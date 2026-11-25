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Principais destaques em matéria tributária

STF · PLENÁRIO · REPERCUSSÃO GERAL JULGADA

Tema 118 · RE 592.616 · julgamento de 21/10/2026

Em 21/10/2026, o STF decidiu, por 6 votos a 5, que o ISS não integra a base de cálculo do PIS e da Cofins. O Imposto Municipal constitui ingresso transitório e não receita ou faturamento da prestadora de serviços. A tese foi fixada com repercussão geral e orientará os demais processos sobre a matéria.

O Plenário ainda não examinou a modulação dos efeitos, que poderá ser discutida em embargos de declaração.

Nosso Time Tributário continuará acompanhando o tema.

Caso julgado

Data Tema Situação e relevância 19/10 STF · Tema 1.348 Imunidade do ITBI na realização do capital social mediante integralização de bens e valores, é incondicionada e, portanto, indiferente a atividade preponderantemente imobiliária, ressalvada eventual prática de simulação ou fraude à lei com o objetivo de usufruir indevidamente da imunidade.

Julgamento em andamento

Data Tema Situação e relevância 16 a 23/10 STF · ADPF 248 Termo inicial da prescrição na repetição de indébito quando o tributo é considerado inconstitucional pelo STF.

Na pauta – próximas sessões

Avaliar aplicabilidade – risco de modulação