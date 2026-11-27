ARTICLE · 27 NOVEMBER 2026
Biblioteca Informa | Nº 2881
Este boletim compila atos recentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e está disponível somente em português. Nesta edição, o destaque vai para a notícia "Redução da jornada semanal e previsão de dois dias de repouso remunerado"
Este boletim compila atos recentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e está disponível somente em português. Nesta edição, o destaque vai para a notícia "Redução da jornada semanal e previsão de dois dias de repouso remunerado".
Fazenda divulga critérios para aquisição de créditos no Desenrola 3.0
O ministro de Estado da Fazenda emitiu a Portaria MF nº 3.127, dispondo sobre os critérios para o procedimento competitivo para aquisição de créditos no âmbito da Modalidade Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes (Desenrola Brasil 3.0), tornando público o Edital de Manifestação de Interesse nº 1 do Desenrola 3.0. (DOU Seção I Ed. Extra, de 22.10.2026).
Dispensa de CNPJ e de documentos fiscais eletrônicos para nanoempreendedor e MEI
O presidente da República promulgou o Decreto nº 13.140, dispondo, no âmbito da União, sobre as hipóteses de dispensa de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e de emissão de documentos fiscais eletrônicos aplicáveis ao nanoempreendedor e ao microempreendedor individual (MEI) (DOU Seção I Ed. Extra, de 21.10.2026).
Alteração na Lei do Simples Nacional para atualizar o limite de receita bruta anual
O presidente da República sancionou a Lei Complementar nº 238, alterando a Lei Complementar nº 123, de 2006 (Lei do Simples Nacional), para atualizar o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Individual (MEI), conceder remissão de créditos de titularidade da União de sua responsabilidade e dispor sobre a aplicação da medida (DOU Seção I Ed. Extra, de 21.10.2026).
Aprovação do Regimento Interno da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental
O ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima emitiu a Portaria GM/MMA nº 1.800, aprovando o Regimento Interno da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (DOU Seção I, de 21.10.2026).
Estendida temporariamente a competência para processar e julgar recursos referentes ao IRRF
O presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) emitiu a Portaria Carf/MF nº 3.087, estendendo temporariamente a competência para processar e julgar recursos referentes ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) (DOU Seção I Ed. Extra, de 20.10.2026).
Estabelecido o Regimento Interno do Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups e ao Empreendedorismo Inovador
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação expediu a Resolução nº 1, estabelecendo o Regimento Interno do Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups e ao Empreendedorismo Inovador (DOU Seção I, de 20.10.2026).
Redução da jornada semanal e previsão de dois dias de repouso remunerado
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal adotaram a Emenda Constitucional nº 141, alterando o art. 7º da Constituição Federal para reduzir a duração máxima semanal do trabalho e prever dois dias de repouso semanal remunerado, sem qualquer redução salarial (DOU Seção I, de 19.10.2026).
Impossibilidade de redirecionamento da execução ao poder concedente (Tema 1225)
Destaque
É inviável o redirecionamento automático do cumprimento de sentença contra o poder concedente, apenas em razão de posterior insolvência da concessionária ou permissionária de serviço público, quando o ente público não foi convocado a participar da fase cognitiva da ação, por violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, arts. 506 e 513, § 5º) e ao devido processo legal (CPC, arts. 7º, 9º e 10).
Informações do Inteiro Teor
A questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos foi assim delimitada: "I. Tema Principal: Possibilidade de redirecionamento da execução a pessoa jurídica de direito público, em razão da insolvência de concessionária de serviço público, ainda que aquela não tenha participado da fase de conhecimento e não conste do título executivo judicial; II. Tema Subsidiário: Termo inicial do prazo prescricional quinquenal para fins de redirecionamento da execução contra o ente público".
O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados, por seus agentes, a terceiros. Mas a norma não prevê responsabilidade solidária ou subsidiária automática entre o poder concedente e a concessionária ou permissionária, em razão de posterior insolvência destas ou de dívidas inadimplidas por estas.
Por sua vez, a Lei nº 8.987/1995, especialmente em seus arts. 2º, II, 25 e 38, § 6º, define incumbir à concessionária ou permissionária a execução do serviço público concedido, por sua conta e risco, respondendo por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a outros terceiros, sendo que a fiscalização exercida pelo poder concedente não exclui nem atenua essa responsabilidade.
Portanto, o regime especial das concessões e permissões, previsto pelo art. 175 da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 8.987/1995, pressupõe a autonomia patrimonial da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, com a transferência a esta dos riscos e responsabilidades inerentes à exploração econômica contratada, inexistindo, em regra, garantia pública quanto às obrigações e dívidas tocantes à titular da delegação. Assim, a posterior insolvência da delegatária insere-se no risco do empreendimento assumido pelo ente privado e, por si só, não gera responsabilidade subsidiária do ente público por condenações patrimoniais impostas exclusivamente à concessionária ou permissionária.
Ainda que, em tese, se admita responsabilização do poder concedente por omissão ou falha no dever de fiscalizar (culpa in vigilando) ou por vício na escolha da concessionária ou permissionária (culpa in eligendo), tal responsabilidade não pode ser presumida, nem é automática, dependendo de prova específica da falha estatal, a ser produzida na fase de cognição da respectiva ação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal, sendo inviável sua decretação direta na fase de cumprimento de sentença.
Os arts. 506 e 513, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC) vedam que o cumprimento de sentença seja promovido em face de coobrigado ou de corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento da lide, normas que, interpretadas em conjunto com os arts. 7º, 9º e 10 do CPC inviabilizam a inclusão, na fase executiva, de sujeito que até então não integrou a relação processual, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e às garantias do devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa.
Atento à disciplina legal, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido da impossibilidade de modificação do polo passivo da ação para inclusão, na fase executiva, de corresponsáveis não convocados a juízo na fase de conhecimento, por ofensa à coisa julgada e às garantias processuais fundamentais.
Por sua vez, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADC n. 16, RE 760.931 - Tema nº 246 e RE 1.298.647 - Tema nº 1.118) afasta a responsabilização automática da Administração Pública contratante por inadimplemento de obrigações por parte de terceiros contratados, assentando a imprescindibilidade de prova da culpa estatal e a impossibilidade de inversão genérica do ônus da prova contra o poder público. Tal entendimento, por analogia, reforça a vedação de redirecionamento automático da execução ao ente concedente em razão da mera posterior insolvência da concessionária.
Portanto, o redirecionamento da execução ao poder concedente implicaria, na prática, desvirtuamento do modelo de concessões e permissões, com a transferência de riscos privados ao erário, a criação de incentivos jurídicos adversos à boa gestão dos negócios e dos contratos, bem como o estímulo à inadimplência das concessionárias, além do potencial comprometimento de políticas públicas setoriais, tudo sem amparo constitucional ou legal expresso.
Nesse contexto, firmada a impossibilidade jurídica do redirecionamento da execução em face do poder concedente não convocado a juízo na fase de conhecimento da lide, resta prejudicada, por perda de objeto, a análise do tema subsidiário relativo ao termo inicial do prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de pretensão indenizatória contra o ente público.
Assim, fixa-se a seguinte tese do Tema 1225/STJ: "É inviável o redirecionamento automático do cumprimento de sentença contra o poder concedente, apenas em razão de posterior insolvência da concessionária ou permissionária de serviço público, quando o ente público não foi convocado a participar da fase cognitiva da ação, por violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, arts. 506 e 513, § 5º) e ao devido processo legal (CPC, arts. 7º, 9º e 10)".
REsp 2.005.469-RJ, rel. ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 15.9.2026, DJEN 21.9.2026. (Tema 1225).
REsp 2.027.163-RJ, rel. ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 15.9.2026, DJEN 21.9.2026 (Tema 1225).
REsp 2.085.625-RJ, rel. ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 15.9.2026, DJEN 21.9.2026 (Tema 1225).
REsp 2.091.784-RJ, rel. ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 15.9.2026, DJEN 21.9.2026 (Tema 1225).
REsp 2.014.924-RJ, rel. ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 15.9.2026, DJEN 21.9.2026 (Tema 1225).
REsp 2.050.880-RJ, rel. ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 15.9.2026, DJEN 21.9.2026 (Tema 1225).
(Informativo de Jurisprudência do STJ nº 905).
Natureza mercantil dos stock options afasta contribuição previdenciária (Tema 1379/STJ)
Destaque
No regime do Stock Option Plan previsto no art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/1976, por se tratar de operação de natureza mercantil, conforme definido no Tema 1.226/STJ, não incidem contribuição previdenciária patronal e contribuições destinadas a terceiros no momento do exercício da opção de compra de ações, por não configurar remuneração destinada a retribuir o trabalho.
Informações do Inteiro Teor
A questão jurídica submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos é a seguinte: "Deliberar acerca da incidência, ou não, de contribuição previdenciária e de terceiros no momento em que se exerce a opção de compra de ações no âmbito do plano denominado stock option."
No caso, a parte contribuinte ajuizou ação declaratória visando a que fosse declarada "a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes autora e ré quanto à exigência, em função dos exercícios (passados e futuros) de opções de ações nos Planos de Stock Option instituído pela Companhia em 16.10.2014."
Em linhas gerais, o denominado Stock Option Plan (SOP) consiste na oferta, pela Sociedade Anônima, de opção de compra de ações em favor de seus executivos, empregados ou prestadores de serviços sob determinadas condições e com preço preestabelecido (art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/1976). O interessado, então, poderá aderir à opção e, a tempo e modo, efetivar a compra das respectivas ações, por elas pagando o preço outrora definido pela companhia. Posteriormente, já titular das ações, poderá o adquirente realizar a sua venda no mercado financeiro.
No plano infraconstitucional, o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 estabelece a contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, desde que destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma. Na mesma direção, o art. 28, I, da Lei nº 8.212/1991 define o salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso a partir da remuneração auferida, compreendida como a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados destinados a retribuir o trabalho.
Entretanto, a existência de vantagem econômica potencial ou a possibilidade de aquisição de ativo em condições previamente estabelecidas não equivale, para fins da Lei nº 8.212/1991, ao pagamento ou crédito de remuneração destinada a retribuir o trabalho.
Ao julgar os REsps nº 2.069.644-SP e 2.074.564-SP, a Primeira Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, examinou a natureza jurídica do Stock Option Plan previsto no art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/1976, para fins de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física (Tema 1226). O alicerce estabelecido naquele precedente qualificado é, portanto, a de que, no regime previsto pelo art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/1976, o exercício da opção de compra de ações configura operação de natureza mercantil.
Verifica-se, assim, que a opção de compra é voluntária e não há "remuneração paga ou creditada" ao empregado. O que se tem, no primeiro momento, é simplesmente o optante exercendo um direito que a ele foi ofertado (de aquiescer com a compra de ações nos moldes estabelecidos no SOP), somado ao dispêndio que deverá fazer do valor preestabelecido para a aquisição do bem (a ação).
À sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 20/STF, sob o rito da repercussão geral, adotou como critério, para fins de incidência de contribuição previdenciária, a habitualidade da verba.
Ademais, em outras oportunidades, o STJ fixou, há muito, o alicerce de que a incidência da contribuição previdenciária está diretamente atrelada à natureza remuneratória da verba (Temas 687, 688, 689 e 1252).
Presente a desenganada natureza mercantil, e não laboral-remuneratória, na opção de ações pelo regime Stock Option, verifica-se que sobre essa operação não incidem as contribuições previdenciárias patronais e de terceiros.
Assim, fixa-se a seguinte tese do Tema 1379/STJ: "No regime do Stock Option Plan previsto no art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/1976, por se tratar de operação de natureza mercantil, conforme definido no Tema 1.226/STJ, não incidem contribuição previdenciária patronal e contribuições destinadas a terceiros no momento do exercício da opção de compra de ações, por não configurar remuneração destinada a retribuir o trabalho."
Processo em segredo de justiça, rel. ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 14.10.2026. (Tema 1379).
Processo em segredo de justiça, rel. ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 14.10.2026 (Tema 1379).
(Informativo de Jurisprudência do STJ nº 906).
Prevenção à lavagem de dinheiro e à fraude
Projeto de Lei nº 5645/2026, de autoria do deputado Fernando Monteiro (PSD/PE), propõe alteração na Lei nº 8.383, de 1991, para assegurar às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e às demais pessoas jurídicas sujeitas a deveres legais de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à fraude o acesso isonômico, mediante convênio, às informações cadastrais não protegidas por sigilo fiscal mantidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Câmara Federal, de 21.10.2026).
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