Le 13 novembre 2026, le FBI a publié une alerte FLASH au sujet d’ARTEX. Ce cadre de tests d’intrusion à code source ouvert, qui repose sur des agents d’IA pilotés par un grand modèle de langage, a été détourné pour automatiser des cyberattaques. Selon le FBI, ARTEX a été utilisé contre des organisations de nombreux secteurs, dont les services financiers, les administrations publiques, la défense, l’énergie, les technologies, la santé, la fabrication, les télécommunications et les services juridiques. Au début de novembre, des chercheurs avaient repéré plus de 1 600 instances de la console ARTEX exposées publiquement sur Internet. Le nombre total de déploiements serait toutefois beaucoup plus élevé.

Cette alerte met en lumière une évolution importante des cyberrisques. ARTEX peut automatiser plusieurs étapes d’une intrusion, de la reconnaissance et du repérage des vulnérabilités jusqu’à l’élévation des privilèges et à l’exfiltration de données. Dans certains incidents recensés, les attaquants ont obtenu un accès privilégié moins de trois heures après le ciblage initial. Cette technologie peut aussi permettre à des personnes moins expérimentées de mener des attaques sophistiquées et aux acteurs malveillants de cibler plusieurs organisations simultanément.

La capacité d’ARTEX à repérer et à exploiter les éléments moins bien protégés de l’environnement informatique d’une organisation est particulièrement préoccupante. Le FBI désigne comme cibles potentielles les portails des partenaires et des fournisseurs, les systèmes dorsaux des applications mobiles, les applications destinées aux employés, les services hérités et les intégrations avec des tiers. ARTEX a aussi été utilisé pour cartographier les relations de confiance et exploiter les failles de sécurité de tiers moins bien protégés afin d’accéder aux environnements informatiques d’entreprises présentant un plus grand intérêt pour les attaquants. Les risques de répercussions en cascade sont bien réels : selon le FBI, une compromission de la chaîne d’approvisionnement touchant des clients de ConnectWise Cloud Backup a donné lieu à des tentatives de connexion visant plus de 2 250 environnements clients.

Se préparer à des cyberattaques d’une rapidité fulgurante

Les organisations devraient vérifier si leurs programmes de sécurité et d’intervention en cas d’incident tiennent compte de la vitesse accrue des cyberattaques rendues possibles par l’IA. À la lumière des recommandations du FBI, les mesures à envisager consistent notamment à :

recenser toutes les applications accessibles à partir d’Internet, y compris les systèmes hérités et les intégrations avec des tiers;

restreindre l’accès aux services d’administration sensibles aux réseaux de confiance ou aux voies d’accès réservées à l’administration;

renforcer la surveillance des identités infonuagiques, des principaux de service, des applications OAuth et des autorisations privilégiées;

mettre en place des mécanismes de détection des anomalies pour les interfaces de programmation d’applications à fort impact et les portails destinés aux partenaires ou aux employés;

analyser les dépôts de code et les chaînes de déploiement pour repérer les identifiants d’accès et autres secrets exposés; et

conserver les journaux de connexion et d’audit disponibles de Microsoft Entra, les journaux de Microsoft Purview Audit, les données de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et les données de télémétrie de Microsoft Graph configurées antérieurement.

L’alerte souligne aussi l’importance de transmettre rapidement les incidents aux responsables compétents et de disposer de procédures d’intervention bien rodées. Sur le plan juridique et de la gestion des risques, lorsqu’un attaquant peut obtenir un accès privilégié en quelques heures, tout retard dans la mobilisation des équipes d’intervention, des experts en informatique judiciaire, des assureurs et des conseillers juridiques peut accroître considérablement les risques auxquels une organisation est exposée.

L’expérience récente montre également que les périodes d’intensification des cyberattaques, notamment les vagues d’attaques facilitées par l’IA, peuvent exercer une forte pression sur les fournisseurs de services d’intervention en cas d’incident. En période de forte demande, certaines organisations pourraient avoir de la difficulté à obtenir rapidement l’aide de leurs fournisseurs privilégiés de services d’informatique judiciaire, de remédiation et d’autres services d’intervention en cas d’incident. D’où l’importance croissante de planifier les interventions et d’établir à l’avance des relations avec les fournisseurs de services concernés.

Répercussions juridiques et réglementaires

La rapidité et la sophistication accrues des attaques autonomes ont également des répercussions juridiques et réglementaires. Les organisations assujetties aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur privé sont généralement tenues de protéger ces renseignements au moyen de mesures de sécurité raisonnables ou adaptées aux circonstances, compte tenu notamment de leur sensibilité et des risques prévisibles. Des obligations contractuelles ou d’autres exigences légales peuvent aussi imposer le maintien de mesures de sécurité appropriées. Les recommandations du FBI ne constituent pas en soi une norme juridique. Toutefois, l’alerte et les renseignements sur les cybermenaces qui la sous-tendent peuvent aider à déterminer si certaines menaces étaient raisonnablement prévisibles et si les mesures de sécurité et les préparatifs d’intervention d’une organisation étaient appropriés compte tenu des circonstances.

Le paysage des cybermenaces devrait continuer d’évoluer à mesure que les outils d’IA agentique gagneront en puissance et deviendront plus accessibles. Les organisations devraient donc assurer une veille des cybermenaces et se doter de procédures pour évaluer rapidement les nouvelles vulnérabilités et les points d’exposition, puis y remédier sans tarder.

Les organisations devraient également revoir leurs mécanismes de gouvernance en matière d’intervention en cas d’incident. Si un attaquant peut obtenir un accès privilégié en quelques heures, les procédures de confinement qui nécessitent des interventions et des approbations manuelles à l’interne risquent de ralentir la réponse. C’est notamment le cas de l’isolement de systèmes ou de réseaux, de la révocation d’identifiants d’accès et d’autres mesures d’urgence. Les organisations devraient envisager d’automatiser ou d’autoriser à l’avance certaines mesures de défense et de confinement prédéfinies, lorsque cela est approprié et moyennant des mesures de protection et de surveillance adéquates, afin de réduire les délais d’intervention. Les organisations qui ne peuvent assurer ces fonctions à l’interne devraient envisager de faire appel à des fournisseurs externes pour la gestion de la sécurité, la surveillance ou l’intervention en cas d’incident.

La capacité d’ARTEX à cibler les identifiants d’accès de tiers et les relations de confiance souligne également l’importance d’inclure les fournisseurs de services essentiels dans l’évaluation de la surface d’attaque d’une organisation.

Principaux points à retenir

L’alerte du FBI s’inscrit dans une série de mises en garde importantes publiées récemment au sujet des cyberattaques facilitées par l’IA. Elle rappelle que les outils d’IA ne servent pas seulement à faciliter la tâche des attaquants ou à accroître la sophistication des cyberattaques. Ils permettent aussi de passer beaucoup plus rapidement du ciblage initial à une compromission majeure. Les équipes juridiques, de gestion des risques et de sécurité devraient vérifier si leurs contrôles techniques, leurs procédures d’escalade des incidents et leurs mécanismes d’intervention leur permettent de réagir aussi rapidement que l’exigent des attaques de plus en plus autonomes. Les récentes vagues de cyberattaques et les contraintes de capacité du secteur doivent être prises en compte. Les organisations devraient donc envisager de conclure des ententes adaptées avec leurs fournisseurs habituels de services d’informatique judiciaire, de remédiation, de négociation et de conseils juridiques, et vérifier qu’ils disposent des ressources nécessaires pour intervenir rapidement en cas d’incident.