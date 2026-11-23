Le 15 octobre 2026, Santé Canada a publié sa mise à jour trimestrielle résumant les mesures prises « pour moderniser et rendre plus efficaces ses processus réglementaires, tout en maintenant des normes élevées en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité. » Des sujets dont nous avons déjà traité figurent parmi ces mesures résumées, notamment :

Dans le cadre de sa mise à jour trimestrielle, Santé Canada a fourni un document d’information sur les médicaments et instruments médicaux autorisés du 1er juillet au 30 septembre 2026. Santé Canada a approuvé 16 nouvelles présentations de médicaments pour de nouvelles substances actives (14 produits pharmaceutiques et 2 produits biologiques) et 540 nouveaux instruments médicaux, dont 27 instruments médicaux de classe IV, ainsi que 30 médicaments génériques et 3 médicaments biosimilaires.

Le 14 octobre 2026, le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « CEPMB ») a publié la 10e édition de son rapport annuel intitulé Veille des médicaments mis en marché. Ce rapport porte sur les médicaments approuvés par Santé Canada, la FDA des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments de 2021 à 2025, ainsi que les renseignements sur les ventes de ces médicaments au quatrième trimestre de 2024.

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