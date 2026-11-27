ARTICLE · 27 NOVEMBER 2026
Colombia Vuelve A Conocer La Información Del Grupo Egmont
OlarteMoure
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Colombia's Financial Intelligence Unit (UIAF) has regained access to the Egmont Group's secure information exchange channel after a two-year suspension triggered by a confidential information leak. The restoration marks a critical step in rebuilding international trust and strengthening the country's anti-money laundering capabilities. With renewed access to the global network of over 170 financial intelligence units, Colombia can now resume secure cross-border information sharing essential for tracking tra
Tras dos años de suspensión, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia recuperó el acceso al canal seguro de intercambio de información del Grupo Egmont, la red de unidades de inteligencia financiera clave para la cooperación internacional contra el lavado de activos más importante a nivel global.
La suspensión se originó en septiembre de 2024 debido a la filtración de información confidencial. Egmont consideró que se trató de una divulgación no autorizada de información suministrada por uno de sus miembros y confirmó la suspensión del acceso de Colombia a su canal seguro. El efecto fue negativo, debido a que la UIAF no podía recibir ni compartir información con las más de 170 unidades que integran la red, lo que limitó el análisis de operaciones con elementos transnacionales.
El restablecimiento representa un avance significativo para el sistema antilavado colombiano. Con la reconexión, la UIAF vuelve a intercambiar de forma segura y ágil información financiera con sus homólogas de la red, lo que facilita el análisis de operaciones con elementos transnacionales y el rastreo de flujos de recursos que cruzan fronteras. Además, contribuye a restablecer la confianza internacional en el manejo de la información reservada y fortalece las capacidades de inteligencia financiera del país, con efectos en la calidad de los insumos que la UIAF aporta a las autoridades en la detección y persecución de delitos fuente del lavado de activos. De esta manera, Colombia refuerza la lucha contra el lavado de activos y reafirma su compromiso con los estándares internacionales de cooperación en la materia.
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