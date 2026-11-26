Maliye’nin, Danıştay’ın iptal kararına rağmen geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından mahsubunu kısıtlaması kanuna aykırılık tartışması yarattı. Uygulamanın sürmesi hâlinde çok sayıda mükellef dava açabilir



Değerli okurlar, geçmiş yıl zararlarının yurt içi asgari kurumlar vergisi matrahından mahsup edilemeyeceği konusundaki Maliye düzenlemesinin, Danıştay tarafından iptal edildiğini önceki yazılarımda duyurmuştum.



Ancak 20 Nisan 2026 tarihli yazımda açıkladığım üzere, Maliye bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmadan, Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapmış olduğu bir değişiklikle 2025 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinde yurt içi asgari kurumlar vergisi matrahından mahsup edilecek geçmiş yıl zararlarını normal kurumlar vergisi matrahından mahsup edilen tutarla sınırlandırdı.



Yani bir anlamda Danıştay’ın iptal kararının uygulanmasını önlemiş oldu.



Maliye’nin BDP’de, asgari kurumlar vergisi matrahından mahsup edilebilecek geçmiş yıl zararlarının haricen/elle girişine izin vermeyip normal kurumlar vergisi hesaplamasına ilişkin bölümde mahsuba konu edilen geçmiş yıl zarar tutarını asgari kurumlar vergisinin geçmiş yıl zarar mahsubuna ilişkin satırına otomatik olarak taşıyarak, asgari vergi matrahından mahsup edilecek geçmiş yıl zarar tutarını kurumlar vergisinden mahsup edilen tutarla sınırlaması açıkça kanuna ve Danıştay’ın iptal kararına aykırıdır.



Maliye'nin bu görüşünü tebliğ veya sirküler ile açıklamayıp BDP’de bu şekilde uygulaması (yani dolaylı bir şekilde duyurması) mükellef haklarına aykırıdır. Kaldı ki zaten böyle bir sınırlama tebliğ veya sirküler ile yapılamaz, yasallık ilkesine de aykırıdır. Kanunla yapılmak zorundadır!



Vergilendirmede esasa etki eden bu tür değişikliklerin hiçbir idari düzenleme veya duyuru yapılmaksızın BDP üzerinden yapılmasına çok şaşırdığımı ifade etmek isterim.

2026 yılı geçici vergi beyannamelerinde de maalesef bu uygulama devam ettiriliyor!

Maliye BDP’yi bu açıdan düzeltmesi gerekir. Ancak bu kadar zaman geçmesine rağmen herhangi bir değişiklik yapılmaması Maliye’nin bu konuda değişiklik yapma düşüncesinin olmadığını gösteriyor.



Peki mükellefler bu durumda ne yapabilir?



Tarhiyat riskini göze alanlar, mahsubuna izin verilmeyen geçmiş yıl zarar tutarını elle girilmesi mümkün olan satıra (diğer indirim ve istisnalar bölümüne) yazarak bu indirimi yapabilir. Bu riske girmek istemeyen mükellefler ihtirazî kayıtla beyan edip dava açabilirler. Bu davaların mükellef lehine sonuçlanacağını düşünüyorum.

Umarım 2026 yılına ait kurumlar vergisi beyannameleri verilmeden önce Maliye bu konuda geri adım atar ve BDP’de gerekli düzeltmeyi yapar.



Aksi durumda çok sayıda ihtirazî kayıtla beyan ve dava ile karşı karşıya kalması muhtemeldir!