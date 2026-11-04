Lovforslag om løngennemsigtighed fremsat

Lønredegørelser og fælles lønvurdering

Lovforslaget lægger op til, at den gældende pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik erstattes af en pligt til at udarbejde lønredegørelser.

Arbejdsgivere med mindst 100 lønmodtagere skal udarbejde en lønredegørelse for det foregående kalenderår for lønforskellen mellem kønnene for lønmodtagere i hver kategori af lønmodtagere på virksomheden opdelt efter almindelig grundløn og supplerende eller variable elementer.

Ved en ”kategori af lønmodtagere” forstås efter lovforslaget lønmodtagere, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi, opdelt i grupper på en ikke-vilkårlig måde på grundlag af ikke-diskriminerende og objektive, kønsneutrale kriterier af lønmodtagernes arbejdsgiver og, hvor det er relevant, i samarbejde med lønmodtagerrepræsentanter.

Arbejdsgivere vil fortsat skulle indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation, som på baggrund af indberetningen udarbejder og sender en lønredegørelse baseret på DISCO-koder eller et tilsvarende klassifikationssystem. Det vil dog være arbejdsgiverens ansvar at sikre, at lønredegørelsen opfylder lovens krav.

Det er værd at bemærke, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at kategoriseringen af lønmodtagere vil være specifik for den enkelte virksomhed, og at en kategorisering på baggrund af DISCO-koder derfor ofte ikke vil være tilstrækkelig. Arbejdsgiveren vil således i mange tilfælde skulle supplere den lønredegørelse, som er modtaget fra Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation.

Lønredegørelsen skal stilles til rådighed for lønmodtagerne og lønmodtagerrepræsentanterne. Efter anmodning skal arbejdsgiveren inden for to måneder give yderligere præciseringer og oplysninger om de afgivne data og afgive et begrundet svar.

På ét punkt går lovforslaget videre end direktivets minimumskrav, idet arbejdsgivere med mellem 50 og 99 lønmodtagere, hvor der er mindst otte lønmodtagere af hvert køn i samme medarbejdergruppe opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode eller et tilsvarende klassifikationssystem, også omfattes af dele af pligten til at udarbejde lønredegørelse. Den udvidede pligt gælder dog ikke arbejdsgivere i brancherne landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.

Fristerne for lønredegørelser afhænger af antallet af lønmodtagere. Arbejdsgivere med mindst 250 lønmodtagere modtager første gang lønredegørelsen fra Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation senest den 1. september 2028 og derefter senest den 1. september hvert år.

Arbejdsgivere med mellem 150 og 249 lønmodtagere modtager ligeledes den første lønredegørelse senest den 1. september 2028, men derefter kun hvert tredje år. Lønredegørelsen skal udleveres til Arbejdsmarkedets Institut for Ligeløn senest én måned efter modtagelsen.

Arbejdsgivere med mellem 100 og 149 lønmodtagere samt omfattede arbejdsgivere med mellem 50 og 99 lønmodtagere modtager første gang lønredegørelsen fra Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation senest den 1. september 2031. Lønredegørelsen skal udleveres til Arbejdsmarkedets Institut for Ligeløn senest én måned efter modtagelsen og derefter hvert tredje år.

Hvis en arbejdsgiver vælger selv at udarbejde lønredegørelsen, gælder de samme frister.

Hvis en lønredegørelse viser en forskel i det gennemsnitlige lønniveau mellem kvindelige og mandlige lønmodtagere på mindst 5 pct. i en given kategori af lønmodtagere, som arbejdsgiver ikke kan forklare med udgangspunkt i objektive, kønsneutrale kriterier, og arbejdsgiveren ikke har rettet op på forskellen senest seks måneder efter udleveringen af lønredegørelsen til Arbejdsmarkedets Institut for Ligeløn, skal arbejdsgiveren i samarbejde med lønmodtagerrepræsentanterne udarbejde en fælles lønvurdering. Den fælles lønvurdering skal stilles til rådighed for lønmodtagerne og lønmodtagerrepræsentanterne samt efter anmodning for Arbejdsmarkedets Institut for Ligeløn.