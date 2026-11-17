Η πλατφόρμα έδειχνε κέρδη. Ο «σύμβουλος» τηλεφωνούσε συχνά. Σας ενθάρρυνε να επενδύσετε περισσότερα. Όταν, όμως, ζητήσατε να αποσύρετε τα χρήματά σας, άρχισαν οι καθυστερήσεις.

«Χρειάζεται να πληρώσετε πρώτα έναν φόρο».

«Ο λογαριασμός σας πρέπει να ξεκλειδωθεί».

«Κάντε ακόμη μία κατάθεση και θα εγκριθεί η ανάληψη».

Εάν αναγνωρίζετε αυτή την εικόνα, χρειάζεται να εξετάσετε άμεσα αν έχετε πέσει θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης.

Οι πρόσφατες συλλήψεις και η σύνδεση με την Κύπρο

Στις 3 Νοεμβρίου 2026, διεθνής επιχείρηση με τη στήριξη Europol και Eurojust οδήγησε σε επτά συλλήψεις και στην κατάσχεση περισσότερων από 100 διακομιστών. Σύμφωνα με την Europol, η έρευνα αφορούσε φερόμενο δίκτυο επενδυτικής απάτης με πιθανά θύματα σε περισσότερες από 50 χώρες. Στην Κύπρο συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας. Οι συλλήψεις δεν συνιστούν καταδίκες.

Για όσους έχουν χάσει χρήματα, το κρίσιμο ερώτημα είναι πρακτικό: τι μπορούν να κάνουν τώρα για να τα διεκδικήσουν;

Δεν επιτρέπεται ανάληψη: σημαίνει πάντοτε απάτη;

Όχι. Μια επενδυτική ζημιά ή μια καθυστέρηση πληρωμής δεν αποδεικνύει από μόνη της απάτη. Χρειάζεται να εξεταστούν οι υποσχέσεις που έγιναν, η πραγματική δραστηριότητα της εταιρείας, οι όροι της συναλλαγής και η διαδρομή των χρημάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ζητούνται νέες πληρωμές ως προϋπόθεση για την επιστροφή των ήδη κατατεθειμένων χρημάτων.

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως

Σταματήστε τις πρόσθετες πληρωμές και επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο πληρωμών σας. Ζητήστε να εξεταστούν οι διαθέσιμες ενέργειες για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, όπως αίτημα ανάκλησης μεταφοράς ή διαδικασία αμφισβήτησης πληρωμής, όπου εφαρμόζεται. Η επιστροφή δεν είναι αυτόματη ούτε εγγυημένη.

Καταγγείλετε την υπόθεση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Αν έχετε παραχωρήσει κωδικούς ή πρόσβαση στη συσκευή σας, ασφαλίστε τους λογαριασμούς σας από έμπιστη συσκευή.

Παράλληλα, κρατήστε οργανωμένο αρχείο με:

Αποδείξεις καταθέσεων, IBAN και στοιχεία δικαιούχων.

Την ιστοσελίδα, την επωνυμία και τα στοιχεία της πλατφόρμας.

Μηνύματα, ηλεκτρονική αλληλογραφία και συμβάσεις.

Στιγμιότυπα του λογαριασμού και των αιτημάτων ανάληψης.

Διευθύνσεις ψηφιακών πορτοφολιών και κωδικούς συναλλαγών, αν χρησιμοποιήθηκαν κρυπτονομίσματα.

Ένα σύντομο χρονολόγιο με ημερομηνίες, ποσά και ονόματα βοηθά ουσιαστικά στην αξιολόγηση.

Αρκεί η καταγγελία στην Αστυνομία;

Η ποινική διερεύνηση είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Η δυνατότητα αστικής διεκδίκησης και προστασίας περιουσιακών στοιχείων χρειάζεται χωριστή αξιολόγηση, χωρίς να θεωρείτε δεδομένο ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ποινική υπόθεση.

Ποιες νομικές ενέργειες μπορούν να εξεταστούν;

Ανάλογα με τα στοιχεία και τη δικαιοδοσία, μπορούν να αξιολογηθούν:

Διατάγματα αποκάλυψης πληροφοριών: Υπό προϋποθέσεις, διατάγματα όπως τα Norwich Pharmacal μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση κρίσιμων εγγράφων και στην ταυτοποίηση προσώπων που εμπλέκονται στη διαδρομή των συναλλαγών.

Προσωρινά διατάγματα προστασίας περιουσίας: Όπου πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να ζητηθεί δικαστική προστασία για να περιοριστεί ο κίνδυνος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων πριν κριθεί η απαίτηση. Τέτοια διατάγματα δεν εκδίδονται αυτόματα επειδή καταγγέλλεται απάτη.

Αστική διεκδίκηση: Χρειάζεται να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι εναγόμενοι, η νομική βάση της απαίτησης και οι πραγματικές δυνατότητες εκτέλεσης μιας μελλοντικής απόφασης.

Η αναφορά μιας κυπριακής εταιρείας δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει ευθύνη. Απαιτείται εξέταση του συγκεκριμένου ρόλου της και της δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων.

Προσοχή σε μια δεύτερη απάτη

Εάν κάποιος σας προσεγγίσει υποσχόμενος «σίγουρη ανάκτηση» με προκαταβολική πληρωμή, ελέγξτε ανεξάρτητα την ταυτότητα και την ιδιότητά του. Οι υπηρεσίες δήθεν ανάκτησης χρημάτων αποτελούν γνωστό τρόπο επαναστόχευσης θυμάτων.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στη Christos Paraskevas LLC μπορούμε να εξετάσουμε τα στοιχεία μιας πιθανής επενδυτικής απάτης, τη σύνδεση με την Κύπρο και τις διαθέσιμες ενέργειες για αποκάλυψη πληροφοριών, προστασία περιουσίας και διεκδίκηση χρημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας με την ονομασία της πλατφόρμας, τα ποσά και τις ημερομηνίες πληρωμών, τα στοιχεία των παραληπτών και τη σχετική αλληλογραφία. Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να σας δίνει σαφή εικόνα των επιλογών, του κόστους και των πρακτικών προοπτικών της υπόθεσής σας.

Το άρθρο παρέχει γενική ενημέρωση και δεν αποτελεί εξατομικευμένη νομική συμβουλή.