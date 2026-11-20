Μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, η οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει και πρακτικά ερωτήματα.

Τι γίνεται με το σπίτι;»

Πώς θα πάρουμε τα χρήματα από την τράπεζα;»

Υπάρχει διαθήκη; Ποιος πρέπει να αναλάβει;»

Η διαχείριση κληρονομιάς στην Κύπρο είναι η διαδικασία μέσα από την οποία καταγράφεται η περιουσία του αποθανόντος, τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις της και αποδίδεται στους δικαιούχους ό,τι τους αναλογεί. Η σωστή οργάνωση από την αρχή βοηθά να αποφεύγονται καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ των κληρονόμων.

Από πού ξεκινάμε;

Το πρώτο βήμα είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαθήκη και να συγκεντρωθεί μια πρώτη εικόνα της περιουσίας και των υποχρεώσεων.

Χρήσιμο είναι να έχετε διαθέσιμα:

Το πιστοποιητικό θανάτου.

Τη διαθήκη, εφόσον υπάρχει.

Τα στοιχεία των συγγενών και των πιθανών δικαιούχων.

Τίτλους ιδιοκτησίας και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Πληροφορίες για δάνεια, οφειλές, μετοχές ή άλλες συμμετοχές.

Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα από την πρώτη συνάντηση. Χρειάζεται, όμως, να αναφέρετε όσα γνωρίζετε, ακόμη και αν δεν είστε βέβαιοι για την αξία τους.

Ποιος είναι ο διαχειριστής της κληρονομιάς;

Ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο στο οποίο το Δικαστήριο αναθέτει τη διαχείριση. Όταν υπάρχει διαθήκη που ορίζει εκτελεστή, εξετάζεται η διαδικασία επικύρωσής της. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος εκτελεστής, μπορεί να χρειάζεται διαχείριση με επισυνημμένη τη διαθήκη.

Ο διαχειριστής δεν αποκτά την περιουσία για τον εαυτό του ούτε αποφασίζει ελεύθερα ποιος θα κληρονομήσει. Αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα: συγκέντρωση της περιουσίας, πληρωμή των νόμιμων υποχρεώσεων και διανομή σύμφωνα με τον νόμο και, όπου εφαρμόζεται, τη διαθήκη.

Χρειάζεται πάντοτε διορισμός διαχειριστή για να μεταβιβαστεί ένα ακίνητο;

Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε περίπτωση ακολουθεί υποχρεωτικά την ίδια διαδικασία. Το Κτηματολόγιο προβλέπει διαδικασίες εγγραφής κληρονομιαίων ακινήτων στους δικαιούχους, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο διορισμός διαχειριστή είναι υποχρεωτικός.

Χρειάζεται να ελεγχθούν η σύνθεση της περιουσίας, οι κληρονόμοι και τυχόν ζητήματα ανηλικότητας ή άλλης νομικής ανικανότητας, πριν επιλεγεί η κατάλληλη οδός.

Αν υπάρχει διαθήκη, τελειώνει εκεί το θέμα;

Η διαθήκη είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται έλεγχος του κύρους και της εφαρμογής της. Όταν εφαρμόζεται το κυπριακό κληρονομικό δίκαιο, πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες για το μέρος της περιουσίας που μπορεί να διατεθεί ελεύθερα και τα δικαιώματα των προστατευόμενων κληρονόμων.

Γι’ αυτό, μην προχωρείτε σε υποσχέσεις ή συμφωνίες διανομής στηριζόμενοι μόνο σε μια πρώτη ανάγνωση της διαθήκης.

Κληρονομούμε και τα χρέη;

Κατά κανόνα, τα χρέη του αποθανόντος εξοφλούνται από την κληρονομιαία περιουσία πριν διανεμηθεί το υπόλοιπο. Οι κληρονόμοι δεν καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για αυτά μόνο επειδή είναι κληρονόμοι.

Αν έχετε υπογράψει και εσείς κάποιο δάνειο ή εγγύηση, ενημερώστε τον δικηγόρο σας ώστε να εξεταστεί χωριστά η δική σας συμβατική θέση.

Πότε θα πάρουμε την κληρονομιά μας;

Δεν υπάρχει ένας χρόνος ολοκλήρωσης που να ισχύει για όλες τις υποθέσεις. Για μια χρήσιμη εκτίμηση χρειάζεται να γνωρίζουμε τι περιουσία υπάρχει, αν υπάρχουν οφειλές, αν λείπουν έγγραφα και αν οι κληρονόμοι διαφωνούν.

Ζητήστε από την αρχή σαφή ενημέρωση: ποια βήματα απαιτούνται, ποια έγγραφα εκκρεμούν και ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στη Christos Paraskevas LLC μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στη διαχείριση κληρονομιάς, την επικύρωση διαθήκης και τη μεταβίβαση κληρονομιαίας περιουσίας στην Κύπρο.

Εξετάζουμε τα δικαιώματα των κληρονόμων, την κατάλληλη διαδικασία και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διευθέτηση της περιουσίας.

Εάν δεν γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας με τα έγγραφα που ήδη διαθέτετε. Θα σας εξηγήσουμε με απλά λόγια τι χρειάζεται να γίνει στη δική σας περίπτωση.