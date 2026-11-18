Les demandes de renseignements et demandes péremptoires de renseignements (les « demandes de renseignements ») comptent parmi les outils de vérification les plus efficaces de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). De récentes propositions législatives viseraient à instaurer de nouvelles pénalités administratives pour non-conformité aux demandes de renseignements, ce qui alourdirait les conséquences pour les destinataires.

Une décision récente de la Cour d’appel fédérale du Canada dans l’affaire Canada (Revenu national) c. Zeifmans LLP (l’« affaire Zeifmans ») fournit des indications utiles aux destinataires de demandes de renseignements de tiers dans l’évaluation de leurs obligations.

Voici cinq pratiques exemplaires à adopter dans le contexte actuel :