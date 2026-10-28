Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann VIETNAMS RECHENZENTREN – WAS SIE VOR INVESTITION, BAU UND BETRIEB UNBEDINGT WISSEN MÜSSEN

Vietnam bewegt sich rasch in die nächste Phase seiner digitalen Entwicklung.

Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, digitales Banking, E-Commerce, intelligente Fertigung, 5G und das Internet der Dinge erzeugen einen enormen Bedarf an Rechenkapazitäten und sicherer Datenspeicherung. Gleichzeitig strebt Vietnam danach, in der technologischen Wertschöpfungskette weiter aufzusteigen und sich als zunehmend bedeutende digitale und Hightech-Wirtschaft in Südostasien zu etablieren.

All dies erfordert etwas, das bei Diskussionen über die digitale Wirtschaft häufig übersehen wird: physische Infrastruktur.

Und einer der wichtigsten Bestandteile dieser Infrastruktur werden Rechenzentren sein.

Für internationale Investoren, Hyperscaler, Cloud-Anbieter, Infrastrukturfonds und Technologieunternehmen verdient Vietnam daher besondere Aufmerksamkeit. Wer jedoch eine größere Investition in ein Rechenzentrum plant, sollte von Anfang an verstehen, dass es sich dabei nicht lediglich um ein Immobilienentwicklungsprojekt mit einigen Servern darin handelt.

Ein Rechenzentrum in Vietnam vereint Investitionsrecht, Telekommunikationsregulierung, Grundstücksrecht, Stromversorgung, Baurecht, Umweltanforderungen, Brandschutz, Cybersicherheit, Datenschutz und steuerliche Fragestellungen.

Alle diese Themen sind wichtig.

Wenn ich jedoch den Aspekt benennen müsste, der für Großprojekte künftig immer entscheidender werden dürfte, wäre die Antwort sehr einfach:

Strom.

Vietnam öffnet die Tür

Die rechtliche und politische Ausrichtung Vietnams hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert.

Das Telekommunikationsgesetz von 2023 hat erstmals einen spezifischen regulatorischen Rahmen für Rechenzentrums- und Cloud-Computing-Dienstleistungen geschaffen. Besonders wichtig für internationale Investoren ist, dass Vietnam keine ausdrückliche Obergrenze für ausländische Beteiligungen an Unternehmen vorsieht, die diese Dienstleistungen erbringen.

Das bedeutet, dass ein ausländischer Investor grundsätzlich ein zu 100 % ausländisch gehaltenes Rechenzentrumsunternehmen in Vietnam gründen kann, abhängig von den konkreten Tätigkeiten des jeweiligen Projekts.

Dies ist ein wichtiges Signal.

Vietnam hat zudem den allgemeinen Rechtsrahmen für die digitale Wirtschaft weiter gestärkt. Das Gesetz über die digitale Technologieindustrie, das im Jahr 2025 verabschiedet wurde und am 1. Januar 2026 in Kraft trat, schafft eine weitere rechtliche Grundlage für die Entwicklung digitaler Technologieinfrastrukturen.

Auch das neue Investitionsgesetz, das am 1. März 2026 in Kraft trat, sowie die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen sind für Investoren relevant, die groß angelegte digitale Infrastrukturprojekte in Betracht ziehen.

Die Richtung ist klar: Vietnam möchte mehr Investitionen in hochentwickelte digitale Infrastruktur anziehen.

Ein offenes Investitionsumfeld bedeutet jedoch nicht, dass die Entwicklung eines Rechenzentrums einfach ist.

Die Frage der ausländischen Beteiligung ist lediglich der erste Schritt.

Die Investitionsstruktur auf das Projekt ausrichten

Eine der frühesten Entscheidungen betrifft die Strukturierung der Investition.

Ein ausländischer Investor kann eine eigene vietnamesische Projektgesellschaft gründen, mit einem vietnamesischen Partner zusammenarbeiten, ein bestehendes Unternehmen oder Projekt erwerben oder eine andere geeignete Investitionsstruktur wählen.

Es gibt keine allgemeingültig richtige Lösung.

Ein vietnamesischer Partner kann lokale Entwicklungsexpertise, bestehende Beziehungen zu Grundstücken oder Infrastruktur sowie Erfahrung im Umgang mit den zuständigen Behörden einbringen. Ein vollständig ausländisch kontrolliertes Unternehmen kann hingegen größere Kontrolle über Unternehmensführung, Betrieb und Technologie ermöglichen. Ein Erwerb kann die Entwicklungszeit verkürzen, bringt jedoch historische Haftungsrisiken und Due-Diligence-Herausforderungen mit sich.

Der entscheidende Punkt ist, die Wahl der Unternehmensstruktur nicht isoliert zu treffen.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte der Investor verstehen, wer die Kontrolle über das Grundstück ausübt, wem die Rechenzentrumsanlagen gehören werden, wer den Stromanschluss sichert, wer die Verträge mit den Kunden abschließt, wer gegebenenfalls regulierte Dienstleistungen erbringt und wer für die Einholung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Genehmigungen verantwortlich sein wird.

Die rechtliche Struktur sollte der wirtschaftlichen und technischen Realität des Projekts folgen – nicht umgekehrt.

Das richtige Grundstück bedeutet weit mehr als nur die Lage

Bei einer klassischen Immobilieninvestition kann die Lage der entscheidende Faktor sein.

Bei einem Rechenzentrum ist die Analyse deutlich komplexer.

Selbstverständlich benötigt der Investor gesicherte Grundstücksrechte, einen geeigneten Nutzungszweck und eine ausreichende Restlaufzeit für die wirtschaftliche Lebensdauer des Projekts. Raumplanung, Baurechte, Zufahrtsmöglichkeiten, Umweltauflagen und bestehende Belastungen erfordern eine sorgfältige Due Diligence.

Doch die physischen Eigenschaften des Standorts sind ebenso wichtig.

Kann ausreichend Strom bereitgestellt werden? Gibt es genügend Platz für Umspannwerke und andere Infrastruktureinrichtungen? Kann das Projekt über mehrere Glasfaseranbindungen verfügen? Besteht ein Hochwasserrisiko? Welche Kühllösung wird erforderlich sein? Kann die Anlage später erweitert werden?

Diese Fragen müssen gemeinsam betrachtet werden.

Ein Standort kann auf dem Papier hervorragend aussehen und dennoch für ein großes Rechenzentrum ungeeignet sein.

Bei einem langfristigen Projekt sollte der Investor außerdem sicherstellen, dass die Laufzeit der Grundstücksnutzungsrechte dem erwarteten Investitionshorizont entspricht. Hunderte Millionen US-Dollar in hochentwickelte digitale Infrastruktur zu investieren, während Unsicherheit über die zugrunde liegenden Grundstücksrechte besteht, würde ein offensichtliches strukturelles Risiko schaffen.

Ein Standort kann auf dem Papier hervorragend erscheinen und sich dennoch als ungeeignet für ein großes Rechenzentrumsprojekt erweisen.

Bei einem langfristigen Projekt sollte der Investor zudem sicherstellen, dass die Laufzeit der Grundstücksnutzungsrechte dem erwarteten Investitionshorizont entspricht. Hunderte Millionen Dollar in hochentwickelte digitale Infrastruktur zu investieren, während Unsicherheit hinsichtlich der zugrunde liegenden Grundstücksrechte besteht, würde ein offensichtliches strukturelles Risiko schaffen.

Strom kommt vor dem Gebäude

Dies ist meines Erachtens einer der wichtigsten Punkte für jeden, der eine größere Investition in ein Rechenzentrum in Vietnam in Betracht zieht.

Sichern Sie sich nicht zuerst ein Grundstück und stellen Sie die Frage nach der Stromversorgung erst danach.

Große Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen an Elektrizität. Der Ausbau künstlicher Intelligenz wird diese Thematik noch weiter in den Vordergrund rücken.

Bevor ein Investor daher erhebliche finanzielle Mittel bindet, muss er wissen, wie viel Strom tatsächlich verfügbar ist, wann dieser bereitgestellt werden kann, welche Netzinfrastruktur erforderlich ist, wer notwendige Netzausbauten finanzieren wird und welcher Grad an Redundanz realistisch erreicht werden kann.

Das Versprechen, dass Strom irgendwann verfügbar sein wird, ist nicht gleichbedeutend mit einer bankfähigen und verlässlichen Stromversorgung.

Die Fragestellung verändert sich zudem dadurch, dass große internationale Technologieunternehmen zunehmend eigene Verpflichtungen hinsichtlich erneuerbarer Energien und der Reduzierung von CO₂-Emissionen verfolgen.

Vietnam hat einen Rechtsrahmen für direkte Stromabnahmeverträge zwischen Erzeugern erneuerbarer Energien und großen Stromverbrauchern geschaffen. Dieser durch das Dekret Nr. 57/2025/ND-CP eingeführte und anschließend weiterentwickelte Rahmen könnte für große digitale Infrastrukturprojekte zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Dadurch verändert sich die Frage, die Investoren stellen sollten.

Sie lautet nicht mehr lediglich:

Kann ich ausreichend Strom beziehen?

Vielmehr sollte sie lauten:

Kann ich während der gesamten Laufzeit dieser Investition ausreichend zuverlässigen, wettbewerbsfähig bepreisten und zunehmend CO₂-armen Strom beziehen?

Für ein Hyperscale-Rechenzentrum kann die Antwort auf diese Frage über die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts entscheiden.

Verstehen Sie genau, welches Geschäft Sie tatsächlich betreiben

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen dem Eigentum an der Infrastruktur und der Erbringung von Dienstleistungen über diese Infrastruktur.

Das vietnamesische Telekommunikationsgesetz regelt ausdrücklich Rechenzentrums- und Cloud-Computing-Dienstleistungen. Investoren müssen daher sorgfältig prüfen, welche Tätigkeiten die vietnamesische Gesellschaft tatsächlich ausüben wird.

Wird sie lediglich Eigentümerin des Gebäudes sein und Flächen vermieten?

Wird sie Colocation-Dienstleistungen anbieten?

Wird sie Cloud-Computing-Dienstleistungen erbringen?

Wird sie Konnektivitäts- oder Managed Services anbieten?

Werden Telekommunikationsdienste Bestandteil des Leistungsangebots sein?

Die Antworten sind wichtig, da unterschiedliche Tätigkeiten zu unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen führen können.

Daher würde ich jeden Investor dazu ermutigen, vor der endgültigen Festlegung der Investitionsstruktur drei einfache Fragen zu stellen:

Was bauen wir? Was betreiben wir? Was verkaufen wir?

Diese Fragen klingen ähnlich, können rechtlich jedoch zu völlig unterschiedlichen Antworten führen.

Cybersicherheit und Datenschutz müssen Teil der Planung sein

Ein Rechenzentrum dient der Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen. Datenregulierung und Cybersicherheit stehen daher im Mittelpunkt des Geschäftsmodells.

Der regulatorische Rahmen Vietnams hat sich in diesem Bereich erheblich weiterentwickelt.

Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten trat am 1. Januar 2026 in Kraft. Das neue Cybersicherheitsgesetz Vietnams wurde am 1. Juli 2026 wirksam. Zusammen mit weiteren datenschutzrechtlichen Regelungen und Durchführungsbestimmungen bilden diese Gesetze ein zunehmend anspruchsvolles regulatorisches Umfeld für Unternehmen, die Daten verarbeiten.

Ein Betreiber muss daher verstehen, welche Daten verarbeitet werden, ob personenbezogene Daten betroffen sind, wer diese Daten kontrolliert und verarbeitet, ob Informationen grenzüberschreitend übertragen werden und ob bestimmte Kunden oder Datenkategorien zusätzlichen Anforderungen unterliegen.

Dies wird besonders wichtig, wenn die Kunden Banken, Finanzinstitute, Unternehmen des Gesundheitswesens, Telekommunikationsunternehmen oder staatliche Stellen sind.

Cybersicherheit und Datenschutz sollten daher nicht erst kurz vor Betriebsaufnahme der Rechtsabteilung überlassen werden.

Sie sollten von Anfang an in die technische Planung, die Betriebsabläufe und die Kundenverträge integriert werden.

Bau und Genehmigungen erfordern eine integrierte Strategie

Obwohl das Produkt digital ist, bleibt die Anlage selbst ein bedeutendes Infrastrukturprojekt.

Je nach konkreter Ausgestaltung des Projekts müssen Investoren Investitionsverfahren, Grundstücksfragen, Raumplanung, Bauwesen, Umweltauflagen, Brandschutz, Brandbekämpfung, Strominfrastruktur, Netzanschluss und betriebliche Anforderungen berücksichtigen.

Die Herausforderung liegt häufig nicht in einer einzelnen Genehmigung, sondern im Zusammenspiel verschiedener Genehmigungen und Anforderungen.

Eine Planungsänderung kann Auswirkungen auf die Einhaltung von Brandschutzvorschriften haben. Eine andere Kühllösung kann umweltrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Eine Änderung der Stromversorgungskonfiguration kann technische Planung und Bauausführung beeinflussen.

Aus diesem Grund sollte das Genehmigungsverfahren nicht in voneinander isolierte Arbeitsstränge aufgeteilt werden, die erst dann miteinander kommunizieren, wenn Probleme auftreten.

Ein großes Rechenzentrumsprojekt benötigt vielmehr einen integrierten rechtlichen, technischen und genehmigungsrechtlichen Fahrplan, der Abhängigkeiten sowie den kritischen Pfad von der Standortauswahl über den Bau bis hin zur kommerziellen Inbetriebnahme identifiziert.

Aus diesem Grund sollte das Genehmigungsverfahren nicht in voneinander isolierte Arbeitsstränge aufgeteilt werden, die erst dann zusammenkommen, wenn Probleme auftreten.

Ein großes Rechenzentrumsprojekt benötigt vielmehr einen integrierten rechtlichen, technischen und genehmigungsrechtlichen Fahrplan, der die Abhängigkeiten sowie den kritischen Pfad von der Standortauswahl über die Bauphase bis hin zur kommerziellen Inbetriebnahme aufzeigt.

Brandschutz verdient besondere Aufmerksamkeit

Rechenzentren vereinen hohe elektrische Lasten, Batteriesysteme, Notstromgeneratoren, Treibstoffe, Kühleinrichtungen und äußerst wertvolle elektronische Infrastruktur.

Daher müssen Anforderungen an Brandverhütung und Brandbekämpfung bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.

Internationale Entwickler bringen naturgemäß internationale Ingenieur- und Sicherheitsstandards nach Vietnam. Das ist grundsätzlich positiv. Internationale Standards ersetzen jedoch nicht automatisch die Anforderungen des vietnamesischen Rechts.

Das Projekt muss gleichzeitig drei Anforderungen erfüllen:

Vietnamesisches Recht,

internationale technische Standards und

Kundenanforderungen.

Eine Planung, die von Anfang an alle drei Aspekte berücksichtigt, ist erheblich einfacher und kostengünstiger als die nachträgliche Umgestaltung einer Anlage, nachdem regulatorische Probleme aufgetreten sind.

Nachhaltigkeit wird zu einem wirtschaftlichen Faktor

Die Umweltleistung entwickelt sich zunehmend von einer reinen Compliance-Frage zu einem wirtschaftlich relevanten Wettbewerbsvorteil.

Stromeffizienz, Kühlsysteme, Wasserverbrauch, die Nutzung erneuerbarer Energien und die CO₂-Intensität beeinflussen zunehmend sowohl Finanzierungsentscheidungen als auch die Nachfrage der Kunden.

Für internationale Hyperscaler kann die Umweltperformance sogar ein entscheidendes Kriterium dafür sein, ob Kapazitäten in einer bestimmten Anlage angemietet werden.

Nachhaltigkeit besitzt damit zunehmend einen unmittelbaren wirtschaftlichen Wert.

Eine vietnamesische Anlage, die eine zuverlässige Stromversorgung, effiziente Kühlung, eine wettbewerbsfähige Power Usage Effectiveness (PUE) und glaubwürdigen Zugang zu erneuerbaren Energien nachweisen kann, kann einen erheblichen Vorteil gegenüber einer Anlage haben, die lediglich die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.

Im Rechenzentrumssektor wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit.

Investitionsanreize vor der Investition prüfen

Der sich weiterentwickelnde Investitionsrahmen Vietnams kann auch bedeutende Chancen für förderfähige digitale Infrastrukturprojekte bieten.

Das neue Investitionsgesetz und seine Durchführungsbestimmungen sollten daher bereits während der Strukturierungsphase sorgfältig geprüft werden, ebenso wie das Gesetz über die digitale Technologieindustrie sowie die einschlägigen steuer- und grundstücksrechtlichen Vorschriften.

Abhängig von Größe, Technologie, Standort und weiteren gesetzlichen Voraussetzungen des Projekts können Investitionsanreize oder Fördermaßnahmen verfügbar sein.

Der entscheidende praktische Aspekt ist dabei der Zeitpunkt.

Entwickeln Sie das Projekt nicht erst und fragen Sie anschließend, ob Förderungen verfügbar gewesen wären.

Der bessere Ansatz besteht darin, mögliche Anreize frühzeitig zu identifizieren, zu prüfen, ob das Projekt die Voraussetzungen erfüllt, und diese Analyse anschließend in die Investitionsstruktur einzubeziehen.

Soweit Förderungen einen wesentlichen Einfluss auf das Finanzmodell haben, sollte der Investor vor der endgültigen Investitionsentscheidung ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit schaffen.

Ein finanzierbares Projekt ist mehr als ein fertiggestelltes Gebäude

Finanzierungsinstitute werden weit über die Frage hinausblicken, ob das Rechenzentrum technisch errichtet werden kann.

Sie verlangen Sicherheit hinsichtlich der Grundstücksrechte, der Stromversorgung, des Netzanschlusses, der Baurisiken, der erforderlichen Genehmigungen, des Versicherungsschutzes, der Kundenverträge, des Fremdwährungsrisikos, der Sicherheitsstrukturen sowie der Fähigkeit des Projekts, seine Verbindlichkeiten zu bedienen.

Langfristige Verträge mit starken Ankerkunden können dabei von besonderer Bedeutung sein.

Dies ist ein weiterer Grund, weshalb technische, kommerzielle, finanzielle und rechtliche Arbeitsstränge parallel und abgestimmt entwickelt werden sollten.

Auch der Kundenvertrag selbst kann von entscheidender Bedeutung sein.

Hyperscale-Kunden verlangen häufig strenge Zusagen hinsichtlich Verfügbarkeit (Uptime), Stromversorgung, Sicherheit, Zugang, Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery), Cybersicherheit, Wartung, Haftung und Business Continuity.

Ein Entwickler sollte diese Anforderungen verstehen, bevor das Anlagendesign endgültig festgelegt wird.

Es hat wenig Wert, ein technisch hervorragendes Rechenzentrum zu errichten, das die Anforderungen der vorgesehenen Kunden nicht erfüllt.

Die Übernahme eines bestehenden Rechenzentrums kann schneller sein – aber nicht unbedingt einfacher

Einige Investoren werden den Erwerb eines bestehenden vietnamesischen Rechenzentrumsunternehmens oder einer bestehenden Anlage dem Aufbau eines Greenfield-Projekts vorziehen.

Dies kann den Markteintritt sicherlich beschleunigen.

Die Due Diligence muss jedoch weit über den Umfang einer gewöhnlichen Unternehmensübernahme hinausgehen.

Zu prüfen sind insbesondere Grundstücksrechte, baurechtliche Aspekte, Telekommunikations-Compliance, Stromversorgungsregelungen, Umweltfragen, Brandschutz, Cybersicherheit, Datenschutz, Kundenverträge, Eigentumsverhältnisse an Ausrüstungen, Steuerfragen, Finanzierung sowie die bisherige regulatorische Compliance.

Eine Frage verdient besondere Aufmerksamkeit:

Decken die bestehenden Lizenzen und Genehmigungen tatsächlich die heute ausgeübten Geschäftsaktivitäten ab?

Eine Übernahme überträgt ein Unternehmen. Sie beseitigt nicht automatisch dessen historische Compliance-Probleme.

Für die Zukunft bauen, nicht nur für die Gegenwart

Schließlich sollten Investoren bereits vor der Installation des ersten Servers über spätere Erweiterungen nachdenken.

Wenn die erste Projektphase erfolgreich ist, kann die Anlage weiter wachsen?

Steht zusätzliches Grundstück zur Verfügung? Kann zusätzliche Stromkapazität realistisch gesichert werden? Kann das Umspannwerk erweitert werden? Besteht ausreichende Glasfaserkapazität? Werden planungs- und umweltrechtliche Rahmenbedingungen eine weitere Ausbauphase zulassen?

Diese Fragen können den langfristigen Wert eines Projekts erheblich beeinflussen.

Ein Standort, der zunächst 20 MW unterstützt, langfristig jedoch auf 100 MW erweitert werden kann, besitzt möglicherweise einen völlig anderen strategischen Wert als ein Standort, der dauerhaft auf seine ursprüngliche Kapazität beschränkt bleibt.

Skalierbarkeit sollte daher Teil der ursprünglichen Investitionsentscheidung sein und kein nachträglicher Gedanke.

Fazit – Vietnams Chance ist real, aber die Umsetzung wird über die Gewinner entscheiden

Vietnam verfügt über viele der Voraussetzungen, um sich zu einem bedeutenden Rechenzentrumsmarkt in Südostasien zu entwickeln.

Das Land besitzt eine große und zunehmend digitalisierte Wirtschaft. Die Nutzung von Cloud-Diensten nimmt kontinuierlich zu. Künstliche Intelligenz wird erheblich höhere Rechenkapazitäten erfordern. Vietnam verfügt bereits über eine bedeutende Elektronik- und Technologieindustrie, während digitales Banking, E-Commerce und intelligente Fertigung weiter expandieren.

Ebenso wichtig ist, dass sich das rechtliche und politische Umfeld positiv entwickelt hat.

Ausländische Investoren verfügen heute über einen deutlich klareren Zugang zu Rechenzentrums- und Cloud-Computing-Dienstleistungen. Digitale Infrastruktur ist zu einem wichtigen Bestandteil der vietnamesischen Technologiestrategie geworden. Der Investitionsrahmen wurde weiterentwickelt. Die Datenschutz- und Cybersicherheitsgesetzgebung ist deutlich anspruchsvoller geworden. Darüber hinaus eröffnet die Entwicklung direkter Stromabnahmevereinbarungen für erneuerbare Energien neue Möglichkeiten für Großverbraucher.

Dies sollte jedoch nicht missverstanden werden.

Ein attraktiver Markt führt nicht automatisch zu einem erfolgreichen Projekt.

Die eigentliche Herausforderung in Vietnam wird die Umsetzung sein.

Für eine erfolgreiche Großinvestition in ein Rechenzentrum müssen fünf Faktoren zusammenkommen: die richtige Investitionsstruktur, gesicherte Grundstücksrechte, ausreichende und zuverlässige Stromversorgung, ein praktikabler regulatorischer Weg und finanzierungsfähige Kunden.

Von diesen Faktoren könnte die Stromversorgung zunehmend das wertvollste Gut werden.

Der beste Standort für ein Rechenzentrum in Vietnam wird daher nicht zwangsläufig das günstigste Grundstück oder der Standort in unmittelbarer Nähe zu Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt sein.

Vielmehr könnte es der Standort sein, der die beste Kombination aus Stromkapazität, Versorgungssicherheit, Zugang zu erneuerbaren Energien, Glasfaseranbindung, gesicherten Grundstücksrechten, regulatorischer Unterstützung und langfristiger Skalierbarkeit bietet.

Daraus ergibt sich das aus meiner Sicht wichtigste praktische Leitprinzip für Investoren in Vietnam:

Beginnen Sie nicht mit dem Gebäude.

Beginnen Sie mit der Stromversorgung, dem Grundstück, der regulatorischen Struktur und dem Kunden.

Erst danach sollte das Gebäude um diese Faktoren herum geplant werden.

Die Chancen im vietnamesischen Rechenzentrumsmarkt sind beträchtlich, und wir befinden uns noch in einer vergleichsweise frühen Entwicklungsphase.

Gerade das macht diesen Markt so interessant.

Investoren, die jetzt in den Markt eintreten, haben die Möglichkeit, nicht nur Gebäude zu errichten, sondern an der Schaffung einer Infrastruktur mitzuwirken, die Vietnams digitale Wirtschaft über Jahrzehnte hinweg tragen und unterstützen wird.

Die Gewinner werden jedoch nicht zwangsläufig diejenigen sein, die als Erste eintreffen.

Es werden jene sein, die Vietnam verstehen, die richtigen Grundlagen sichern und für das Vietnam der nächsten zwanzig Jahre bauen – und nicht lediglich für das Vietnam von heute.