om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde. Lovforslagets formål er at forbedre arbejdsvilkår og databeskyttelse for personer, der udfører platformsarbejde.

Lov om konsekvenserne ved genindførelse af store bededag som helligdag

Lovforslaget har til formål at sikre, at store bededag fra og med 2030 anses som en helligdag.

Ændring af udbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud og om ophævelse af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (Forenkling af reglerne for indkøb af bygge- og anlægsarbejder under den gældende tærskelværdi, krav om løn- og arbejdsvilkår i visse bygge- og anlægskontrakter, ophævelse af reglen om udelukkelse af ansøgere eller tilbudsgivere fra skattelylande m.v.)

Lovforslaget har til formål at opnå et mere enkelt regelsæt for bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdi på 41,2 mio. kr. ved at ophæve lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven), som fremover erstattes med få enkle regler i udbudsloven. Lovforslaget har desuden bl.a. til formål at understøtte ordentlige løn- og arbejdsvilkår ved at indføre krav om løn- og arbejdsvilkår i bygge- og anlægskontrakter over tærskelværdien. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 113 fra folketingsåret 2025/26.

Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om kunstig intelligens (AI-loven)

Lovforslaget har til formål at sikre en effektiv håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kunstig intelligens. Forordningen er direkte gældende i Danmark, men for at sikre en effektiv gennemførelse af forordningen er det nødvendigt at supplere dens bestemmelser på en række områder. Dette omfatter bl.a. bemyndigelsesbestemmelser, processuelle bestemmelser samt tildeling af håndhævelsesbeføjelser. Loven vedrører tilsynet med forbudte former for AI-praksis, gennemsigtighedsforpligtigelser samt krav til højrisiko-AI-systemer. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 111 fra folketingsåret 2025/26.

Lov om offentlige myndigheders og organers udvikling og anvendelse af AI-systemer ved behandling af personoplysninger