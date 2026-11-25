A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI) abriu consulta pública, com contribuições até 19 de novembro de 2026, sobre a futura Política Estadual de Solução Consensual de Controvérsias em Contratos de Parceria.

A proposta prevê a instituição de rito e de estrutura de governança próprios para acordos a serem celebrados entre o Estado e parceiros privados e prevê quatro tipos de soluções - acordo saneador, prorrogação antecipada, relicitação e renegociação -, que poderão ser adotadas em concessões, PPPs, arrendamentos e outros contratos de parceria, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade e os requisitos específicos de cada mecanismo a serem previstos no ato normativo.

O QUE PREVÊ A PROPOSTA

A Política institucionaliza a solução consensual de controvérsias nos contratos de parceria do Estado. Desde 2021, o Estado celebra acordos com concessionárias rodoviárias para equacionar passivos regulatórios e contratuais. Contudo, o modelo até então adotado não conta com rito ou papéis institucionais predefinidos, bem como é restrito a acordos de saneamento de passivos, sem permitir a revisão estrutural de contratos defasados. A proposta busca suprir essa lacuna em duas frentes: (i) criar procedimento e governança, com uma câmara permanente coordenada pela SPI e comitês de negociação ad hoc; e (ii) institucionalizar a possibilidade de renegociação de contratos em processo competitivo aberto ao mercado, segundo os moldes já praticados em âmbito federal.

A iniciativa se inspira na solução consensual conduzida pela SecexConsenso do Tribunal de Contas da União (TCU), cuja validade está em discussão no Supremo Tribunal Federal (ADPF 1.183). Até o momento de elaboração deste informativo, prevalece a tese do Min. Relator Edson Fachin, no sentido de restringir renegociação consensual pelo Tribunal aos processos de tomada de contas especial, com a preservação dos acordos já celebrados. O julgamento está suspenso em razão de pedido de vista do Min. Dias Toffoli.

QUEM PODERÁ ADERIR?

A Política se aplicará aos contratos de parceria firmados pela Administração Pública direta do Estado, incluindo concessões e permissões de serviços públicos, parcerias público-privadas (PPPs), arrendamentos, concessões de uso e de direito real de uso e outros negócios público-privados com estrutura jurídica semelhante. O procedimento será instaurado a pedido do parceiro privado, e sua admissão dependerá do interesse do Poder Concedente.

QUAIS SOLUÇÕES ESTARÃO DISPONÍVEIS?

A Política prevê quatro soluções, que poderão ser aplicadas conforme a situação de cada contrato. Duas delas – a prorrogação antecipada e a relicitação – já contam com disciplina própria na legislação estadual, a Lei Estadual n.º 16.933/2019 e o Decreto Estadual n.º 70.240/2025, que continuarão a regê-las:

Renegociação : revisão do contrato original, alterando aspectos estruturais como investimentos, alteração de escopo, níveis de serviço, obrigações, nova tarifa ou nova forma de remuneração, taxa interna de retorno e matriz de riscos. A renegociação dependerá sempre de processo competitivo de mercado, que poderá resultar na transferência do contrato ou do controle da concessionária a um novo operador. A renegociação poderá ser utilizada em duas modalidades: Mecanismo de otimização contratual , para aprimorar as condições vigentes de contrato ainda viável em seus termos originais. Nessa modalidade, a renegociação dependerá de: (i) demonstração de vantajosidade para a Administração; (ii) comprovação da capacidade técnica, econômica e financeira do parceiro privado para executar o contrato renegociado; (iii) realização de processo competitivo de mercado; e (iv) definição da forma de equacionamento dos desequilíbrios e passivos regulatórios; e Mecanismo de solução consensual , para sanear contrato de parceria cuja execução seja inviável em seus termos originais, inclusive mediante resolução amigável de controvérsias. Além dos requisitos acima, deverá ser demonstrado que a renegociação é imprescindível para assegurar a continuidade e a viabilidade do contrato e que sua preservação é preferível à extinção e à realização de nova licitação.

: revisão do contrato original, alterando aspectos estruturais como investimentos, alteração de escopo, níveis de serviço, obrigações, nova tarifa ou nova forma de remuneração, taxa interna de retorno e matriz de riscos. A renegociação dependerá sempre de processo competitivo de mercado, que poderá resultar na transferência do contrato ou do controle da concessionária a um novo operador. A renegociação poderá ser utilizada em duas modalidades: Acordo saneador : firmado com o objetivo de equacionar passivos regulatórios e controvérsias já existentes e de definir consensualmente a forma de sua recomposição. Não tem o condão de alterar as bases contratuais.

: firmado com o objetivo de equacionar passivos regulatórios e controvérsias já existentes e de definir consensualmente a forma de sua recomposição. Não tem o condão de alterar as bases contratuais. Prorrogação antecipada : estende antecipadamente a vigência do contrato, associada à inclusão de novos investimentos ou à mitigação ou resolução de desequilíbrios econômico-financeiros acumulados durante o primeiro ciclo contratual.

: estende antecipadamente a vigência do contrato, associada à inclusão de novos investimentos ou à mitigação ou resolução de desequilíbrios econômico-financeiros acumulados durante o primeiro ciclo contratual. Relicitação: substituição do contrato original, encerrando consensualmente a avença e permitindo a celebração de um novo contrato, em novas condições, mediante licitação. Nos termos da legislação estadual, a adesão à relicitação implica, entre outras consequências o impedimento de participação, na nova licitação, do contratado e dos acionistas titulares de ao menos 20% do capital votante, garantida a indenização pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados, com retomada de processo de caducidade se a relicitação não for concluída em 24 meses.

TEMAS PASSÍVEIS DE ACORDO

Conforme prevê a Nota Técnica objeto da Consulta Pública, poderão ser objeto de solução consensual as controvérsias sobre a interpretação, a aplicação e a alteração dos contratos que envolvam direitos que admitam autocomposição - como desequilíbrio econômico-financeiro, inadimplementos e penalidades, indicadores de desempenho, investimentos e remuneração e indenizações por extinção do contrato.

Além disso, cada mecanismo terá requisitos próprios a serem previstos pela norma que vier a ser editada pela SPI – como a demonstração de vantajosidade para a Administração e, na renegociação, a comprovação da capacidade técnica, econômica e financeira do parceiro privado e a realização de processo competitivo de mercado.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

De acordo com a Nota Técnica, a estrutura de governança da Política envolveria duas instâncias:

CONSENSO -SP: A primeira é a Câmara Permanente de Solução Consensual de Controvérsias em Contratos de Parceria (CONSENSO-SP), responsável por coordenar a implementação das soluções consensuais. Ela será composta por um membro da SPI; um membro da PGE-SP e um membro de cada uma das seguintes agências estaduais, com atuação restrita aos casos de seu campo funcional: Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP); Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP); e Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-ÁGUAS). Caberá à CONSENSO-SP, em especial, analisar a admissibilidade dos pedidos, designar o comitê de negociação ad hoc e receber o relatório final do comitê, para ciência.

A primeira é a Câmara Permanente de Solução Consensual de Controvérsias em Contratos de Parceria (CONSENSO-SP), responsável por coordenar a implementação das soluções consensuais. Ela será composta por um membro da SPI; um membro da PGE-SP e um membro de cada uma das seguintes agências estaduais, com atuação restrita aos casos de seu campo funcional: Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP); Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP); e Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-ÁGUAS). Caberá à CONSENSO-SP, em especial, analisar a admissibilidade dos pedidos, designar o comitê de negociação ad hoc e receber o relatório final do comitê, para ciência. Comitês de Negociação: A segunda instância corresponde aos comitês de negociação ad hoc, instituídos para cada uma das controvérsias submetidas à CONSENSO-SP e compostos por representantes da SPI, da agência reguladora competente e da PGE-SP.

PROCEDIMENTO

De acordo com a proposta que consta da Nota Técnica, a celebração de acordos via CONSENSO-SP seguirá procedimento de cinco etapas:

Pedido : o procedimento será instaurado por solicitação do parceiro privado à CONSENSO-SP, instruída, entre outros, com os seguintes elementos: a descrição da controvérsia e a avaliação de sua materialidade, do risco envolvido e de sua relevância; os resultados pretendidos; os mecanismos de solução consensual cabíveis; e a relação dos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em curso ou encerrados, que versem sobre a controvérsia.

: o procedimento será instaurado por solicitação do parceiro privado à CONSENSO-SP, instruída, entre outros, com os seguintes elementos: a descrição da controvérsia e a avaliação de sua materialidade, do risco envolvido e de sua relevância; os resultados pretendidos; os mecanismos de solução consensual cabíveis; e a relação dos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em curso ou encerrados, que versem sobre a controvérsia. Decisão de Admissibilidade : a CONSENSO-SP analisará a admissibilidade, após manifestação preliminar do Poder Concedente sobre seu interesse na solução consensual. O pedido será inadmitido se: (i) não versar sobre questão passível de solução consensual; (ii) se não houver interesse do Poder Concedente; (iii) se apresentar risco técnico, econômico-financeiro ou jurídico relevante; ou (iv) se o pedido apresentado pelo privado tiver fins meramente protelatórios. Admitido o pedido, a agência reguladora ou o Poder Concedente poderão suspender os processos administrativos sobre a controvérsia.

: a CONSENSO-SP analisará a admissibilidade, após manifestação preliminar do Poder Concedente sobre seu interesse na solução consensual. O pedido será inadmitido se: (i) não versar sobre questão passível de solução consensual; (ii) se não houver interesse do Poder Concedente; (iii) se apresentar risco técnico, econômico-financeiro ou jurídico relevante; ou (iv) se o pedido apresentado pelo privado tiver fins meramente protelatórios. Admitido o pedido, a agência reguladora ou o Poder Concedente poderão suspender os processos administrativos sobre a controvérsia. Negociação via Comitê : o comitê de negociação ad hoc conduzirá as tratativas com o parceiro privado e poderá solicitar pareceres aos órgãos competentes e propor a contratação de estudos especializados. Ao final, o comitê elaborará relatório com o resumo das tratativas, a análise preliminar de viabilidade e vantajosidade da proposta, além das minutas dos instrumentos jurídicos. Não havendo proposta de acordo, o relatório exporá os motivos da divergência.

: o comitê de negociação ad hoc conduzirá as tratativas com o parceiro privado e poderá solicitar pareceres aos órgãos competentes e propor a contratação de estudos especializados. Ao final, o comitê elaborará relatório com o resumo das tratativas, a análise preliminar de viabilidade e vantajosidade da proposta, além das minutas dos instrumentos jurídicos. Não havendo proposta de acordo, o relatório exporá os motivos da divergência. Análises Técnica e Jurídica : a proposta resultante do Comitê será submetida à análise técnica da agência reguladora competente, inclusive quanto à vantajosidade para a Administração Pública, e à análise de legalidade do órgão jurídico competente.

: a proposta resultante do Comitê será submetida à análise técnica da agência reguladora competente, inclusive quanto à vantajosidade para a Administração Pública, e à análise de legalidade do órgão jurídico competente. Decisão do Poder Concedente: o Poder Concedente decidirá o mérito do acordo, segundo critérios de oportunidade e conveniência, podendo determinar a retomada das negociações após a formalização da primeira proposta de acordo. Aprovada a proposta, total ou parcialmente, serão celebrados os instrumentos jurídicos necessários, como o termo aditivo. Toda a instrução ficará documentada e disponível ao controle externo do Tribunal de Contas do Estado.

Vale destacar que, de acordo com a proposta que consta da Nota Técnica da SPI, os documentos produzidos no procedimento, como atas, propostas e pareceres, não poderão ser utilizados para finalidades diversas da solução consensual, como em litígios entre as partes. Além disso, a Nota Técnica prevê que as premissas técnicas e jurídicas adotadas não vincularão as partes além do acordado nem constituirão precedente para outras controvérsias.

RENEGOCIAÇÃO: DISCIPLINA DO PROCESSO COMPETITIVO

Conforme a proposta da SPI submetida à consulta pública, como a renegociação altera as bases do contrato, seu resultado deverá ser validado pelo mercado. A Nota Técnica justifica a exigência pela existência de assimetria informacional favorecendo a concessionária, que conhece melhor os custos e a demanda do ativo e poderia usar essa vantagem para obter condições acima das de mercado.

Por isso, toda renegociação dependerá de processo competitivo, em uma de duas formas:

Processo competitivo para execução de investimento , aplicável quando a renegociação envolver apenas a inclusão de investimentos adicionais a cargo do parceiro privado. Nesse caso, somente a contratação do investimento em si será submetida a disputa, com o ajuste do valor do reequilíbrio devido à concessionária em razão do investimento incorporado, mantida a mesma concessionária. A Nota Técnica não detalha, contudo, a dinâmica desse processo nem as consequências de um terceiro sagrar-se vencedor. A referência à “contratação do investimento” sugere que o vencedor seria contratado para executá-lo, gerando contrato apartado a ser celebrado pelo Estado ou pela Concessionária, como subcontratação.

, aplicável quando a renegociação envolver apenas a inclusão de investimentos adicionais a cargo do parceiro privado. Nesse caso, somente a contratação do investimento em si será submetida a disputa, com o ajuste do valor do reequilíbrio devido à concessionária em razão do investimento incorporado, mantida a mesma concessionária. A Nota Técnica não detalha, contudo, a dinâmica desse processo nem as consequências de um terceiro sagrar-se vencedor. A referência à “contratação do investimento” sugere que o vencedor seria contratado para executá-lo, gerando contrato apartado a ser celebrado pelo Estado ou pela Concessionária, como subcontratação. Processo competitivo para transferência da parceria, aplicável quando a renegociação implicar alteração mais abrangente do contrato, como a incorporação de novos bens, infraestruturas, áreas, trechos ou serviços, com o objetivo de verificar se há outros interessados em assumir o contrato renegociado. Nesse caso, o objeto da disputa, definido pelo Poder Concedente, poderá ser a transferência do contrato a uma nova sociedade de propósito específico (SPE), que substituirá a concessionária atual, ou a alienação das ações representativas do controle da SPE atual, hipótese em que o vencedor adquirirá o controle da própria concessionária, assumindo seus ativos e passivos remanescentes.

Diferentemente do modelo federal, em que a concessionária atual pode participar do processo competitivo, a proposta da SPI veda a participação da concessionária, de seu controlador e das empresas de seu grupo econômico na disputa. Em contrapartida, antes da competição, a concessionária apresentará proposta definitiva e vinculante, que servirá de parâmetro mínimo de vantajosidade a ser superado pelos interessados. Segundo a Nota Técnica, o processo de renegociação será dividido em seis etapas:

Valor econômico do contrato atual : o valor atribuível aos acionistas atuais será calculado a partir do contrato vigente, sem os efeitos da renegociação, pelo valor presente líquido (VPL) dos fluxos de caixa futuros, conforme o modelo de transferência adotado: (a) na transferência do contrato, pelo VPL do fluxo de caixa do projeto; e (b) na venda das ações da SPE, pelo VPL do fluxo de caixa do acionista.

: o valor atribuível aos acionistas atuais será calculado a partir do contrato vigente, sem os efeitos da renegociação, pelo valor presente líquido (VPL) dos fluxos de caixa futuros, conforme o modelo de transferência adotado: (a) na transferência do contrato, pelo VPL do fluxo de caixa do projeto; e (b) na venda das ações da SPE, pelo VPL do fluxo de caixa do acionista. Apuração de haveres e deveres : os créditos e débitos regulatórios e judiciais entre o Estado e a concessionária serão considerados pelo seu valor esperado, isto é, ponderados pela probabilidade de êxito de cada parte, e não pelo seu valor nominal. O saldo líquido, se favorável à concessionária, será acrescido ao valor econômico do contrato e, se desfavorável, dele será deduzido, chegando-se ao valor devido aos acionistas atuais.

: os créditos e débitos regulatórios e judiciais entre o Estado e a concessionária serão considerados pelo seu valor esperado, isto é, ponderados pela probabilidade de êxito de cada parte, e não pelo seu valor nominal. O saldo líquido, se favorável à concessionária, será acrescido ao valor econômico do contrato e, se desfavorável, dele será deduzido, chegando-se ao valor devido aos acionistas atuais. Remodelagem do contrato : o Poder Concedente definirá o novo modelo econômico-financeiro do contrato, com novos investimentos e regras atualizadas de obrigações, remuneração, matriz de riscos, penalidades e reequilíbrio. A Nota Técnica não esclarece, contudo, qual instância conduzirá essa modelagem – se o próprio comitê de negociação ou se o Poder Concedente e a agência reguladora fora do comitê–, nem como as etapas da renegociação se articulam com o procedimento geral de solução consensual.

: o Poder Concedente definirá o novo modelo econômico-financeiro do contrato, com novos investimentos e regras atualizadas de obrigações, remuneração, matriz de riscos, penalidades e reequilíbrio. A Nota Técnica não esclarece, contudo, qual instância conduzirá essa modelagem – se o próprio comitê de negociação ou se o Poder Concedente e a agência reguladora fora do comitê–, nem como as etapas da renegociação se articulam com o procedimento geral de solução consensual. Oferta da concessionária : definidos pelo Estado a referência econômica e a vantagem mínima esperada, a concessionária poderá oferecer, ainda na fase de negociação e antes do processo competitivo, vantagem econômica adicional em relação à referência estabelecida (ágio negocial), por meio de proposta definitiva e vinculante. Caso transcorram mais de 180 dias entre a apresentação da oferta final e a publicação do edital do processo competitivo, a concessionária poderá revisar sua proposta, de modo a adequá-la às circunstâncias vigentes na data da publicação.

: definidos pelo Estado a referência econômica e a vantagem mínima esperada, a concessionária poderá oferecer, ainda na fase de negociação e antes do processo competitivo, vantagem econômica adicional em relação à referência estabelecida (ágio negocial), por meio de proposta definitiva e vinculante. Caso transcorram mais de 180 dias entre a apresentação da oferta final e a publicação do edital do processo competitivo, a concessionária poderá revisar sua proposta, de modo a adequá-la às circunstâncias vigentes na data da publicação. Teste de mercado : a proposta final da concessionária será submetida, como cenário base, a leilão público, do qual não poderão participar o controlador atual nem as empresas de seu grupo econômico. O edital será publicado pelo Estado, e as informações sobre a SPE e o contrato serão disponibilizadas aos interessados, com due diligence supervisionada pela agência reguladora. Uma proposta válida superior à oferta do incumbente determinará a transferência, sem direito de cobertura pela concessionária atual.

: a proposta final da concessionária será submetida, como cenário base, a leilão público, do qual não poderão participar o controlador atual nem as empresas de seu grupo econômico. O edital será publicado pelo Estado, e as informações sobre a SPE e o contrato serão disponibilizadas aos interessados, com due diligence supervisionada pela agência reguladora. Uma proposta válida superior à oferta do incumbente determinará a transferência, sem direito de cobertura pela concessionária atual. Resultado: sem proponentes, o incumbente permanecerá no contrato renegociado, nas condições que ofereceu. Havendo proposta superior, o vencedor assumirá o contrato ou o controle da concessionária, conforme a modelagem adotada, e pagará ao controlador ou à concessionária o saldo positivo da apuração de haveres e deveres, se houver, sendo eventual ágio destinado ao Estado.

COMO PARTICIPAR DA CONSULTA PÚBLICA

As contribuições devem enviadas até 19 de novembro de 2026 por meio do formulário-modelo anexo ao Regulamento da Consulta Pública, exclusivamente para o e-mail [email protected].

Sem prejuízo de contribuições sobre qualquer aspecto da Nota Técnica, espera-se receber manifestações especialmente sobre treze itens temáticos: (i) o âmbito de aplicação da Política e as questões passíveis de solução consensual; (ii) a estrutura de governança; (iii) as etapas do procedimento e os requisitos de admissibilidade; (iv) os mecanismos de solução consensual e seus requisitos; (v) as modalidades de renegociação; (vi) o cálculo do valor econômico do contrato atual; (vii) a apuração de haveres e deveres; (viii) a remodelagem do contrato; (ix) a oferta da concessionária e a vedação à participação do controlador no processo competitivo; (x) as regras do leilão; (xi) a escolha entre alienação do controle e transferência do contrato; (xii) o processo competitivo para execução de investimento; e (xiii) os mecanismos de proteção propostos e eventuais riscos não endereçados.

A Equipe de Direito Público e Infraestrutura do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o tema.

* Este conteúdo foi produzido com a participação da estagiária Isabelli Sales