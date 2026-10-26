Veri Koruma Hukuku Gündemi Eylül 2026

Özet

Eylül ayında veri koruma gündeminde,

KVKK’nın GDPR ile uyumuna yönelik takvim, avukatlık faaliyetlerine ilişkin uygulama rehberi, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımına yönelik soruşturmalar öne çıkmıştır. Kurum’un yayımladığı 92 veri ihlali bildirimi, özellikle dış hizmet sağlayıcıların sistemlerinden kaynaklanan risklere dikkat çekmiştir. Bildirimler, şirketlerin veri güvenliği süreçlerini hizmet aldıkları kuruluşları da kapsayacak şekilde yürütmelerinin önemini göstermiştir.

Avrupa’da ise Google’a konum verilerinin işlenmesi nedeniyle verilen 403 milyon euro ceza ile çocukların çevrimiçi güvenliğine ilişkin EU KIDS Act teklifi, kullanıcıların verileri üzerindeki kontrolü ve dijital hizmetlerin tasarımında mahremiyetin korunması konularını gündeme taşımıştır.

1. Orta Vadeli Program’da Veri Koruma Alanındaki Hedefler

6 Eylül 2026 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Orta Vadeli Program (2027–2029)1, önümüzdeki üç yılda ekonomik hedefler, istihdam, kamu maliyesi, yatırımlar ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yapılacak reformları belirlemektedir. Veri koruma hukuku bakımından öne çıkan çalışmalar ise şunlardır:

GDPR ile Uyum: Kişisel veri koruma kurallarının AB düzenlemesiyle uyumunu sağlayacak kanuni ve idari çalışmaların 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Ancak hangi hükümlerin değiştirileceği henüz açıklanmamıştır. Kanuni düzenlemeler için verilen takvim, TBMM’ye sunulacak hazırlıkların tamamlanmasına ilişkin olup bahse konu değişikliklerin yürürlüğe gireceği zamanı öngörmek henüz mümkün değildir.

Kişisel veri koruma kurallarının AB düzenlemesiyle uyumunu sağlayacak kanuni ve idari çalışmaların 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Ancak hangi hükümlerin değiştirileceği henüz açıklanmamıştır. Kanuni düzenlemeler için verilen takvim, TBMM’ye sunulacak hazırlıkların tamamlanmasına ilişkin olup bahse konu değişikliklerin yürürlüğe gireceği zamanı öngörmek henüz mümkün değildir. Yapay Zekâ Mevzuatı: 2027 yılının ilk çeyreğinde, AB ile uyum gözetilerek ulusal yapay zekâ mevzuat altyapısının geliştirilmesi öngörülmektedir. Böylece yapay zekâ alanındaki çalışmaların hukuki kurallarla desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2027 yılının ilk çeyreğinde, AB ile uyum gözetilerek ulusal yapay zekâ mevzuat altyapısının geliştirilmesi öngörülmektedir. Böylece yapay zekâ alanındaki çalışmaların hukuki kurallarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Veri Yönetimi: Veri sahipliğini, verilerin kim tarafından, hangi sorumluluklarla ve yöntemlerle paylaşılacağını kapsayan ulusal bir politika hazırlanması; veri yönetişimi için çatı mevzuat ve altyapı oluşturulması hedeflenmektedir.

Veri sahipliğini, verilerin kim tarafından, hangi sorumluluklarla ve yöntemlerle paylaşılacağını kapsayan ulusal bir politika hazırlanması; veri yönetişimi için çatı mevzuat ve altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Kamu Verileri ve Yapay Zekâ: Kamu kurumlarındaki verilerin yapay zekâ uygulamalarında kullanılabilmesi için kurallar ve süreçlere yönelik çalışmaların 2027 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

2. Avukatlar İçin Kişisel Verilerin Korunması Rehberi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Barolar Birliğinin katkılarıyla hazırlanan “Avukatların Mesleki Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uygulama Rehberi”ni 22 Eylül 2026 tarihinde yayımlamıştır. Rehber, müvekkille ilk görüşmeden dosyaların saklanmasına kadar avukatlık faaliyetlerinde karşılaşılan veri koruma konularını somut örneklerle açıklamaktadır.2

Avukatların KVKK kapsamındaki hak ve yükümlülükleri ile veri işleme kurallarına dair öne çıkan açıklamalar şunlardır:

Veri sorumlusu çalışma şekline göre belirlenir: Bağımsız çalışan avukat, kendi faaliyetleri bakımından veri Aynı büroyu paylaşan avukatlar, dosyalarını ve veri işleme süreçlerini bağımsız yürütüyorsa ayrı veri sorumluları olabilir. Avukatlık ortaklığı adına yürütülen faaliyetlerde ise bu sıfat ortaklığa aittir.

Bağımsız çalışan avukat, kendi faaliyetleri bakımından veri Aynı büroyu paylaşan avukatlar, dosyalarını ve veri işleme süreçlerini bağımsız yürütüyorsa ayrı veri sorumluları olabilir. Avukatlık ortaklığı adına yürütülen faaliyetlerde ise bu sıfat ortaklığa aittir. Tevkil edilen avukat ile çalışan avukatın konumu farklıdır: Tevkil edilen avukatın sıfatı, kendisine verilen talimatlarla sınırlı hareket edip etmediğine göre değerlendirilir. Bağlı çalışan avukatlar, stajyerler ve yardımcı personelin işverenin talimatları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerde ise veri sorumlusu, işveren avukat veya avukatlık ortaklığıdır. Bu kişiler, işverenin organizasyonu içinde hareket ettikleri için ayrıca veri sorumlusu veya veri işleyen sayılmaz.

Tevkil edilen avukatın sıfatı, kendisine verilen talimatlarla sınırlı hareket edip etmediğine göre değerlendirilir. Bağlı çalışan avukatlar, stajyerler ve yardımcı personelin işverenin talimatları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerde ise veri sorumlusu, işveren avukat veya avukatlık ortaklığıdır. Bu kişiler, işverenin organizasyonu içinde hareket ettikleri için ayrıca veri sorumlusu veya veri işleyen sayılmaz. Kişisel veriler hukuki hizmetin gerektirdiği ölçüde işlenmelidir: Müvekkile, karşı tarafa, borçluya veya tanıklara ait bilgilerin toplanması ve kullanılması, Kanun’da öngörülen bir hukuki sebebe dayanmalı ve sadece yürütülen iş için gerekli bilgilerle sınırlı tutulmalıdır. Sağlık ve ceza mahkûmiyeti gibi özel nitelikli veriler için ayrıca Kanun’un 6. maddesindeki işleme şartları sağlanmalıdır.

Rehberde ayrıca yapay zekâ kullanımı, veri güvenliği ve avukatların diğer KVKK yükümlülüklerine ilişkin şu hususlar öne çıkmaktadır:

Yapay zekâya belge yüklemek veri aktarımı olabilir: Müvekkil verilerinin yapay zekâ sistemlerine yüklenmesi, verilerin hizmet sağlayıcı tarafından işlenmesine yol açabilir. Sağlayıcının, sunucuların veya alt hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunması halinde yurt dışına aktarım şartları değerlendirilmelidir. Bunun için yapay zekâ sisteminin verileri nerede, özellikle yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı sakladığı, kimlerle paylaştığı ve hangi amaçlarla kullandığı incelenmelidir.

Müvekkil verilerinin yapay zekâ sistemlerine yüklenmesi, verilerin hizmet sağlayıcı tarafından işlenmesine yol açabilir. Sağlayıcının, sunucuların veya alt hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunması halinde yurt dışına aktarım şartları değerlendirilmelidir. Bunun için yapay zekâ sisteminin verileri nerede, özellikle yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı sakladığı, kimlerle paylaştığı ve hangi amaçlarla kullandığı incelenmelidir. Yapay zekâya aktarılacak bilgiler sınırlandırılmalıdır: Yalnızca işlem için gerekli bilgiler paylaşılmalı; kişisel veriler mümkün olduğunca maskelenmeli veya anonimleştirilmelidir. Özel nitelikli verilerin yüklenmesinden kaçınılmalı; verilerin model eğitiminde kullanılması ve insan incelemesine açılması gibi ihtimaller de öncesinde kontrol edilmelidir.

Yalnızca işlem için gerekli bilgiler paylaşılmalı; kişisel veriler mümkün olduğunca maskelenmeli veya anonimleştirilmelidir. Özel nitelikli verilerin yüklenmesinden kaçınılmalı; verilerin model eğitiminde kullanılması ve insan incelemesine açılması gibi ihtimaller de öncesinde kontrol edilmelidir. Meslek sırrı ve veri güvenliği birlikte korunmalıdır: Sır saklama yükümlülüğüne ek olarak, dosyalara hukuka aykırı erişimi ve verilerin kaybını önleyecek teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Hukuka aykırı elde edilmiş veriler üzerinden kimlik ve iletişim bilgilerini sorgulatan uygulamalar da kullanılmamalıdır.

Sır saklama yükümlülüğüne ek olarak, dosyalara hukuka aykırı erişimi ve verilerin kaybını önleyecek teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Hukuka aykırı elde edilmiş veriler üzerinden kimlik ve iletişim bilgilerini sorgulatan uygulamalar da kullanılmamalıdır. VERBİS istisnası diğer yükümlülükleri kaldırmaz: Avukatların sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması; aydınlatma, veri güvenliği, saklama ve imha yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Dosyaların saklanmasında mesleki saklama süreleri de dikkate alınmalı; işleme ve saklama gerekçesi kalmayan veriler silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir.

3. Güncel Soruşturmalar Hakkında

Eylül ayında açıklanan iki soruşturma, hukuka aykırı elde edilen kişisel verilerin ücretli sorgulama sistemleri ve aracılar üzerinden hukuk bürolarına ulaştırılması ve iş edinmek amacıyla kullanılması iddialarını gündeme getirmiştir. Bu süreçte yalnızca verileri ilk elde edenlerin değil, bunları temin ederek kullananların sorumluluğu da önem taşımaktadır. Sonradan vekâletname alınmasının da daha önce gerçekleştirilen hukuka aykırı veri işleme faaliyetlerini hukuka uygun hâle getirmediği de unutulmamalıdır.

· Panel Sistemleri Üzerinden Kişisel Verilere Erişim

Hukuka aykırı elde edilen kişisel verilerin “panel” adı verilen sorgulama sistemleri üzerinden ücret karşılığında veya abonelikle 3. kişilere satıldığı tespit edilmiştir.

Bu sistemlerden edinilen bilgilerle, herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan kişilere ulaşıldığı ve gerçeğe aykırı bildirimler yapıldığı iddiaları soruşturmanın temelini oluşturmaktadır.

Şimdiye kadar 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmış olup soruşturmanın genişletilmesiyle 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

· Kaza Mağdurlarının Kişisel Verilerinin Kullanılması

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek 3. kişilere (avukatlık büroları ve hasar danışmanlık şirketleri) iletildiği tespit edilmiştir.

Bu bilgiler kullanılarak yapılan ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden özel vekâletname alındığı ve 15,6 milyar TL haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitler akabinde 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; 6 avukatlık bürosu ve 20 şirkette arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

4. Veri İhlali Bildirimleri

Kurum, Eylül ayında önceki aylara kıyasla dikkat çekici bir artışla 92 veri ihlali bildirimi yayımlamıştır. Bildirimlerin büyük çoğunluğunda, kişisel verilerin tutulduğu dış hizmet sağlayıcıların veya veri işleyenlerin sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı açıklanmıştır. Bu bildirimler, şirketlerin hizmet aldığı altyapıların güvenliğinin kişisel verilerin korunmasında yetersiz kaldığını göstermektedir.3

Özellikle e-ticaret şirketlerinin bildirimlerinde benzer bir örüntü görülmektedir: Hizmet sağlayıcının sunucusuna erişilmesi veya kullandığı yazılımdaki güvenlik açığının istismar edilmesi, müşterisi olan şirketlerin verilerini de etkilemektedir. Bu nedenle bildirim sayısı, birbirinden bağımsız saldırıların sayısı olarak okunmamalıdır. Ortak kullanılan bir altyapıdaki güvenlik sorunu, birden fazla şirketin müşterilerini aynı anda etkileyebilmektedir.

Risk yalnızca yazılım açıklarından da kaynaklanmamaktadır. Canva’nın bildiriminde üçüncü taraf bir araç üzerinden erişim, Papara Menkul Değerler’in bildiriminde ise veri işleyen çalışanlarına gönderilen oltalama e-postası açıklanmıştır. Papara örneğinde ihlalin veri işleyen tarafından 5 Eylül’de tespit edilmesine rağmen veri sorumlusuna 18 Eylül’de bildirilmesi, hizmet sağlayıcının güvenliği kadar ihlal anındaki iletişim hızının da önemli olduğunu göstermektedir.

Bu tablo, hizmet sağlayıcı seçiminin yalnızca fiyat ve işlevsellik üzerinden yapılamayacağını ortaya koymaktadır. Verilere kimlerin erişebildiği, güvenlik açıklarının nasıl giderildiği ve bir ihlalin şirkete ne kadar sürede bildirileceği de değerlendirilmelidir. Verilerin dışarıda tutulması, şirketin bu verilerin güvenliğini takip etme ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır.

5. Yurt Dışından Gelişmeler

Google’a Konum Verileri Nedeniyle Rekor Ceza

İrlanda Veri Koruma Otoritesi (DPC), 21 Eylül 2026 tarihinde Google’a “Web ve Uygulama Etkinliği”, “Konum Geçmişi” ve “Konum Doğruluğu” özellikleri kapsamında konum verilerinin işlenmesinde GDPR’a aykırılıklar nedeniyle 403 milyon EUR idari para cezası verildiğini açıklamıştır. İncelemede hukuka uygunluk, adillik, şeffaflık ve saklama kurallarına aykırılıklar ile Google’ın veri işlemenin kurallara uygunluğunu gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilmiştir.

DPC, kullanıcıların konum bilgilerinin reklam ve ilgi alanlarının belirlenmesinde kullanıldığını bilmemesinin ve verilerin gereğinden uzun saklanmasının, kişisel verileri üzerindeki kontrollerini zayıflattığını belirtmiştir. Google’a ilgili faaliyetlerini altı ay içinde GDPR’a uygun hale getirmesi talimatı da verilmiştir.

· Çocukların Çevrimiçi Güvenliği

Avrupa Komisyonu’nun 17 Eylül 2026 tarihinde açıkladığı EU KIDS Act teklifinde, 13 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açamaması, 13–14 yaş grubunun ebeveyn yönetimindeki sınırlı hesapları günde en fazla bir saat kullanabilmesi ve 15 yaşından itibaren bağımsız hesap açılabilmesi öngörülmektedir.

Teklif, aşırı kullanımı teşvik eden tasarımların sınırlandırılmasını, takibe dayalı kişiselleştirmenin varsayılan olarak kapalı tutulmasını ve yapay zekâ sohbet hizmetlerinde çocuklarda duygusal bağımlılık yaratabilecek tasarımların engellenmesini de hedeflemektedir. Yaş doğrulamasının, platformdan bağımsız, sertifikalı çözümlerle yapılması ve platforma kişinin kimliği yerine yalnızca yaş sınırını karşılayıp karşılamadığının bildirilmesi önerilmektedir.

6. Değerlendirmelerimiz

Eylül ayındaki gelişmeler, veri koruma alanında mevzuatın geliştirilmesi ile mevcut kuralların uygulanmasının birlikte ilerlediğini göstermektedir. KVKK’nın GDPR ile uyumuna yönelik takvim gelecekteki düzenlemelere işaret ederken, avukatlara yönelik rehber ve soruşturmalar bugün yürütülen faaliyetlerin sınırlarını gündeme getirmiştir. Özellikle hukuki hizmet kapsamında veri işlenebilmesi ile kişilere ulaşmak ve iş edinmek amacıyla veri toplanması arasındaki ayrım önemlidir. Uyum sürecinde yapılacak değişiklikler beklenirken, mevcut veri toplama ve kullanma yöntemlerinin hukuka uygunluğu da gözden geçirilmelidir.

Eylül ayında yayımlanan 92 veri ihlali bildiriminin büyük çoğunluğunda dış hizmet sağlayıcıların sistemlerinin öne çıkması ise şirketlerin kendi altyapılarını korumalarının tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. Ortak kullanılan bir sistemdeki güvenlik açığı, çok sayıda şirketin müşterisini etkileyebilmekte; sağlayıcının geç bilgi vermesi, şirketlerin müdahalesini de geciktirebilmektedir. Bu nedenle hizmet sağlayıcıların güvenliği yalnızca sözleşme imzalanırken değerlendirilmemeli; hizmet boyunca güvenlik tedbirleri, erişim yetkileri ve olay bildirim süreçleri takip edilmelidir.

Avrupa’daki gelişmelerde ise kişisel veriler üzerindeki kontrolün hizmetin tasarımıyla ilişkisi öne çıkmaktadır. Konum verilerinin kullanımına ilişkin Google kararı, kullanıcıların verilerinin hangi amaçlarla işlendiğini anlayabilmesinin önemini ortaya koyarken; EU KIDS Act teklifi, yaş doğrulamasının kimlik bilgileri platforma açıklanmadan yapılabileceği bir model önermektedir. Bu iki gelişme birlikte değerlendirildiğinde, şeffaflık ile veri minimizasyonunun birbirini tamamladığı görülmektedir: Kullanıcıya anlaşılır bilgi sunulması kadar, hizmet için gerekmeyen verilerin baştan toplanmaması da önemlidir.

Bu gelişmelerin ortak sonucu, veri koruma uyumunun yalnızca aydınlatma metinleri ve sözleşmeler hazırlanarak tamamlanamayacağıdır. Bir kuruluş, kullandığı verinin kaynağını, hizmet sağlayıcısının bu veriye nasıl eriştiğini veya verinin ne kadar süre tutulduğunu bilmiyorsa, belgeleri eksiksiz olsa dahi önemli riskleri değerlendiremeyecektir. Uyumun ölçüsü, yazılı kuralların günlük işleyişte uygulanması ve etkili siber güvenlik tedbirleriyle desteklenmesidir. Bu nedenle öncelik, genel taahhütleri çoğaltmak yerine veri toplama, hizmet sağlayıcı seçimi, erişim ve saklama kararlarında bu kuralların nasıl uygulandığını kontrol etmek olmalıdır.

Footnotes

1 Orta Vadeli Program (2027–2029): https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2026/09/Orta-Vadeli-Program-2027-2029.pdf

2 Rehber: https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/MTZhYjI0ZTE1NWIwMWM.pdf

3 Veri İhlali Bildirimleri: https://www.kvkk.gov.tr/veri-ihlali-bildirimi?page=1