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ARTICLE · 10 NOVEMBER 2026

¿Cómo saber si tu marca se convirtió en registro zombi?

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Founded in 2003, OlarteMoure is a highly specialized intellectual property, regulatory and...

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What happens when a registered trademark sits unused for years, becoming a "zombie mark" that exists in legal limbo? Understanding the risks of trademark abandonment and the strategies to maintain...

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El caso histórico

Creada en 1908 (años antes que Oreo), Hydrox fue un ícono en EE.UU. tras varias fusiones corporativas, el producto se dejó de fabricar en 2003, pero el registro permaneció en el portafolio de su titular.

La cancelación por no uso

Un competidor le escribió al titular preguntando dónde comprarla y le respondieron por escrito que no había planes de relanzarla.

Con esa carta como prueba de desuso e intención de no reanudarlo, solicitó la cancelación por no uso (abandono) ante la oficina de marcas (USPTO). En 2015, Hydrox volvió al mercado en manos de otra empresa, sin compra de activos ni acuerdos: solo una marca cancelada por inactividad.

¿Por qué ocurre esto?

De acuerdo con la tendencia del derecho comparado y lo establecido en la Comunidad Andina (Decisión 486), la propiedad sobre una marca no se perpetúa por el solo pago de la tasa de renovación, sino que su protección efectiva depende de su uso real en el mercado.

La regla en la Comunidad Andina

El riesgo de cancelación en Colombia y la región

Si una marca no se usa después de 3 años de registrada, de manera real y efectiva, cualquier tercero interesado puede solicitar la cancelación por no uso ante la oficina nacional (SIC) y quedarse con el signo o despejar el camino para el suyo, si el titular del registro no presenta pruebas de su uso, o estas son insuficientes.

Señales de que tienes una marca zombi

Tu portafolio puede tener activos en riesgo si:

  • Tienes registros marcarios de productos o servicios que retiraste del mercado.
  • Usas la marca para productos o servicios distintos a los que cubre tu registro.
  • Modificaste la marca o usas un logo diferente al que está registrado.
  • El signo quedó asignado a una filial inactiva o no hay licencias formalizadas con terceros.
  • Usas la marca, pero no guardas pruebas documentales que lo demuestren.

¿Cómo proteger tu portafolio marcario?

  • Auditoría: revisa periódicamente el uso real de cada registro.
  • Evidencia: conserva facturas, empaques, pauta, material comercial y registros financieros con fecha cierta.
  • Estrategia: decide a tiempo si conviene reactivar, licenciar, dejar caducar conscientemente o registrar nuevamente la marca para blindarla.

La falta de uso o la ausencia de pruebas de comercialización pueden exponer tus activos intangibles a acciones de terceros.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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