ARTICLE · 24 NOVEMBER 2026
Fondo de Asistencia Laboral: nueva fecha de inicio y período de carencia más extenso
El Poder Ejecutivo ha emitido un nuevo decreto que modifica significativamente el cronograma de implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), postergando su entrada en vigencia y extendiendo el período de carencia para los aportes de los empleadores. Estos cambios representan ajustes importantes en la política laboral que afectarán a empresas y trabajadores en el país.
El Poder Ejecutivo Nacional volvió a postergar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período de carencia. El régimen comenzará a regir el 1° de diciembre de 2026, en lugar del 1° de noviembre, y el FAL no podrá utilizarse para afrontar pagos por desvinculaciones hasta que la empresa haya integrado, como mínimo, doce (12) contribuciones mensuales completas y consecutivas.
Para las empresas, esto implica dos cosas: un mes adicional para terminar de prepararse y, sobre todo, que durante todo el año 2027 los costos de las desvinculaciones seguirán a cargo exclusivo del empleador.
¿Qué cambia?
- Nueva fecha de inicio: el régimen del FAL entra en vigencia el 1° de diciembre de
- Carencia de 12 meses: el período mínimo durante el cual el FAL no cubre pagos por terminación pasa de 6 a 12 períodos mensuales.
Un mes más para implementar:
La postergación responde a pedidos de las cámaras de fondos comunes de inversión, fideicomisos y agentes de bolsa, que señalaron que la instrumentación de los vehículos todavía requiere adecuar procedimientos, sistemas y pruebas operativas.
El nuevo plazo agota el margen de prórroga que la ley otorgó al Poder Ejecutivo (seis meses desde el 1° de junio de 2026), por lo que una nueva postergación ya no podría disponerse por decreto.
Período de carencia: ¿cómo se computa ahora?
El período de carencia es la etapa inicial en la que el FAL acumula recursos antes de comenzar a atender los pagos por desvinculaciones laborales. Con el cambio:
- Duración: al menos 12 períodos mensuales de devengo y pago, completos y
- Inicio del cómputo: el mes calendario en que ARCA registre la efectiva integración de la primera contribución de la empresa al FAL; no la fecha de vigencia general del régimen.
- Alcance: la extensión es de carácter general y alcanza a todos los empleadores
Próximos pasos para empleadores:
- Completar la elección de la entidad habilitada, la apertura de la cuenta individual y la validación del ID FAL.
- Prever fondos propios para los pagos por terminación laboral del próximo año.
- Monitorear la adecuación de la reglamentación de ARCA y de la Secretaría de
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