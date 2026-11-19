Giriş

6 Kasım 2026 tarihli ve 33422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) ön tahsis, tahsis, üst hakkı ve kiralama konularında önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu bültende, sanayi yatırımcılarını ve OSB taşınmazlarına ilişkin işlemleri doğrudan etkileyen başlıca değişiklikleri özetliyoruz.

Ön Tahsise İlişkin Değişiklikler

Tüzel kişilik kazanmış organize sanayi bölgelerinin (“OSB”) yer seçimi kesinleşen alanlarında, kamulaştırma ve altyapı inşa süreci tamamlanmadan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) izniyle ön tahsis yapılabilecektir. Ön tahsislerin devrine ilişkin mutlak yasak kaldırılmıştır.

Artık birleşme, bölünme, tür değiştirme ve Yönetmelik’in 61. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan diğer hallerde ön tahsisin devri mümkündür. Ön tahsisin iptali veya iadesi halinde geri ödenecek bedel ile ödeme esasları ön tahsis sözleşmesinde belirlenecektir.

Pay Değişiklikleri ve %49 Sınırı

Bakanlık onayı alınmaksızın ortaklık paylarında toplam %49’u aşan değişiklik yapılması halinde uygulanan tahsis iptali yaptırımının ön tahsisleri de kapsadığı açıkça düzenlenmiştir.

Bunun yanında, %49’un altında kalan pay devirleri de ön tahsisin devri amacıyla ve Bakanlık izni alınmadan yapılırsa ön tahsisin iptaline yol açabilecektir. Bu husus, OSB’de ön tahsisli parseli bulunan şirketlerin pay devri işlemlerinde özellikle dikkate alınmalıdır.

Tahsis İptali ve Yeniden Tahsis

Yapı ruhsatı almış ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış katılımcının süre uzatımı talebi Bakanlıkça uygun bulunursa, başvurunun değerlendirilmesi sırasında yapılmış tahsis iptali, hukuki ve fiili bir engel bulunmaması kaydıyla hükümsüz sayılacaktır.

Yönetmelik’in 60. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki uzatılmış sürelerin dolması nedeniyle tahsisi iptal edilen katılımcıya, bedel iadesinden önce başvurması, OSB’nin uygun görmesi ve Bakanlığın onay vermesi halinde aynı parsel ilana çıkılmaksızın güncel bedel üzerinden yeniden tahsis edilebilecektir. Bu şekilde yeniden tahsis edilen parseller için Bakanlıkça 60. maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ayrıca süre uzatımı verilmeyecektir.

Üst Hakkı Tesisi

OSB mülkiyetindeki ön tahsisli veya tahsisli parsellerin belirlenen alanlarında, tahsis hakkı sahibinin bildireceği gerçek veya tüzel kişiler lehine, OSB yönetim kurulunun uygun görmesiyle üst hakkı tesis edilebilecektir. Bu imkân, OSB yönetim kurulunun izniyle katılımcı mülkiyetindekisanayiparselleriiçindegeçerlidir. Ancak katılımcı mülkiyetindeki boş parsellerde tahsis süresinin devam ediyor olması, bedelsiz veya kısmen bedelsiz tahsislerde ise mülkiyetin katılımcıya devredilmiş olması gerekmektedir.

Tesis edilecek üst hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte olmayacak, tapuya ayrı bir taşınmaz olarak kaydedilemeyecek, devredilemeyecek ve Yönetmelik’in 60. maddesi kapsamındaki tahsis süresini aşamayacaktır. Katılımcının yükümlülükleri devam edecek ve katılımcı, üst hakkı lehtarının Yönetmelik’e aykırı fiillerinden lehtarla birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bitişik Parsellerin Tahsisinde Öncelik

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını alarak üretime geçmiş katılımcılara, bitişik parsellerin tahsisinde öncelik tanınabilecektir. Bu öncelik ancak ihale yoluyla kullanılabilecek ve tahsis ihale bedeli üzerinden yapılacaktır. Aynı parsel için benzer durumda birden fazla başvuru bulunması halinde ise öncelik tanınmayacaktır.

OSB Tesislerinin Kiralanması

OSB’deki tesislerin kiralanmasında aranan, geri alım şerhi bulunmayan tapunun alınmasından itibaren bir yıl geçmesi şartı, katılımcı ve kiracının tahsis aşamasında birlikte başvurması ve bu hususun tahsis sözleşmesinde belirtilmesi halinde aranmayacaktır. Kiralamaya ilişkin diğer şartlar ise aynen uygulanmaya devam edecektir.

Sonuç ve Değerlendirme

Değişiklik Yönetmeliği, ön tahsislerin devri, yeniden tahsis, kiralama ve üst hakkı tesisi bakımından sanayi yatırımlarının yapılandırılmasına önemli bir esneklik kazandırmaktadır. Bununla birlikte, tahsislerin devri ve şirket pay değişikliklerine ilişkin sınırlamalar korunmuş, ön tahsisler bakımından ise netleştirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nde bir geçiş hükmü bulunmadığından, mevcut ön tahsis ve tahsis sözleşmelerinin yeni düzenlemeler ışığında gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle OSB taşınmazlarını konu alan şirket satın almaları ile yeni yatırım projelerinde, taşınmazın tahsis ve mülkiyet durumunun, ilgili sözleşmelerin ve gerekli OSB ve Bakanlık onaylarının işlem öncesinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Değişiklik Yönetmeliği (Resmî Gazete, 6 Kasım 2026, Sayı: 33422)