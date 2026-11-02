Brecha en pentágono expone datos de 3 millones de personas (Video)

¿Y si tus datos más sensibles estuvieran expuestos durante nueve meses sin que nadie lo notara?

Una de las mayores bases de datos de personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos sufrió un acceso no autorizado que dejó expuesta información sensible de 2,76 millones de personas vivas y de otras 294.000 fallecidas entre octubre de 2025 y julio de 2026. Entre los datos comprometidos se encontraban números de Seguro Social y detalles de los cargos que desempeñaban.

El Defense Manpower Data Center (DMDC) es uno de los principales repositorios de información de personal del Pentágono, con más de 60 millones de registros de militares activos y de reserva, empleados civiles, contratistas, jubilados, veteranos y familiares.

Y no es el único caso: el FBI también investiga una brecha en su portal de empleo, FBIJobs.gov, en la que se vio comprometida información sensible de miles de empleados, incluidos datos personales y detalles relacionados con sus cargos.

Estos casos dejan una advertencia importante: prevenir no es suficiente. Las organizaciones también necesitan mecanismos para detectar oportunamente accesos no autorizados, controlar quién accede a la información y responder adecuadamente cuando ocurre un incidente.

Para las empresas colombianas, el caso deja una advertencia relevante: La Ley 1581 de 2012 exige a responsables y encargados del tratamiento adoptar medidas que garanticen la seguridad de la información, y prevenir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Además de prevenir incidentes, las organizaciones deben contar con mecanismos que permitan detectarlos oportunamente, gestionar los accesos a la información y responder adecuadamente cuando ocurran.

Que un acceso no autorizado haya podido permanecer durante meses sin ser detectado demuestra que la seguridad de los datos no empieza cuando ocurre un incidente; debe hacer parte de una gestión permanente del riesgo.