KDV iadesi ile ilgili bir atalet varsa önce bundan kurtulmamız gerekiyor. Yönetici ve şirket ortaklarının da bu konuyu takip etmeleri çok ama çok önemli...



Değerli okurlar, içinde bulunduğumuz dönemde finansmana erişim zor ve finansman maliyetleri de çok yüksek. Bu nedenle düşük maliyetli kaynaklara ulaşmak için uğraşmak lazım.



Bu kapsamda vergisel kaynakları da değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle KDV iade haklarınızı hızlı bir şekilde kullanmanızı öneriyorum.



T24’te 8 Ağustos 2022 tarihinde yazdığım “KDV İadesini Mükellefler Neden Almazlar?” başlıklı yazımda, KDV iadesinin bir alacak olduğu, ancak alacağa dönüşmesi için bazı formalitelerin (iade dokümantasyonunu hazırlamak, iadeyi talep etmek, vergi dairesinin bir an önce kontrolünü sağlamak vs.) yerine getirilmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulunmuştum.



Halen yüksek enflasyon sürecindeyiz, alacaklarımız için faiz/vade farkı alamıyorsak tahsilattaki gecikmeler değerini düşürüyor.

KDV iadesi alacağımız da talep etmediğimiz sürece erimeye devam ediyor.

Finansman maliyetleri bu kadar yüksekken, KDV iadesi almamayı ve süreci hızlandırmamayı anlamıyorum.



KDV iadesini hızlı almak için neler yapmalıyız?



Yukarıdaki yazımda ifade ettiğim üzere, KDV iadesi ile ilgili bir atalet varsa önce bundan kurtulmamız gerekiyor. Yönetici ve şirket ortaklarının da bu konuyu takip etmeleri çok ama çok önemli.

Öncelikle talep edilmemiş KDV iademiz varsa bir an önce bunu tespit etmeliyiz!

Yasal olarak alınabilecek en yüksek KDV iadesini alabilmek için KDV iadesi miktarını nasıl artırılabileceğimizi düşünmeliyiz.

Geçmişte düşük oranda KDV iadesi almışsak (yani yüklenilen KDV’yi düşük hesaplamışsak) düzeltme yoluyla doğru iade tutarını talep etmemiz olanak dahilinde. Bu kapanmış dosyalar için de geçerlidir. Bu düzeltmeden doğan KDV iadesini Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu ile alırsanız, iade talebiniz incelemeye de sevk edilmez.

İade alacağı vergi ve SGK borçlarına mahsup edilebiliyor. En hızlı iade yöntemi mahsuben iadedir. Belgeleri eksiksiz vererek mahsup talebinde bulunursak, mahsup işlemi vergi dairesince geç yapılsa bile, başvuru tarihi itibariyle mahsup yapılacağı için mahsup yöntemi çok avantajlıdır. Bunu “artırımlı teminat” uygulaması izler, sonra “normal teminat”, son olarak da “teminatsız nakit iade” yöntemi gelir.

Artırımlı teminat uygulaması, iade süreçlerini çok hızlandırmıştır. Teminat sıkıntısı olmayan mükelleflere bu yöntemi kullanmalarını öneriyorum.

Mahsuben iade YMM Raporu gerektirmez, ancak nakit iade yöntemlerinde vergi incelemesi istenmiyorsa YMM Raporu ile iade alınabilir.

İade sürecini son dönemlerde hızlandıran en önemli unsur yapay zekadan yararlanmaktır. İade listelerinin hazırlanması, kontrolü, sisteme yüklenmesi gibi süreçleri yapay zeka inanılmaz şekilde hızlandırmaktadır. Mükelleflere ve mali müşavirlere önerim, KDV iade süreçlerinde yapay zekadan maksimum şekilde yararlanmalarıdır.



Hangi hallerde KDV iadesi talep edilebilir?



KDV sistemimizde tam istisna kapsamındaki işlemler (mal ve hizmet ihracı, ihraç kaydıyla teslim, uluslararası taşımacılık, liman ve hava meydanlarında yapılan işlemler, yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri, dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin teslimleri vs.) veya indirimli orana (yüzde 1 veya yüzde 10 oranına) tabi satışlar nedeniyle KDV iadesi talep edilebilir.



KDV tevkifatı nedeniyle de KDV iadesi doğar.