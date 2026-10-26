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ARTICLE · 26 OCTOBER 2026

Kamu İhalelerinde Vergi Ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarına İlişkin Parasal Sınır 50.000 TL’ye Yükseltilmiştir

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)
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16.10.2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kamu ihalelerine katılan isteklilerin kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının değerlendirilmesinde esas alınan parasal sınırlar artırılmıştır.

TurkeyTax
BDO Türkiye
BDO Türkiye
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16.10.2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kamu ihalelerine katılan isteklilerin kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının değerlendirilmesinde esas alınan parasal sınırlar artırılmıştır.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya vergi borcu bulunan isteklilerin ihale dışı bırakılması öngörülmektedir.

Bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3 ve 17.4 üncü maddelerinde açıklanmıştır.
Bu defa yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  1. KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCUNA İLİŞKİN PARASAL SINIR ARTIRILMIŞTIR

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4.1 inci maddesinde yer alan 5.000 TL tutarındaki sınır 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre, yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile ilgili ferî alacaklardan oluşan borçların toplamının 50.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu borçlar kamu ihale mevzuatı kapsamında kesinleşmiş vergi borcu olarak değerlendirilecektir.
Dolayısıyla, belirtilen kapsamda 50.000 TL’yi aşmayan borçlar, kamu ihalelerine katılım bakımından kesinleşmiş vergi borcu engeli oluşturmayacaktır.

  1. SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR ARTIRILMIŞTIR

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2 nci maddesinde yer alan 5.000 TL tutarındaki parasal sınırlar da 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre, ilgili maddede belirtilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi ve bunlara ilişkin ferî borçların değerlendirilmesinde yeni parasal sınır esas alınacaktır.

Sosyal güvenlik prim borçlarının değerlendirilmesinde, isteklinin hukuki niteliğine ve sigortalılık statüsüne göre Tebliğde belirlenen esaslar uygulanmaya devam edecektir.

  1. DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLAYAN İHALELER

Tebliğe eklenen geçici 24 üncü madde uyarınca, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Dolayısıyla yeni parasal sınırlar, yürürlük tarihinden önce ilan edilen veya yazılı olarak duyurulan ihalelere uygulanmayacaktır.

  1. YÜRÜRLÜK

Tebliğ, yayımı tarihinden 30 gün sonra, 15.11.2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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