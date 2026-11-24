ARTICLE · 24 NOVEMBER 2026
UOL | CADE Nega Consulta Da Abrainc Sobre Dispensa De Notificação Prévia Na Compra De Imóveis
CADE's decision to deny Abrainc's consultation regarding exemption from prior notification in real estate asset acquisitions reinforces the importance of competitive analysis in operations involving land and properties intended for development projects. The ruling clarifies that land acquisitions by developers meeting legal revenue criteria remain subject to mandatory notification, while future objective criteria or exemption scenarios may be addressed through specific agency resolutions.
A decisão do CADE de negar a consulta da Abrainc sobre a dispensa de notificação prévia na aquisição de ativos imobiliários reforça a relevância da análise concorrencial em operações envolvendo terrenos e imóveis destinados a empreendimentos.
Em matéria publicada pelo UOL, nosso sócio Ricardo Gaillard analisou o tema. A publicação aborda o entendimento do CADE de que a aquisição de terrenos por incorporadoras que atingem os critérios legais de faturamento continua sujeita à notificação obrigatória, além de destacar que eventuais critérios mais objetivos ou hipóteses de isenção poderão ser discutidos futuramente por meio de resolução específica do órgão.
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