ARTICLE · 25 NOVEMBER 2026
Minuto Tributário – Semana 19 A 23 De Outubro De 2026
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que o ISS não integra a base de cálculo do PIS e da Cofins, estabelecendo que o Imposto Municipal constitui ingresso transitório e não receita ou faturamento da prestadora de serviços. A tese foi fixada com repercussão geral e orientará os demais processos sobre a matéria, enquanto a modulação dos efeitos ainda aguarda exame pelo Plenário. Esta newsletter semanal do Cescon Barrieu apresenta os princip
A newsletter semanal do Cescon Barrieu com o essencial em tributário.
Principais destaques em matéria tributária
STF · PLENÁRIO · REPERCUSSÃO GERAL JULGADA
Tema 118 · RE 592.616 · julgamento de 21/10/2026
Em 21/10/2026, o STF decidiu, por 6 votos a 5, que o ISS não integra a base de cálculo do PIS e da Cofins. O Imposto Municipal constitui ingresso transitório e não receita ou faturamento da prestadora de serviços. A tese foi fixada com repercussão geral e orientará os demais processos sobre a matéria.
O Plenário ainda não examinou a modulação dos efeitos, que poderá ser discutida em embargos de declaração.
Nosso Time Tributário continuará acompanhando o tema.
Caso julgado
|Data
|Tema
|Situação e relevância
|19/10
|STF · Tema 1.348
|Imunidade do ITBI na realização do capital social mediante integralização de bens e valores, é incondicionada e, portanto, indiferente a atividade preponderantemente imobiliária, ressalvada eventual prática de simulação ou fraude à lei com o objetivo de usufruir indevidamente da imunidade.
Julgamento em andamento
|Data
|Tema
|Situação e relevância
|16 a 23/10
|STF · ADPF 248
|Termo inicial da prescrição na repetição de indébito quando o tributo é considerado inconstitucional pelo STF.
Na pauta – próximas sessões
Avaliar aplicabilidade – risco de modulação
|Data
|Tema
|Situação e relevância
|04/11
|STJ · Tema 1.079
|Corte Especial julgará embargos relativos à modulação do teto de 20 salários-mínimos das contribuições a terceiros.
|11/11
|STJ · Tema 1.372
|Embargos de declaração na tese que excluiu o ICMS-DIFAL da base do PIS e da Cofins.
|11/11
|STJ · Tema 1.412
|Definir se bonificações e descontos recebidos de fornecedores compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins do adquirente.
|11/11
|STJ – Tema 1334
|Definir se o vale-transporte pago em pecúnia (em dinheiro) integra a base de cálculo da contribuição para o FGTS.
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