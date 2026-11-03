Regularidade ambiental como condição de crédito: o que o PRODES muda para o produtor rural a partir de 2027

As regras do crédito rural passaram a incorporar uma nova camada de verificação socioambiental. As Resoluções CMN nº 5.193/2024 e nº 5.268/2025, posteriormente alteradas pela Resolução CMN nº 5.303/2026, modificaram a Seção 9 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR). Com isso, a instituição financeira deve verificar se houve supressão de vegetação nativa após 31 de julho de 2019 no imóvel em que será conduzido o empreendimento financiado. A consulta é feita à lista disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), elaborada a partir do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros (BiomasBR), que utiliza os dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A exigência chegou a vigorar em 1º de abril de 2026 para imóveis com área superior a quatro módulos fiscais. Diante das dificuldades verificadas logo nas primeiras semanas de aplicação, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução nº 5.303, de 12 de maio de 2026, que reescalonou o cronograma conforme o porte do imóvel: a exigência terá início em 4 de janeiro de 2027 para imóveis com área superior a quinze módulos fiscais; em 1º de julho de 2027 para imóveis com área superior a quatro e de até quinze módulos fiscais; e em 3 de janeiro de 2028 para imóveis com até quatro módulos fiscais. Este último prazo aplica-se também aos assentamentos da reforma agrária e aos territórios de povos e comunidades tradicionais cujo CAR corresponda ao perímetro de uso coletivo.

O adiamento, contudo, não alterou a lógica da regra. O marco temporal de 31 de julho de 2019 foi mantido, e a lista do MMA já está publicada e é atualizada periodicamente. O período até a entrada em vigor deve ser compreendido como uma janela para diagnóstico e regularização. Encerrada essa janela, a análise de crédito para custeio, investimento, comercialização e demais modalidades passará a considerar, antes da liberação dos recursos, as informações territoriais e de monitoramento ambiental do imóvel.

A base elaborada pelo MMA resulta do cruzamento entre os perímetros dos imóveis inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e os polígonos de desmatamento identificados pelo PRODES. A metodologia também considera a situação do CAR e aponta cadastros suspensos ou cancelados, hipótese em que o apontamento independe da extensão da supressão. Conforme a Nota Explicativa do MMA, fundamentada no Voto CMN nº 82/2025, a restrição incide quando a supressão de vegetação nativa no imóvel for superior a 6,25 hectares na Amazônia; a 5 hectares no Cerrado e no Pantanal; e a 2 hectares na Mata Atlântica, no Pampa e na Caatinga. Para imóveis situados em mais de um bioma, prevalece o maior limite.

O ponto central para empresas, produtores, cooperativas, tradings e financiadores é que o apontamento geoespacial exige análise técnica e jurídica individualizada. A Nota Explicativa do MMA afirma expressamente que a sobreposição entre polígonos do PRODES e os limites de imóveis registrados no SICAR não configura, por si só, presunção de ilegalidade ou infração ambiental. Segundo o órgão, a avaliação da conformidade legal depende de fatores adicionais, como a existência de autorizações válidas e o contexto jurídico aplicável.

A distinção é relevante porque uma sobreposição pode decorrer, entre outras situações, de intervenção previamente autorizada pelo órgão ambiental competente, de divergência de perímetro ou inconsistência no CAR, de erro de classificação do uso do solo ou de questão relacionada a imóvel de terceiro. A análise do caso concreto exige o confronto entre as geometrias utilizadas, a matrícula e o memorial descritivo do imóvel, o CAR, as autorizações de supressão de vegetação, as licenças, os documentos de regularização e as demais evidências técnicas disponíveis.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem manifestado preocupação com o uso de dados de sensoriamento remoto nas operações de crédito. Segundo a entidade, o sistema não diferencia automaticamente supressões autorizadas de desmatamento ilegal e está sujeito a limitações relacionadas a sobreposições territoriais e à atualização das bases. Em 15 de abril de 2026, a CNA pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão cautelar das resoluções nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.228, proposta em 2025 contra o Decreto nº 12.189/2024 e sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes. A entidade sustenta que a restrição prévia ao crédito afronta o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o direito de propriedade. No Congresso Nacional, tramita o Projeto de Decreto Legislativo nº 169/2026, que busca sustar os dispositivos das Resoluções CMN nº 5.193/2024 e nº 5.268/2025.

O posicionamento do governo federal no processo mostra como a regra deve ser lida. Nas informações prestadas pelo Presidente do CMN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirmou que a conformidade ambiental do imóvel rural constitui variável relevante para a avaliação do risco de crédito, porque embargos, restrições ao uso produtivo da área e exigências de rastreabilidade afetam a comercialização e o fluxo de caixa da atividade financiada (Informação nº 7/2026/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-MF). A Advocacia-Geral da União acrescentou que o desmatamento ilegal gera o poder-dever do IBAMA de embargar a área, o que compromete a capacidade de pagamento do mutuário e expõe as carteiras das instituições financeiras a risco sistêmico. Para a União, a AGU e a PGR, a verificação do PRODES não é sanção, mas critério objetivo de elegibilidade e de gestão de risco de crédito.

Essa qualificação tem consequências práticas. Ao negar natureza sancionatória à regra, o governo afasta também as garantias do processo administrativo sancionador, como o contraditório prévio e a presunção de inocência, e desloca a discussão para o campo da prova: cabe ao produtor demonstrar, com documentos e evidências técnicas, que o apontamento não representa risco para a operação, sem que o MCR fixe prazo para a instituição financeira analisar essa documentação. Tratada como risco de crédito, a conformidade ambiental tende ainda a ser incorporada às políticas internas de risco socioambiental dos bancos, que podem ir além do mínimo regulatório e alcançar operações com recursos livres, garantias e renovações. O pedido da CNA, por sua vez, enfrenta resistência: CMN, AGU e PGR sustentam que as resoluções não guardam identidade com o decreto originalmente impugnado, e a Resolução CMN nº 5.303/2026 esvaziou a urgência alegada.

Independentemente do desfecho dessas iniciativas, a regra já exige planejamento. Empresas que dependem de crédito para custeio ou investimento, oferecem imóveis rurais em garantia, operam por meio de arrendamento ou mantêm cadeias de fornecedores rurais devem antecipar a identificação de eventuais apontamentos na lista do MMA e organizar a documentação pertinente. A verificação preventiva reduz o risco de que uma divergência territorial ou documental venha a ser identificada apenas no momento da contratação ou da renovação do financiamento.

A resposta adequada passa pela preparação de um dossiê técnico-jurídico com os elementos necessários à demonstração da regularidade ambiental da área. O próprio MCR, na redação dada pela Resolução CMN nº 5.303/2026, admite, entre outros documentos, a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) emitida nos termos da Resolução Conama nº 510/2025; a Autorização para Uso Alternativo do Solo (UAS), ou ato equivalente emitido com base no art. 26 da Lei federal nº 12.651/2012, desde que expedida antes de 15 de março de 2026; e o Termo de Compromisso Ambiental firmado com o órgão ambiental estadual, nos termos do art. 79-A da Lei federal nº 9.605/1998. Nos casos de apontamento indevido, o dossiê deve reunir laudo técnico e evidências que demonstrem, por exemplo, erro de sobreposição, classificação indevida de área consolidada ou em pousio, ou falha na identificação do uso do solo.

A integração entre dados ambientais e crédito rural amplia a importância da governança territorial e documental no agronegócio. Mais do que reagir a uma negativa ou a uma exigência de última hora, empresas e produtores devem conhecer previamente a situação de seus imóveis nas bases públicas, validar a consistência de seus cadastros e manter organizadas as autorizações e as provas de regularidade aplicáveis a cada operação.