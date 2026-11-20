«Το σπίτι είναι δικό μου. Δεν έχεις τίποτα να διεκδικήσεις».

Μια τέτοια κουβέντα μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια όταν ένας γάμος τελειώνει. Ειδικά όταν ο άλλος σύζυγος πέρασε χρόνια μεγαλώνοντας τα παιδιά, καλύπτοντας τις ανάγκες του σπιτιού ή στηρίζοντας την επαγγελματική πορεία της οικογένειας.

Όμως, το όνομα στον τίτλο ιδιοκτησίας δεν απαντά από μόνο του στο ερώτημα τι δικαιούται ο κάθε σύζυγος μετά τον χωρισμό.

Με το διαζύγιο μοιράζονται όλα στη μέση;

Στην Κύπρο δεν ισχύει αυτόματος διαμοιρασμός της περιουσίας κατά 50%. Ο γάμος διατηρεί την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. Ωστόσο, όταν ο ένας συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας του άλλου, μπορεί να διεκδικήσει το μέρος της αύξησης που οφείλεται στη συνεισφορά του.

Επομένως, πριν αποδεχθείτε ότι «όλα είναι δικά του» ή ότι «δικαιούμαι αυτομάτως τα μισά», χρειάζεται να εξεταστούν τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του γάμου.

«Δεν εργαζόμουν. Μεγάλωνα τα παιδιά. Αυτό μετρά;»

Ναι. Ο νόμος αναγνωρίζει ως συνεισφορά και τη φροντίδα της οικογενειακής εστίας και των μελών της οικογένειας. Η συνεισφορά δεν περιορίζεται στις τραπεζικές καταθέσεις ή στην πληρωμή δόσεων.

Γι’ αυτό, ένας γονέας που περιόρισε την εργασία του για να φροντίζει τα παιδιά δεν πρέπει να θεωρήσει ότι η απουσία μισθού αποκλείει οποιαδήποτε περιουσιακή αξίωση.

Τι σημαίνει το «ένα τρίτο»;

Ο νόμος προβλέπει τεκμήριο συνεισφοράς ίσο με το ένα τρίτο της αύξησης της περιουσίας, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά. Δεν πρόκειται για αυτόματο δικαίωμα στο ένα τρίτο κάθε περιουσιακού στοιχείου του άλλου συζύγου.

Πρακτικά, η συζήτηση χρειάζεται αριθμούς και αποδείξεις: ποια περιουσία υπήρχε, τι αποκτήθηκε, ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν και πώς συνέβαλε ο καθένας.

Τι γίνεται με κληρονομιές και δωρεές;

Στον υπολογισμό της αύξησης εξαιρούνται όσα αποκτήθηκαν από δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή άλλη χαριστική αιτία, καθώς και όσα προήλθαν από τη διάθεση αυτών των στοιχείων.

Κρατήστε, επομένως, τα σχετικά έγγραφα. Η προέλευση των χρημάτων μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με το ποιος εμφανίζεται σήμερα ως ιδιοκτήτης.

Πρέπει να περιμένω να βγει το διαζύγιο;

Η περιουσιακή αξίωση μπορεί να εγερθεί και κατά τη διάσταση. Το άρθρο 15 προβλέπει παραγραφή τρία χρόνια μετά τη λύση ή ακύρωση του γάμου. Η καθυστέρηση χρειάζεται προσοχή.

Πριν υπογράψετε οτιδήποτε

Συγκεντρώστε τίτλους ιδιοκτησίας, δανειακές συμβάσεις, τραπεζικά στοιχεία που νόμιμα διαθέτετε, αποδείξεις πληρωμών και έγγραφα δωρεών. Καταγράψτε επίσης τη δική σας συμβολή στην οικογενειακή καθημερινότητα.

Μην υπογράφετε μια περιουσιακή διευθέτηση μόνο και μόνο για να τελειώσει η ένταση. Ζητήστε πρώτα να καταλάβετε τι παραχωρείτε και τι διατηρείτε.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στη Christos Paraskevas LLC μπορούμε να εξετάσουμε τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, να αξιολογήσουμε τη συνεισφορά σας και να σας εκπροσωπήσουμε σε διαπραγματεύσεις ή δικαστική διαδικασία.

Εάν βρίσκεστε σε διάσταση ή αντιμετωπίζετε διαζύγιο στην Κύπρο, επικοινωνήστε μαζί μας πριν συμφωνήσετε πώς θα διευθετηθεί η περιουσία σας.