«Θα μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου;»

«Με ποιον θα μένουν;»

«Πώς θα καλύπτονται τα έξοδά τους;»

Για έναν γονέα που χωρίζει, αυτά μπορεί να είναι τα πιο δύσκολα ερωτήματα. Το σχολείο συνεχίζεται, οι λογαριασμοί τρέχουν και τα παιδιά χρειάζονται μια καθημερινότητα που να μπορούν να εμπιστευτούν.

Η επιμέλεια παιδιών, η γονική μέριμνα, η επικοινωνία και η διατροφή στην Κύπρο χρειάζονται ξεκάθαρες ρυθμίσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας.

Η μητέρα παίρνει αυτομάτως την επιμέλεια;

Ο νόμος απαιτεί οι δικαστικές αποφάσεις να σέβονται την ισότητα των γονέων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου ή περιουσίας. Καθοριστικό κριτήριο είναι το συμφέρον του παιδιού. Οι δεσμοί του με τους γονείς και τα αδέλφια του λαμβάνονται υπόψη.

Επομένως, ούτε το «είμαι η μητέρα» ούτε το «κερδίζω περισσότερα χρήματα» αρκεί από μόνο του για να απαντήσει στο ερώτημα.

Επιμέλεια και γονική μέριμνα είναι το ίδιο;

Η γονική μέριμνα είναι ευρύτερη: περιλαμβάνει την επιμέλεια, τη διοίκηση της περιουσίας του παιδιού και την εκπροσώπησή του. Το ότι το παιδί διαμένει με έναν γονέα δεν σημαίνει από μόνο του ότι εκείνος αποφασίζει αποκλειστικά για κάθε θέμα. Χρειάζεται να εξετάζεται τι ακριβώς προβλέπει η δικαστική ρύθμιση.

Αυτό έχει πρακτική σημασία για αποφάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την υγεία και τα ταξίδια του παιδιού.

Συνεπιμέλεια σημαίνει υποχρεωτικά μισές ημέρες στον καθένα;

Δεν προβλέπεται αυτόματος κανόνας ίσου χρόνου διαμονής. Ο νόμος επιτρέπει κοινή άσκηση γονικής μέριμνας όταν οι γονείς συμφωνούν και καθορίζουν τον τόπο διαμονής του παιδιού. Επιτρέπει επίσης την κατανομή της άσκησής της. Κριτήριο παραμένει το συμφέρον του παιδιού.

Ένα χρήσιμο πρόγραμμα πρέπει να απαντά συγκεκριμένα: ποιος παραλαμβάνει από το σχολείο, πότε γίνονται οι διανυκτερεύσεις, πώς μοιράζονται οι γιορτές και πώς αντιμετωπίζονται οι αλλαγές.

Μπορεί ένας γονέας να αποκλείσει τον άλλον;

Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί διατηρεί δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας. Σε διαφωνία αποφασίζει το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

Αν υπάρχουν ζητήματα βίας ή ασφάλειας, αναφέρετέ τα άμεσα στον δικηγόρο σας. Αν υπάρχει ήδη διάταγμα που δεν τηρείται, ζητήστε συμβουλή για τα κατάλληλα μέτρα αντί να απαντήσετε με δικούς σας περιορισμούς.

Ποιος πληρώνει διατροφή παιδιού και πόση;

Και οι δύο γονείς οφείλουν να συνεισφέρουν ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο ποσό για όλες τις οικογένειες. Η διατροφή καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού και τα οικονομικά δεδομένα. Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης και εκπαίδευσης. Αν μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες, μπορεί να ζητηθεί αναθεώρηση του διατάγματος. Υπό προϋποθέσεις, η υποχρέωση μπορεί να συνεχιστεί και μετά τα 18, όπως λόγω σπουδών ή αναπηρίας.

Πριν συζητήσετε ένα ποσό, ετοιμάστε έναν πραγματικό μηνιαίο προϋπολογισμό με αποδείξεις. Αυτό βοηθά περισσότερο από μια γενική εκτίμηση ότι «τόσα πρέπει να δίνει».

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στη Christos Paraskevas LLC μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για γονική μέριμνα, επιμέλεια παιδιών, δικαιώματα επικοινωνίας και διατροφή στην Κύπρο.

Στόχος είναι να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και να διαμορφωθούν σαφείς, εφαρμόσιμες ρυθμίσεις για την καθημερινότητα των παιδιών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για αξιολόγηση της δικής σας υπόθεσης.